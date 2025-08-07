Phát hiện đối tượng được “ngọc nữ” bao nuôi: Ở siêu biệt thự, hàng hiệu dát đầy người

Mới đây, nàng "ngọc nữ" đình đám một thời Chung Hân Đồng đã gây chú ý khi chia sẻ về cuộc sống vương giả của chú cún cưng Kuma. Bé cún được sống trong căn biệt thự cao cấp rộng hơn 200 mét vuông ở khu vực "tấc đất tấc vàng" Bắc Kinh (Trung Quốc), đeo vòng cổ nạm kim cương, mặc hàng hiệu thiết kế riêng. Không ít cư dân mạng tỏ vẻ ghen tị với chú cún nhỏ vì được phú bà Cbiz bao nuôi: "Cuộc sống của Kuma còn xa xỉ hơn tôi gấp 100 lần!".

Theo trang 163, nữ diễn viên Tề Thiên Đại Thành yêu chiều chú cún cưng này hết mực. Cô thường xuyên mua sắm những món đồ đắt đỏ có giá vài nghìn đến vài chục nghìn NDT (vài triệu đến vài chục triệu đồng) cho thú cưng. Bé cún này sở hữu chiếc ổ thiết kế riêng, rộng hơn cả giường của người, được ngồi siêu xe mỗi khi ra ngoài chơi, được tiến vào phòng VIP của các cửa hàng xa xỉ và nhiều lần theo chân Chung Hân Đồng ra nước ngoài bằng khoang hạng nhất máy bay.

"Bé yêu" của Chung Hân Đồng.

Chung Hân Đồng mua rất nhiều đồ chơi đắt tiền cho cún cưng, thậm chí có cả xách hàng hiệu Hermes mini Birkin đắt đỏ.

Bản thân Chung Hân Đồng từng chia sẻ: "Kuma là con gái cưng của tôi. Bé sẽ không rời xa tôi, vẫn luôn ở bên cùng tôi xem phim, phơi nắng". Cô còn khoe rằng bé cún rất thông minh, có thể hiểu được mệnh lệnh từ người và rất tinh ý, cảm nhận được cảm xúc của cô. Trang 163 cho rằng, sau nhiều lận đận tình duyên, Chung Hân Đồng đang hưởng thụ cuộc sống độc thân và dồn toàn bộ tình yêu cho chú cún nhỏ này, coi bé cún như liều thuốc tinh thần không thể thiếu.

Sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, thanh thuần, Chung Hân Đồng là nàng "ngọc nữ" trứ danh một thời của showbiz xứ Cảng. Cô là thành viên của nhóm nhạc đình đám TWINS và gặt hái nhiều thành công trong mảng phim ảnh, gây ấn tượng với khán giả qua những tác phẩm như Tài Thần Hữu Đạo, Đại Đường Nữ Tuần Án, Nguyên Soái vui vẻ, Võ Tắc Thiên bí sử…Đáng chú ý, Chung Hân Đồng từng 2 lần liên tiếp giành ngôi Thị hậu Hoa Đỉnh, được công chúng cũng như giới chuyên môn công nhận về diễn xuất.

Sự nghiệp thành công nhưng đường tình duyên của Chung Hân Đồng quá nhiều lận đận, lắm thị phi. Cuối tháng 1/2008, showbiz Hoa ngữ phải chấn động trước scandal Trần Quán Hy và các bóng hồng vây quanh đời anh lộ 1.300 ảnh nóng, trong số các nạn nhân, nàng "ngọc nữ" Chung Hân Đồng là đối tượng bị soi xét nhiều nhất.

Vụ việc khiến hình tượng nữ thần trong sáng của thành viên nhóm TWINS sụp đổ hoàn toàn. Không chỉ sự nghiệp lao đao, đường tình duyên của Chung Hân Đồng cũng trở nên trắc trở hơn sau scandal. Cô yêu nhiều nhưng các mối tình đều kết thúc chóng vánh, không thể tiến đến hôn nhân vì bị gia đình nhà trai phản đối. Thậm chí, dư luận từng gọi Chung Hân Đồng là "mỹ nhân không ai dám cưới" vì vết nhơ quá lớn trong đời.

Năm 2018, cứ ngỡ Chung Hân Đồng đã tìm được hạnh phúc khi lên xe hoa với bác sĩ Lại Hoằng Quốc thì ai ngờ chỉ sau 14 tháng chung sống, cả 2 đổ vỡ. Bi kịch lần nữa lặp lại với Chung Hân Đồng khi cô bị nam ca sĩ kém 19 tuổi Dư Diễn Long lừa tình, lừa tiền và phát tán ảnh nóng vào năm ngoái. Có nguồn tin cho biết, Chung Hân Đồng đã chủ động theo đuổi, hẹn hò với nam ca sĩ Dư Diễn Long khi anh đang có bạn gái, khiến hình ảnh của cô bị xấu đi trong mắt công chúng. Dù vậy, netizen vẫn vô cùng thương xót cho mỹ nhân "hồng nhan bạc phận" gặp nhiều trắc trở trong tình cảm.

Chung Hân Đồng và Lại Hoằng Quốc trong ngày trọng đại. Tiếc thay, cặp đôi này đã tan đàn xẻ nghé chỉ sau 14 tháng chung sống.

Sau những đổ vỡ liên tiếp trong chuyện tình cảm và hôn nhân, Chung Hân Đồng tâm sự cô quyết định không lập gia đình nữa. Dù vậy, cô vẫn khao khát được làm mẹ: "Tôi rất muốn có 1 đứa con để bầu bạn. Tôi đã ở ngưỡng tuổi U50 rồi, tôi biết sinh con ở độ tuổi này rất nguy hiểm nhưng tôi vẫn muốn đặt hy vọng".

Giờ đây, ở tuổi 44, Chung Hân Đồng là "phú bà hàng thật giá thật" của showbiz. Theo tờ QQ, Chung Hân Đồng đang sở hữu rất nhiều bất động sản có giá trị trên khắp Trung Quốc. Tổng giá trị tài sản ròng của minh tinh này ước tính hơn 100 triệu HKD (khoảng 332 tỷ đồng).

Nguồn: QQ, 163