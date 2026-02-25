Trùm Điền Quân Color Man: "Năm nay khó khăn, tôi đã trốn rồi"

Mới đây, ông trùm đế chế truyền thông giải trí Điền Quân là ông Color Man đã mở hàng sau dịp nghỉ Tết tại Nha Trang. Được biết, sau khi Điền Quân phá sản, Color Man ra Nha Trang sinh sống và khởi nghiệp lại với một chuỗi cơ sở, hệ thống kinh doanh.

Color Man

Ban đầu, ông mở một cửa tiệm bánh mì rồi mở thêm một số tiệm bánh mì khác. Sau đó, ông mở cả tiệm nước mát, quán nhậu, nhà hàng ăn sáng, ăn trưa và thậm chí cả tiệm tạp hóa. Ông còn tham gia lĩnh vực bất động sản, chuyên đi review nhà đất.

Tại Nha Trang, Color Man cũng quản lý một số nhân viên. Nhân dịp đầu năm, hai trong số các nhân viên của ông đã tới lì xì cho ông chủ. Một nhân viên nói: "Phải thả con săn sắt bắt con cá rô, cứ vào lì xì cho ông chủ rồi kiểu gì cũng được lì xì lại".

Nói rồi, cả hai nhân viên cùng vào lì xì cho Color Man và nói: "Của ít lòng nhiều, có bao nhiêu lì xì bấy nhiêu, mong anh năm nay làm ăn phát tài phát lộc và tăng lương cho bọn em. Một chút cho lấy lộc đầu năm".

Color Man giật mình thốt lên: "Trời ơi, bữa nay là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được nhân viên lì xì cho. Nó lấy luôn cả bao lì xì cửa hàng của tôi lì xì lại cho tôi".

Nói rồi, Color Man mở bao lì xì ra thì được 50 nghìn đồng. Ông nói: "Dù sao cũng cảm ơn các con, năm nay tinh tế quá còn lì xì trước. Thôi được rồi, để tôi lì xì lại. Năm nay khó khăn, tôi đã trốn rồi, thế mà vẫn phải lì xì lại".

Hai nhân viên của Color Man vô cùng sung sướng khi được ông chủ lì xì nhiều tiền.

Color Man (Đỗ Văn Bửu Điền) là cựu biên tập viên truyền hình chuyển sang kinh doanh và làm nội dung trên mạng xã hội. Ông được biết đến rộng rãi qua vai trò người đứng đầu công ty Điền Quân, đơn vị sản xuất nhiều chương trình giải trí đình đám tại Việt Nam.

Phong cách làm video của ông thường khai thác chủ đề đời sống, ẩm thực và hậu trường giới giải trí với tần suất đăng tải dày đặc. Hiện nay, sức ảnh hưởng của ông có phần thay đổi khi thị hiếu khán giả và thị trường truyền thông đang dần biến chuyển.