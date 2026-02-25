Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ ca sĩ rao bán nhà 7,2 tỷ ở Nha Trang ngay sau Tết

25-02-2026 - 19:35 PM | Lifestyle

Thông báo rao bán nhà của nữ ca sĩ này thu hút sự chú ý của nhiều người.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ca sĩ Minh Chuyên bất ngờ chia sẻ thông tin rao bán 2 căn hộ cao cấp tại Nha Trang với mức giá 3,6 tỷ đồng/ căn. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ bởi nữ ca sĩ vốn khá kín tiếng về đời sống riêng tư cũng như tài sản cá nhân.

Nữ ca sĩ rao bán nhà 7,2 tỷ ở Nha Trang ngay sau Tết - Ảnh 1.

Ca sĩ Minh Chuyên rao bán 2 căn hộ ở Nha Trang

Theo chia sẻ từ Minh Chuyên, cô đang cần chuyển nhượng hai căn hộ liền kề tại đường Trần Phú, Nha Trang. Hai căn hộ đã được đập thông, tạo thành một không gian sống rộng rãi, tiện nghi.

Nữ ca sĩ cho biết căn hộ nằm ở tầng 8 tầng duy nhất của tòa nhà không có thiết kế giếng trời, mà thay vào đó là mảng cây xanh, tạo cảm giác thoáng đãng và an toàn. Từ ban công, gia chủ có thể phóng tầm mắt bao quát khu vực phía Bắc thành phố, ngắm nhìn sông Cái, tháp Bà Ponagar và dãy núi Chín Khúc - những biểu tượng đặc trưng của thành phố biển. Vị trí căn hộ chỉ cách bãi tắm khoảng 200m, rất thuận tiện cho sinh hoạt hoặc khai thác cho thuê.

Nữ ca sĩ rao bán nhà 7,2 tỷ ở Nha Trang ngay sau Tết - Ảnh 2.

Bất động sản của Minh Chuyên nằm trong tòa nhà to đẹp trên đường Trần Phú, Nha Trang

Mỗi căn hộ có diện tích sàn 68,33 m2, thiết kế 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, phòng khách và bếp. Nội thất được Minh Chuyên đầu tư thiết kế riêng, đầy đủ tiện ích, sạch mới, "chỉ cần xách vali vào ở".

Việc rao bán bất động sản ngay sau Tết khiến nhiều người tò mò về kế hoạch sắp tới của Minh Chuyên. Tuy nhiên, nữ ca sĩ không chia sẻ thêm về lý do chuyển nhượng, mà chỉ tập trung giới thiệu chi tiết căn hộ và mong muốn tìm được chủ nhân phù hợp.

Minh Chuyên sinh năm 1986. Cô được biết đến là giọng ca nội lực, từng ghi dấu ấn trong các cuộc thi âm nhạc và các chương trình nghệ thuật lớn.

Theo PV

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Tứ đại mỹ nhân" kết hôn với các thiếu gia tiệm vàng nổi tiếng Đà Nẵng, Vĩnh Long, Đồng Nai: "Ăn ngủ" với vàng

"Tứ đại mỹ nhân" kết hôn với các thiếu gia tiệm vàng nổi tiếng Đà Nẵng, Vĩnh Long, Đồng Nai: "Ăn ngủ" với vàng Nổi bật

Hai lần làm nội thất chung cư, vợ chồng Hà Nội mới thấm: Sai một chi tiết là mất cả mét vuông sống

Hai lần làm nội thất chung cư, vợ chồng Hà Nội mới thấm: Sai một chi tiết là mất cả mét vuông sống Nổi bật

Nam ca sĩ được Thủ tướng khen thưởng: 25 tuổi tự mua nhà 10 tỷ, tậu 15 cây vàng ngày “Vía Thần Tài”

Nam ca sĩ được Thủ tướng khen thưởng: 25 tuổi tự mua nhà 10 tỷ, tậu 15 cây vàng ngày “Vía Thần Tài”

19:27 , 25/02/2026
Tình hình hiện tại của "ông hoàng điện ảnh", từng được trả cát-sê 60 cây vàng, U60 chờ duyên tới

Tình hình hiện tại của "ông hoàng điện ảnh", từng được trả cát-sê 60 cây vàng, U60 chờ duyên tới

19:06 , 25/02/2026
Mỹ Tâm và Mai Tài Phến không thành đôi

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến không thành đôi

18:10 , 25/02/2026
'Vua võ thuật' tuổi Ngọ xuất thân từ vai quần chúng, U80 là siêu sao đình đám

'Vua võ thuật' tuổi Ngọ xuất thân từ vai quần chúng, U80 là siêu sao đình đám

17:36 , 25/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên