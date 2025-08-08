Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hé lộ khung cảnh bên trong căn biệt thự bạc tỉ nhà Thành Chung, đẹp cỡ nào mà Văn Hậu cũng phải khen "quá đỉnh"

08-08-2025 - 21:27 PM | Lifestyle

Hé lộ khung cảnh bên trong căn biệt thự bạc tỉ nhà Thành Chung, đẹp cỡ nào mà Văn Hậu cũng phải khen "quá đỉnh"

Thành Chung về nhà mới kiêm luôn làm quản gia.

Hậu vệ Nguyễn Thành Chung và vợ là Ngô Tố Uyên mới đây đã hoàn tất việc xây dựng và dọn về sinh sống trong căn biệt thự mới tại Hà Nội. Ngôi nhà nhanh chóng thu hút sự chú ý khi loạt hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, không chỉ vì quy mô hoành tráng mà còn bởi gu thiết kế hiện đại, sang trọng.

Trong ngày tổ chức lễ nhập trạch, cặp đôi không ngần ngại chuẩn bị pháo hoa để đánh dấu khoảnh khắc quan trọng trong đời. Trước đó khi Thành Chung khoe bản thiết kế lên mạng xã hội, các đồng đội thân thiết như Đoàn Văn Hậu, Đỗ Duy Mạnh cũng gửi lời chúc mừng, thậm chí không giấu nổi sự ngỡ ngàng trước độ “xịn sò” của tổ ấm mới. Văn Hậu còn để lại bình luận hài hước: “Lâu đài này đỉnh quá”.

Trên trang cá nhân, vợ Thành Chung còn khoe ảnh chàng cầu thủ đang lau dọn bể bơi và không ngần ngại gọi chồng là quản gia.

Hé lộ khung cảnh bên trong căn biệt thự bạc tỉ nhà Thành Chung, đẹp cỡ nào mà Văn Hậu cũng phải khen

Thành Chung dọn bể cho vợ

Hé lộ khung cảnh bên trong căn biệt thự bạc tỉ nhà Thành Chung, đẹp cỡ nào mà Văn Hậu cũng phải khen

Hình ảnh thiết kế trước đó

Hé lộ khung cảnh bên trong căn biệt thự bạc tỉ nhà Thành Chung, đẹp cỡ nào mà Văn Hậu cũng phải khen

Tố Uyên cắm hoa cực khéo trang trí tổ ấm mới

Hé lộ khung cảnh bên trong căn biệt thự bạc tỉ nhà Thành Chung, đẹp cỡ nào mà Văn Hậu cũng phải khen

Căn nhà mới hoàn thiện nhà Thành Chung

Căn biệt thự gồm ba tầng nổi, một tầng mái và sân thượng, nổi bật với màu sơn trắng chủ đạo và kiến trúc hiện đại. Khuôn viên rộng rãi được bao quanh bởi sân vườn, hồ cá koi và một bể bơi nhỏ, tạo không gian thư giãn gần gũi với thiên nhiên. Bên trong, nội thất được thiết kế theo phong cách tối giản, kết hợp giữa hai gam màu kem và đen, sử dụng trần gương tạo hiệu ứng không gian mở và sang trọng. Các cửa kính lớn giúp ngôi nhà luôn tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Trước khi chuyển về biệt thự này, vào tháng 3/2025, vợ chồng Thành Chung đã bán lại căn hộ cao cấp rộng hơn 130m² tại trung tâm Hà Nội với mức giá 11,5 tỷ đồng. Động thái này được cho là bước đi có tính toán nhằm chuẩn bị cho cuộc sống tại nơi ở mới rộng rãi và tiện nghi hơn.

Hé lộ khung cảnh bên trong căn biệt thự bạc tỉ nhà Thành Chung, đẹp cỡ nào mà Văn Hậu cũng phải khen
Hé lộ khung cảnh bên trong căn biệt thự bạc tỉ nhà Thành Chung, đẹp cỡ nào mà Văn Hậu cũng phải khen
Hé lộ khung cảnh bên trong căn biệt thự bạc tỉ nhà Thành Chung, đẹp cỡ nào mà Văn Hậu cũng phải khen

Hình ảnh bên trong căn biệt thự qua bản thiết kế

Tỷ phú ngành đồ uống cất công xây “siêu” penthouse hơn 524 tỷ đồng trên tòa tháp cao 122m nhưng lại không được ở: Biểu tượng xa hoa hóa thành “cung điện bỏ hoang” giữa trời


Theo Ngọc Linh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Con trai doanh nhân Nguyễn Quốc Cường chuẩn "con nhà nòi": 15 tuổi đã thực tập ở tập đoàn, trải nghiệm đủ vị trí từ phục vụ bàn đến kinh doanh

Con trai doanh nhân Nguyễn Quốc Cường chuẩn "con nhà nòi": 15 tuổi đã thực tập ở tập đoàn, trải nghiệm đủ vị trí từ phục vụ bàn đến kinh doanh Nổi bật

Đúng 19/8, đoàn tàu 2 tầng đầu tiên tại Hà Nội khởi hành: Không gian sang xịn như khách sạn, mỗi ngày có 3 chuyến

Đúng 19/8, đoàn tàu 2 tầng đầu tiên tại Hà Nội khởi hành: Không gian sang xịn như khách sạn, mỗi ngày có 3 chuyến Nổi bật

Giọng đọc miền Nam hiếm hoi trong lễ diễu binh 2/9: Là Thượng úy, mẹ 3 con vẫn xinh đẹp

Giọng đọc miền Nam hiếm hoi trong lễ diễu binh 2/9: Là Thượng úy, mẹ 3 con vẫn xinh đẹp

20:51 , 08/08/2025
Thiếu gia trùm sòng bạc Macau sắp hết tiền, siêu mẫu Victoria's Secret vội "bỏ của chạy lấy người"?

Thiếu gia trùm sòng bạc Macau sắp hết tiền, siêu mẫu Victoria's Secret vội "bỏ của chạy lấy người"?

20:42 , 08/08/2025
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình

Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình

20:10 , 08/08/2025
Bản hit 93 triệu views từng khiến Tóc Tiên bật khóc, 1 Anh Trai tiết lộ sự thật có liên quan đến Touliver

Bản hit 93 triệu views từng khiến Tóc Tiên bật khóc, 1 Anh Trai tiết lộ sự thật có liên quan đến Touliver

19:22 , 08/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên