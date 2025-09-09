Nữ đại gia bán đất ở Bình Dương khoe 2 căn nhà mới tậu, giàu đến mức flex cả đời cũng được!

Gon Pink (tên thật Nguyễn Nghi Văn, sinh năm 2000) không chỉ là TikToker sở hữu 3,4 triệu người theo dõi, mà còn nổi tiếng với hình ảnh "đại gia bán đất ở Bình Dương". Cô cùng chồng kinh doanh bất động sản và không ít lần khiến dân mạng choáng váng với những màn "flex" sổ đỏ dày cộp. Mới đây, Gon Pink tiếp tục gây sốt khi đăng tải video house tour, khoe liền một lúc hai căn nhà mới. Ngắm nghía tổ ấm của vợ chồng Gon Pink, không ít người phải trầm trồ trước không gian vừa hiện đại vừa sang xịn, mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Gon Pink là "nữ đại gia bán đất" được nhiều người yêu mến với loạt video hài hước, dí dỏm trên TikTok

Cả 2 video house tour nhà mới của Gon Pink đều hút hàng triệu lượt xem. Hãy cùng dạo một vòng để chiêm ngưỡng tổ ấm xinh xịn nhé!

Nhà ở TP.HCM

Nhà mới của vợ chồng Gon Pink ở TP.HCM mang phong cách hiện đại, không gian rộng rãi với kết cấu 1 trệt, 1 hầm, 2 lầu và 1 sân thượng, đặc biệt có đến 7 phòng ngủ. Thiết kế vừa sang vừa tinh tế, ban đầu được dự định làm quà tặng bố mẹ Gon Pink. Tuy nhiên, sau khi xem lại phong thủy thì do không hợp hướng nên bố mẹ cô... không ở.

Toàn cảnh nhà mới của vợ chồng Gon Pink tại TP.HCM

Căn nhà có tông màu chủ đạo là trắng - nâu gỗ ấm áp và trung tính. Không gian nào cũng to rộng, thoáng đãng

Phòng bếp và phòng khách có thiết kế liền kề nhau, vì vậy Gon Pink đang căn nhắc lắp cửa lùa để hạn chế tình trạng mùi thức ăn khi nấu nướng

Kế bên bếp là khu vực nhà kho và WC, thuận tiện cho sinh hoạt. Không gian ăn uống vô cùng thoáng đãng nhờ có thêm ban công nhỏ

Khu vực tầng hầm gây ấn tượng khi có đến 5 phòng, gồm 1 WC, 3 phòng ngủ thường và 1 phòng ngủ master. Điểm đặc biệt là ở đây có đến 3 căn phòng thông nhau

Lầu 1 tiếp tục thu hút sự chú ý với 2 phòng ngủ thường và 1 phòng ngủ master. Các không gian đều được bố trí hiện đại, đẹp mắt

Khu vực lầu 2 vẫn giữ hiện trạng của nhà cũ, Gon Pink chia sẻ có thể cải tạo thành phòng tập gym hoặc phòng yoga/pilates. Không gian sân thượng ở lầu 2 to rộng, thoáng đãng, đi kèm là hồ bơi mini cực chill và thư giãn

Nhà ở Đà Lạt

Nhà ở Đà Lạt của vợ chồng Gon Pink nằm ở thị trấn Nam Ban xinh đẹp. Tổ ấm này do chính tay ông xã Gon Pink thiết kế và thi công. Được biết, căn nhà là nơi để gia đình cô nghỉ dưỡng mỗi khi có dịp ghé Đà Lạt.

Toàn cảnh nhà mới của vợ chồng Gon Pink ở Đà Lạt

Phòng khách thoáng đãng, view nhìn ra bên ngoài cực chill và thơ mộng

Khu bếp cạnh phòng khách, đầy đủ tiện nghi, được thiết kế nhiều cửa để tăng sự thoáng đã. Bàn ăn được bố trí luôn trong khu vực này

Phòng ngủ đầu tiên có thiết kế thoáng đãng, cửa sổ view đẹp, ngoài ra còn có thêm WC nhỏ gọn để thuận tiện sinh hoạt

Phòng ngủ thứ 2 có thiết kế tương tự về kiến trúc, dù mới chỉ hoàn thiện 90% nhưng vẫn đẹp lung linh

Phòng ngủ thứ 3 được thiết kế áp mái, vẫn đảm bảo độ thoáng rộng nhờ có nhiều cửa sổ đón nắng