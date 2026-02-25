Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

"Tiên đồng Ngọc nữ" xuất hiện giữa phố chiều mùng 9: Điều gì khiến hàng nghìn người đứng kín đường ở Bình Dương?

25-02-2026 - 20:32 PM | Lifestyle

Chiều mùng 9 Tết, hàng nghìn người đổ về trung tâm Bình Dương để hòa mình vào khung cảnh thần tiên rực rỡ của Lễ rước kiệu Bà.

Chiều mùng 9 Tết Bính Ngọ (25/02), không khí tại Thành phố Bình Dương rộn ràng hơn bao giờ hết khi Lễ rước kiệu Bà trong khuôn khổ Lễ hội Chùa Bà Thiên Hậu chính thức diễn ra, thu hút hàng nghìn người dân và du khách đổ về chiêm bái, thưởng lãm.

Clip: Quân

"Tiên đồng Ngọc nữ" xuất hiện giữa phố chiều mùng 9: Điều gì khiến hàng nghìn người đứng kín đường ở Bình Dương?- Ảnh 1.

Theo đó, từ 15h00 đến 18h00, Ban Trị sự chùa phối hợp cùng nhiều đơn vị tổ chức lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu tuần du quanh khu vực trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương

"Tiên đồng Ngọc nữ" xuất hiện giữa phố chiều mùng 9: Điều gì khiến hàng nghìn người đứng kín đường ở Bình Dương?- Ảnh 2.

"Tiên đồng Ngọc nữ" xuất hiện giữa phố chiều mùng 9: Điều gì khiến hàng nghìn người đứng kín đường ở Bình Dương?- Ảnh 3.

Đoàn rước xuất phát từ miếu Bà Thiên Hậu, di chuyển qua các tuyến đường Lê Hoàn, Chu Văn An, Lê Duẩn, Lê Lợi, Hùng Vương rồi quay trở lại chùa, tạo nên một hành trình linh thiêng và rực rỡ sắc màu giữa lòng đô thị hiện đại.

"Tiên đồng Ngọc nữ" xuất hiện giữa phố chiều mùng 9: Điều gì khiến hàng nghìn người đứng kín đường ở Bình Dương?- Ảnh 4.

Năm nay, lễ hội quy tụ hơn 25 đoàn lân sư rồng trong tỉnh, cùng các đoàn xe hoa, đội hình biểu diễn nghệ thuật và gánh cờ hoa của Tiên đồng Ngọc nữ đến từ 4 bang người Hoa tại thành phố Thủ Dầu Một. Tất cả hòa vào nhau tạo nên một không gian lễ hội vừa linh thiêng vừa sôi động.

"Tiên đồng Ngọc nữ" xuất hiện giữa phố chiều mùng 9: Điều gì khiến hàng nghìn người đứng kín đường ở Bình Dương?- Ảnh 5.

Lễ rước kiệu Bà là một trong những hoạt động quan trọng nhất của Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu, diễn ra vào dịp Rằm tháng Giêng hằng năm và được xem là lễ hội có đông người tham gia bậc nhất khu vực Đông Nam Bộ. Nghi lễ tuần du mang ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, làm ăn phát đạt.

"Tiên đồng Ngọc nữ" xuất hiện giữa phố chiều mùng 9: Điều gì khiến hàng nghìn người đứng kín đường ở Bình Dương?- Ảnh 6.

"Tiên đồng Ngọc nữ" xuất hiện giữa phố chiều mùng 9: Điều gì khiến hàng nghìn người đứng kín đường ở Bình Dương?- Ảnh 7.

Dưới cái nắng đầu xuân, hàng nghìn người vẫn kiên nhẫn đứng chờ dọc hai bên đường. Người đội mũ, người trùm áo, người che ô để tránh nắng, tất cả cùng hướng ánh nhìn về đoàn rước đang tiến đến.

"Tiên đồng Ngọc nữ" xuất hiện giữa phố chiều mùng 9: Điều gì khiến hàng nghìn người đứng kín đường ở Bình Dương?- Ảnh 8.

"Tiên đồng Ngọc nữ" xuất hiện giữa phố chiều mùng 9: Điều gì khiến hàng nghìn người đứng kín đường ở Bình Dương?- Ảnh 9.

"Tiên đồng Ngọc nữ" xuất hiện giữa phố chiều mùng 9: Điều gì khiến hàng nghìn người đứng kín đường ở Bình Dương?- Ảnh 10.

Nổi bật trong đoàn diễu hành là hình ảnh diễn viên hóa thân thành Quan Âm Bồ Tát, Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu cùng các vị Thần Tài, Tiên đồng Ngọc nữ

"Tiên đồng Ngọc nữ" xuất hiện giữa phố chiều mùng 9: Điều gì khiến hàng nghìn người đứng kín đường ở Bình Dương?- Ảnh 11.

Khi kiệu Bà đi qua, nhiều người chắp tay vái lạy thành kính, gửi gắm ước nguyện cho một năm bình an, sung túc

"Tiên đồng Ngọc nữ" xuất hiện giữa phố chiều mùng 9: Điều gì khiến hàng nghìn người đứng kín đường ở Bình Dương?- Ảnh 12.

Những nhân vật linh thiêng này di chuyển qua các tuyến phố trong tiếng reo hò, tiếng trống lân rộn rã

"Tiên đồng Ngọc nữ" xuất hiện giữa phố chiều mùng 9: Điều gì khiến hàng nghìn người đứng kín đường ở Bình Dương?- Ảnh 13.

Ngũ hành nương nương

"Tiên đồng Ngọc nữ" xuất hiện giữa phố chiều mùng 9: Điều gì khiến hàng nghìn người đứng kín đường ở Bình Dương?- Ảnh 14.

Tượng Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu được rước trang trọng giữa vòng vây chào đón của đông đảo người dân

"Tiên đồng Ngọc nữ" xuất hiện giữa phố chiều mùng 9: Điều gì khiến hàng nghìn người đứng kín đường ở Bình Dương?- Ảnh 15.

Không chỉ mang đậm yếu tố tín ngưỡng, Lễ rước kiệu Bà còn là dịp để cộng đồng người dân địa phương gắn kết, gìn giữ nét văn hóa truyền thống lâu đời

"Tiên đồng Ngọc nữ" xuất hiện giữa phố chiều mùng 9: Điều gì khiến hàng nghìn người đứng kín đường ở Bình Dương?- Ảnh 16.

Mỗi mùa lễ hội đi qua, hình ảnh dòng người thành kính, những màn lân sư rồng rực lửa và khoảnh khắc kiệu Bà tuần du giữa lòng thành phố lại trở thành ký ức khó quên trong lòng người tham dự

Theo Phạm Trang - Ảnh, Clip: Quân

Đời sống pháp luật

