Món bánh "lạ từ tên tới vị" ở Bình Dương: Dân sành ăn nghe cũng phải tò mò

Ẩm thực Việt Nam vốn hấp dẫn bởi sự phong phú và nhiều bất ngờ thú vị. Ở mỗi vùng đất, lại có những món đặc sản gắn liền với ký ức của người dân địa phương và khiến du khách phương xa phải ngạc nhiên ngay từ cái tên. Bình Dương cũng vậy, ngoài những món đã thành thương hiệu như cháo môn lươn, bánh bèo bì hay lẩu bò nhúng mắm ruốc, vùng đất này còn có một món ăn dân dã nhưng gây chú ý bởi tên gọi quá đỗi lạ lẫm: bánh chị.

Chỉ nghe qua thôi, nhiều người đã phải bật cười và thắc mắc không hiểu vì sao món ăn lại có cái tên kỳ lạ đến vậy. Không ai rõ cái tên “bánh chị” ra đời từ bao giờ, chỉ biết rằng nó bắt nguồn từ người Hoa và đã hiện diện ở Bình Dương từ hàng chục năm trước. Thậm chí, có những hàng bánh đã tồn tại trên 30 năm nhưng vẫn còn khá ít người biết đến.

(Ảnh: @ngochanbd)

Nguyên liệu làm bánh chị rất đơn giản: bột năng, hành lá, thêm chút tôm khô. Người làm sẽ trộn bột với nước sôi, nhồi đến khi dẻo mịn rồi nặn thành những miếng tròn mỏng. Sau đó, chỉ cần cho vào chảo dầu chiên khoảng vài phút là có ngay những chiếc bánh vàng giòn bắt mắt. Bánh có lớp vỏ ngoài giòn rụm, bên trong lại dẻo dai, xen lẫn vị mặn vừa phải của nhân.

Điểm nhấn của món ăn này nằm ở phần nước chấm. Thay vì chỉ ăn khô, bánh chị được chan cùng nước mắm chua ngọt, có đu đủ bào nhuyễn, thêm chút đậu phộng rang. Sự kết hợp ấy khiến món bánh dân dã bỗng trở nên hấp dẫn, khiến ai ăn rồi cũng phải nhớ mãi.

Mỗi chiếc bánh chỉ khoảng 2.500 đồng, nhỏ nhắn, ngả màu trắng ngà điểm chút xanh của hành lá, lấm chấm sắc cam của tôm khô. Nhìn đơn giản vậy nhưng hương vị lại rất khó quên. Chính vì sự đặc biệt ấy, bánh chị gần đây bất ngờ “gây sốt” trên mạng xã hội, kéo không ít thực khách tìm đến Bình Dương để tận mắt thử món bánh có cái tên độc lạ này.

Dù được làm từ nguyên liệu rẻ và dễ kiếm, bánh chị lại không hề phổ biến ở các thành phố lớn. Bởi vậy, với nhiều người con Bình Dương đi xa, món bánh dân dã ấy luôn gợi nhớ một phần ký ức tuổi thơ, giản dị mà đậm đà.

(Ảnh: @BinhDuonggov)

Có lẽ, điều làm nên sức hút của bánh chị không chỉ nằm ở cái tên độc lạ hay hương vị giòn dai, mà còn ở sự gắn bó với đời sống thường nhật của người dân Bình Dương. Giữa muôn vàn món ăn cầu kỳ, sự xuất hiện của một chiếc bánh nhỏ nhắn, dân dã lại trở thành niềm thương nhớ. Với những ai xa quê, chỉ cần nhắc đến “bánh chị” thôi cũng đủ gợi về một miền ký ức ngập tràn hương vị tuổi thơ, nơi Bình Dương mộc mạc mà gần gũi.