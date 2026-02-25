Nữ ca sĩ rao bán nhà 7,2 tỷ ở Nha Trang ngay sau Tết

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ca sĩ Minh Chuyên bất ngờ chia sẻ thông tin rao bán 2 căn hộ cao cấp tại Nha Trang với mức giá 3,6 tỷ đồng/ căn. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bởi nữ ca sĩ vốn khá kín tiếng về đời sống riêng tư cũng như tài sản cá nhân.

Ca sĩ Minh Chuyên rao bán 2 căn hộ ở Nha Trang

Theo chia sẻ từ Minh Chuyên, cô đang cần chuyển nhượng hai căn hộ liền kề tại đường Trần Phú, Nha Trang. Hai căn hộ đã được đập thông, tạo thành một không gian sống rộng rãi, tiện nghi.

Nữ ca sĩ cho biết căn hộ nằm ở tầng 8 tầng duy nhất của tòa nhà không có thiết kế giếng trời, mà thay vào đó là mảng cây xanh, tạo cảm giác thoáng đãng và an toàn. Từ ban công, gia chủ có thể phóng tầm mắt bao quát khu vực phía Bắc thành phố, ngắm nhìn sông Cái, tháp Bà Ponagar và dãy núi Chín Khúc - những biểu tượng đặc trưng của thành phố biển. Vị trí căn hộ chỉ cách bãi tắm khoảng 200m, rất thuận tiện cho sinh hoạt hoặc khai thác cho thuê.

Bất động sản của Minh Chuyên nằm trong tòa nhà to đẹp trên đường Trần Phú, Nha Trang

Mỗi căn hộ có diện tích sàn 68,33 m2, thiết kế 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, phòng khách và bếp. Nội thất được Minh Chuyên đầu tư thiết kế riêng, đầy đủ tiện ích, sạch mới, "chỉ cần xách vali vào ở".

Việc rao bán bất động sản ngay sau Tết khiến nhiều người tò mò về kế hoạch sắp tới của Minh Chuyên. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không chia sẻ thêm về lý do chuyển nhượng, mà chỉ tập trung giới thiệu chi tiết căn hộ và mong muốn tìm được chủ nhân phù hợp.

Minh Chuyên sinh năm 1986. Cô được biết đến là giọng ca nội lực, từng ghi dấu ấn trong các cuộc thi âm nhạc và các chương trình nghệ thuật lớn.