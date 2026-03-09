Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gia đình 4 người ở Hà Nội chi bao nhiêu tiền/tháng để sống ổn năm 2026?

09-03-2026 - 17:20 PM | Lifestyle

Ở Hà Nội, câu hỏi “mỗi tháng cần bao nhiêu tiền để sống ổn?” không còn xa lạ với nhiều gia đình trẻ. Khi chi phí sinh hoạt tăng đều theo từng năm, việc sống “ổn” không còn chỉ là đủ ăn đủ mặc, mà còn là có dự phòng, có khoản để dành và không bị áp lực vào cuối tháng. Vậy thực tế năm 2026, một gia đình 4 người ở Hà Nội cần chi bao nhiêu mỗi tháng?

Một bảng chi tiêu điển hình của gia đình 4 người tại Hà Nội

Dưới đây là bảng chi tiêu được tổng hợp từ mức sống phổ biến của các gia đình có 2 con đang đi học tại Hà Nội (ở nhà thuê hoặc chung cư tầm trung):

Khoản chi Số tiền/tháng (ước tính)
Tiền nhà (thuê/chung cư trả góp) 8.000.000 – 12.000.000
Ăn uống tại nhà 8.000.000 – 9.500.000
Điện, nước, internet 2.500.000 – 3.000.000
Học phí + học thêm 5.000.000 – 7.000.000
Đi lại (xăng xe, gửi xe) 2.500.000 – 3.000.000
Chi tiêu phát sinh 3.000.000 – 4.000.000
Tổng chi 29.000.000 – 38.500.000

Như vậy, để sống tương đối thoải mái và không quá áp lực, một gia đình 4 người tại Hà Nội năm 2026 thường cần khoảng 30-40 triệu đồng/tháng .

"Sống ổn" nghĩa là gì trong bối cảnh hiện nay?

Gia đình 4 người ở Hà Nội chi bao nhiêu tiền/tháng để sống ổn năm 2026? - Ảnh 1.

Với nhiều gia đình, "sống ổn" không phải là tiêu thoải mái mà là:

- Không phải vay mượn cuối tháng

- Có khoản tiết kiệm đều đặn

- Có quỹ dự phòng cho rủi ro

- Vẫn duy trì sinh hoạt cơ bản cho con

Vì vậy, mức thu nhập để sống ổn thường phải cao hơn mức chi ít nhất 20–25%.

Vì sao nhiều gia đình thu nhập 25 triệu vẫn thấy thiếu?

1. Chi phí giáo dục tăng nhanh

Học thêm, ngoại khóa, kỹ năng mềm… đang chiếm tỷ trọng lớn trong chi tiêu gia đình đô thị.

2. Chi phí "vô hình" ngày càng nhiều

Đặt đồ ăn, mua sắm online, cà phê, dịch vụ đăng ký… khiến chi tiêu tăng mà khó nhận ra.

3. Không có kế hoạch chia tiền rõ ràng

Nhiều gia đình chi theo cảm giác thay vì phân bổ theo nhóm chi tiêu.

Một ví dụ thực tế: Gia đình thu nhập 32 triệu/tháng

Khoản chi Số tiền
Chi cố định 22.000.000
Chi linh hoạt 7.000.000
Tiết kiệm 3.000.000

Với mức này, gia đình vẫn sống ổn nhưng khó tích lũy nhanh.

Nếu thu nhập chưa đạt mức 30 triệu, nên làm gì?

Gia đình 4 người ở Hà Nội chi bao nhiêu tiền/tháng để sống ổn năm 2026? - Ảnh 2.

Kiểm soát chi tiêu theo tuần

Chỉ cần theo dõi 4 tuần liên tiếp, nhiều gia đình đã giảm được 2–3 triệu/tháng.

Giảm các khoản không cần thiết

Cắt bớt mua sắm ngẫu hứng, dịch vụ ít dùng giúp tiết kiệm đáng kể.

Tăng tích lũy từ thay đổi nhỏ

Nấu ăn tại nhà nhiều hơn hoặc giảm đặt đồ ăn giúp tiết kiệm vài triệu mỗi tháng.

Kết luận

Năm 2026, một gia đình 4 người ở Hà Nội thường cần khoảng 30–40 triệu đồng/tháng để sống ổn. Tuy nhiên, con số này không cố định, vì còn phụ thuộc vào nhà ở, số con đi học, thói quen chi tiêu và mức thu nhập. Điều quan trọng nhất không phải là tiêu bao nhiêu, mà là quản lý tiền như thế nào để duy trì được sự ổn định lâu dài.

Với nhiều gia đình, chỉ cần kiểm soát chi tiêu tốt và duy trì tích lũy đều, việc "sống ổn" ở Hà Nội vẫn hoàn toàn khả thi.

Theo Thu Thanh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng triệu người Việt bàn luận về 4 người đàn ông này trong ngày 8/3

Hàng triệu người Việt bàn luận về 4 người đàn ông này trong ngày 8/3 Nổi bật

Vì sao du khách Ấn Độ đang đổ tới Việt Nam ngày càng nhiều?

Vì sao du khách Ấn Độ đang đổ tới Việt Nam ngày càng nhiều? Nổi bật

Rộ ảnh Hoà Minzy mặc váy xoè lộng lẫy như cô dâu đón khách

Rộ ảnh Hoà Minzy mặc váy xoè lộng lẫy như cô dâu đón khách

16:50 , 09/03/2026
Một tuần thử ghi lại từng khoản chi, tôi phát hiện mình tiêu 1 triệu cho những thứ không thể nào nhớ nổi

Một tuần thử ghi lại từng khoản chi, tôi phát hiện mình tiêu 1 triệu cho những thứ không thể nào nhớ nổi

16:41 , 09/03/2026
“Ngọc nữ Quan họ” SN 2004 mang cả đoàn rước 12 ngựa, tái hiện lễ hội Bắc Bộ tại sân khấu có 50.000 khán giả

“Ngọc nữ Quan họ” SN 2004 mang cả đoàn rước 12 ngựa, tái hiện lễ hội Bắc Bộ tại sân khấu có 50.000 khán giả

15:50 , 09/03/2026
Bắt được "báu vật" mùa xuân mọc đầy rải rác: Đem làm món hấp ngọt mềm tơi xốp, nhà nội nhà ngoại gắp không ngừng đũa

Bắt được "báu vật" mùa xuân mọc đầy rải rác: Đem làm món hấp ngọt mềm tơi xốp, nhà nội nhà ngoại gắp không ngừng đũa

15:37 , 09/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên