Giám đốc SN 1974 phát sinh giao dịch 300 triệu đồng chuyển khoản với chủ TK tên Đạo Lương Nữ Thái Hoà: Công an xã vào cuộc làm rõ

13-02-2026 - 13:08 PM | Sống

Công an xã Xuân Hải đã vào cuộc sau khi nhận được thông tin phát sinh giao dịch số tiền 300 triệu đồng từ tài khoản của nữ giám đốc thẩm mỹ viện.

Vào ngày 9/2 vừa qua, Công an xã Xuân Hải (tỉnh Khánh Hòa) đã kịp thời phối hợp xác minh, hỗ trợ người dân nhận lại số tiền 300 triệu đồng do chuyển nhầm tài khoản.

Trước đó, vào tháng 1/2026, trong quá trình giao dịch ngân hàng, chị Lê Thị Hường (SN 1974, trú tại phường Tường Vinh, tỉnh Nghệ An), Giám đốc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Hường Xô đã chuyển nhầm 300 triệu đồng vào tài khoản mang tên Đạo Lương Nữ Thái Hòa.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định, chị Đạo Lương Nữ Thái Hòa (SN 1981) đang đi du lịch ở nước ngoài. Từ đây, công an xã Xuân Hải đã chủ động liên hệ, làm việc với anh Kiều Ngọc Tuân (SN 1965, trú tại thôn Phước Nhơn 1, xã Xuân Hải) là chồng chị Hòa.

Công an xã Xuân Hải làm việc với ông Kiều Ngọc Tuân (sinh năm 1965, trú thôn Phước Nhơn 1, xã Xuân Hải). Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hoà

Với tinh thần hợp tác, thiện chí và ý thức chấp hành pháp luật, anh Tuân đã phối hợp chuyển trả đầy đủ số tiền 300 triệu đồng cho chị Hường trong sự chứng kiến của lực lượng Công an.

Sự hỗ trợ kịp thời ấy không chỉ giúp người dân tránh được tổn thất lớn mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “vì Nhân dân phục vụ”, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an cơ sở.

Qua những vụ việc chuyển khoản nhầm như trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin về số tài khoản, tên người thụ hưởng trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền điện tử.

Trường hợp chuyển nhầm tiền hoặc nhận được tiền chuyển nhầm không rõ nguồn gốc, người dân cần liên hệ ngay với ngân hàng hoặc cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn giải quyết theo quy định, tránh các rủi ro pháp lý hoặc bị tội phạm công nghệ cao lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa

Bộ Công an gửi thông báo quan trọng đến từng thuê bao: Người dân cần chú ý

Đinh Anh

