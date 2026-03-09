Một điểm đến ở Trung Quốc miễn visa cho du khách Việt từ tháng 4

Theo thông tin từ các công ty du lịch, từ tháng 4-2026, Thành phố Quế Lâm (Trung Quốc) sẽ chính thức mở cửa đón du khách Việt với quy trình đơn giản nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, chính quyền thành phố Quế Lâm sẽ miễn visa cho đoàn khách từ 2 người trở lên khi đi theo tour trọn gói do công ty lữ hành hợp pháp tổ chức. Thời gian lưu trú tối đa 144 giờ (6 ngày). Được ví là vùng "sơn thủy đệ nhất thiên hạ" nên khi thông tin điểm đến này miễn visa cho khách Việt đã thu hút sự quan tâm của du khách.

Bà Nguyễn Nguyệt Vân Khanh, Giám đốc Ban Tiếp thị Truyền thông, Công ty Du lịch Vietravel, đánh giá đây được xem là một tín hiệu rất tích cực cho thị trường du lịch hai chiều Việt Nam - Trung Quốc.

"Chính sách này giúp đơn giản hóa đáng kể thủ tục nhập cảnh, rút ngắn thời gian chuẩn bị hành trình và tạo điều kiện để các doanh nghiệp lữ hành xây dựng những sản phẩm tour thuận tiện hơn cho du khách" – bà Vân Khanh nói.

Hiện Vietravel đã triển khai các chương trình du lịch đến Quế Lâm với nhiều trải nghiệm đặc trưng của vùng "sơn thủy đệ nhất thiên hạ". Trong đó có hành trình 5 ngày 4 đêm tham quan Quế Lâm - Núi Vòi Voi - Thập Lý Họa Lang - Dương Sóc, trải nghiệm ngồi bè tre trên sông Yulong và mặc trang phục địa phương, khởi hành trong các tháng 4, 5 và 6 với giá từ 12,99 triệu đồng/khách. Bên cạnh đó là chương trình 6 ngày 5 đêm mở rộng thêm các điểm đến như Quế Hải Tình Lam, mức giá từ 13,99 triệu đồng/khách.

Theo đại diện Vietravel, trước đây, chi phí tour Quế Lâm thường dao động từ khoảng 15,9 triệu đồng trở lên, do du khách phải làm visa và phần lớn các hành trình phải bay quá cảnh nên chi phí vé máy bay cao hơn. Việc áp dụng chính sách miễn visa theo đoàn không chỉ giúp giảm bớt thủ tục mà còn góp phần tối ưu chi phí, từ đó giúp giá tour hiện nay trở nên cạnh tranh và hấp dẫn hơn đối với du khách Việt.

Khách Việt đi tour trọn gói của công ty du lịch theo đoàn sẽ bay thẳng, được miễn visa tới Quế Lâm (Trung Quốc). Ảnh: Intertour

Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều công ty du lịch khác cũng đang chào bán tour đi Quế Lâm với giá từ 12,99 triệu đồng/khách. Công ty du lịch Intertour Việt Nam giới thiệu tour Quảng Châu – Quế Lâm – Dương Sóc, hành trình 6 ngày 5 đêm với giá 12,99 triệu đồng, miễn visa, không cần chứng minh tài chính…

Trước đây, khi không có chuyến bay thẳng, du khách Việt thường chỉ có lựa chọn mua tour Nam Ninh - Quế Lâm - Dương Sóc, giá khoảng 6,5 triệu đồng, di chuyển đường bộ.

Thời gian gần đây, Trung Quốc đang trở thành điểm đến thu hút nhiều khách Việt đi du lịch. Theo các công ty lữ hành, Quế Lâm có nhiều lợi thế để trở thành điểm đến được quan tâm trong thời gian tới, đặc biệt với nhóm khách gia đình hoặc khách yêu thích cảnh quan thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa.

Tuy nhiên, do chính sách miễn visa này áp dụng theo hình thức tour đoàn do doanh nghiệp lữ hành tổ chức, du khách nên lựa chọn các đơn vị lữ hành uy tín để bảo đảm đầy đủ quy trình nhập cảnh, lịch trình và quyền lợi dịch vụ.

"Du khách cũng nên lưu ý quy định về thời gian lưu trú tối đa 144 giờ và phạm vi di chuyển trong khu vực Quế Lâm, đồng thời chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cá nhân cần thiết theo hướng dẫn của công ty lữ hành. Với những điều kiện thuận lợi từ chính sách mới, Quế Lâm sẽ sớm trở thành một trong những sản phẩm du lịch Trung Quốc hấp dẫn đối với du khách" – bà Vân Khanh nói.