“Ngọc nữ Quan họ” SN 2004 mang cả đoàn rước 12 ngựa, tái hiện lễ hội Bắc Bộ tại sân khấu có 50.000 khán giả

Tối 8/3/2026, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), ca sĩ Minh Ngọc đã mang đến một trong những tiết mục đặc biệt khi mở màn Đấu trường Sấm Concert bằng ca khúc dân gian “Ba Quan rước kiệu đi ngựa” .

Ca sĩ Minh Ngọc trình diễn ca khúc dân gian “Ba Quan rước kiệu đi ngựa”

Trong một đêm nhạc quy tụ hơn 20 nghệ sĩ trẻ đang được yêu thích trên thị trường, tiết mục mang âm hưởng dân gian của Minh Ngọc tạo nên một màu sắc khác biệt, gợi mở không khí lễ hội ngay từ những phút đầu chương trình, mang đến cho gần 50.000 khán giả có mặt một màn trình diễn “mãn nhãn, mãn nhĩ”.

Tiết mục rước kiệu độc đáo

Tiết mục của Minh Ngọc được dàn dựng như một nghi lễ rước hội miền Bắc. Trên sân khấu, đoàn rước với 12 con ngựa thật xuất hiện trước, theo sau là chiếc kiệu cổ được thiết kế bằng voan tạo hiệu ứng bóng mờ huyền ảo.

Giữa không gian sân khấu hoành tráng với hệ thống ánh sáng, visual và dàn dựng nhiều lớp, trước hàng chục nghìn khán giả, Minh Ngọc xuất hiện trên kiệu như nhân vật trung tâm của đoàn rước, tái hiện không khí lễ hội truyền thống của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nữ ca sĩ nổi bật giữa đoàn rước với những lá cờ hội màu vàng nổi bật, kiệu lớn phủ voan và dải lụa tạo hiệu ứng chuyển động mềm mại trong gió.

Âm nhạc dân gian vang lên trong không gian sân khấu hiện đại. Xung quanh Minh Ngọc là dàn vũ công và đoàn rước tạo thành đội hình nhiều lớp, khiến tiết mục giống như một cuộc rước hội thực sự bước lên sân khấu concert. Sự kết hợp giữa âm hưởng dân gian, hình ảnh lễ hội truyền thống và quy mô dàn dựng hiện đại khiến phần mở màn của Minh Ngọc trở thành một điểm nhấn khác biệt trong đêm nhạc vốn tập trung nhiều màu sắc pop và EDM.

“Những giai điệu dân gian của vùng đồng bằng Bắc Bộ vốn gắn với không khí lễ hội, với sự gặp gỡ và kết nối của mọi người. Vì vậy khi đặt tiết mục “Ba Quan rước kiệu đi ngựa” ở phần mở đầu concert, tôi cảm thấy nó giống như một lời mời khán giả cùng bước vào không gian lễ hội âm nhạc của chương trình”, Minh Ngọc nói.

Đây cũng là lần đầu tiên nữ ca sĩ sinh năm 2004 biểu diễn trong một concert quy mô lớn. Chia sẻ sau đêm diễn, Minh Ngọc cho biết cô vừa háo hức vừa hồi hộp khi lần đầu đứng trên một sân khấu lớn như vậy.

“Ngay từ buổi rehearsal, khi nhìn thấy quy mô sân khấu, hệ thống ánh sáng và sự chuẩn bị của ê-kíp, tôi đã rất ấn tượng vì mọi thứ được tổ chức rất hoành tráng. Với một nghệ sĩ trẻ, được đứng trên sân khấu như vậy là một trải nghiệm rất đặc biệt”, cô nói.

Màu dân gian giữa một concert nhạc trẻ

Đấu trường Sấm Concert quy tụ nhiều gương mặt đang được khán giả trẻ yêu thích như Rhyder, Đức Phúc, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Erik, Pháp Kiều, Phương Mỹ Chi, Bích Phương, Tăng Duy Tân… Trong bối cảnh chương trình chủ yếu mang màu sắc pop, EDM hay hip hop, việc một tiết mục dân gian xuất hiện ngay phần mở đầu tạo nên điểm nhấn thú vị.

Minh Ngọc cho biết cô không cảm thấy áp lực khi mang màu sắc truyền thống vào một concert nhạc trẻ, ngược lại còn cảm thấy hào hứng. “Giữa một chương trình có nhiều màu sắc âm nhạc hiện đại, việc một tiết mục mang âm hưởng dân gian xuất hiện ngay từ đầu là điều khá đặc biệt. Tôi vui vì có cơ hội mang một màu sắc khác đến với khán giả, để mọi người thấy rằng âm nhạc dân gian vẫn có thể hòa vào không khí của một concert hiện đại một cách tự nhiên”, nữ ca sĩ chia sẻ.

“Cô gái Quan họ” trên sân khấu hiện đại

Xuất thân từ vùng đất Kinh Bắc, Minh Ngọc đang theo đuổi hình ảnh “cô gái Quan họ” với định hướng dung hòa giữa truyền thống và hiện đại. Cô từng giành Cúp Vàng hạng mục thanh nhạc chuyên nghiệp tại Liên hoan Nghệ thuật châu Á 2025 (AAF) tại Singapore với tiết mục “Gửi về Quan họ” .

Theo Minh Ngọc, việc xuất hiện ở những sân khấu lớn như Đấu trường Sấm là cơ hội để âm nhạc truyền thống tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ. “Những sân khấu lớn với đông khán giả và sức lan tỏa mạnh mẽ sẽ giúp các giá trị âm nhạc truyền thống được nhiều người biết đến hơn. Trong tiết mục lần này, tôi mang đến giai điệu dân gian của vùng đồng bằng Bắc Bộ và tái hiện không khí lễ hội truyền thống trên sân khấu. Dù không phải là một làn điệu Quan họ thuần túy, nhưng tinh thần văn hóa Bắc Bộ vẫn được giữ lại. Tôi hy vọng qua những sân khấu như vậy, khán giả sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của âm nhạc và văn hóa truyền thống, từ đó cũng sẽ tò mò, yêu thích hơn những làn điệu Quan Họ của quê hương Bắc Ninh”, cô chia sẻ.

Cũng theo Minh Ngọc, khán giả trẻ ngày nay rất cởi mở với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau: “Khi những giai điệu dân ca được đặt trong một không gian sân khấu hiện đại, có âm thanh, ánh sáng và cách dàn dựng mới mẻ, các bạn trẻ lại càng cảm thấy thú vị và tò mò. Tôi tin rằng khi mình mang dân ca đến gần hơn với đời sống hôm nay, bằng những cách thể hiện phù hợp với thời đại, thì khán giả trẻ hoàn toàn có thể đón nhận và yêu thích những giá trị âm nhạc truyền thống”.

Nữ ca sĩ cũng cho biết khi biểu diễn trên sân khấu concert lớn, cô phải điều chỉnh cách biểu diễn so với những không gian dân ca truyền thống. “Những sân khấu dân ca thường gần gũi và mộc mạc hơn. Còn ở một sân khấu concert lớn với hệ thống ánh sáng và dàn dựng hoành tráng, cách biểu diễn cần nhiều năng lượng và tương tác hơn. Tuy nhiên điều tôi luôn cố gắng giữ lại vẫn là tinh thần của âm nhạc dân gian”, Minh Ngọc nói.

Trang phục tôn vẻ đẹp truyền thống

Trong tiết mục mở màn, Minh Ngọc xuất hiện trong thiết kế của nhà thiết kế Cao Minh Tiến. Trang phục được xây dựng theo tinh thần “thướt tha nhưng quyền lực, kín đáo mà vẫn gợi cảm”, kết hợp giữa hơi thở truyền thống và tinh thần đương đại.

Theo nữ ca sĩ, cô và nhà thiết kế đã trao đổi để tìm ra hình ảnh phù hợp nhất với tiết mục và con đường âm nhạc mà cô theo đuổi. “Từng lớp vải, từng đường thêu giống như kể lại câu chuyện văn hóa Việt. Trang phục mềm mại, nữ tính nhưng vẫn có chiều sâu và cá tính. Tôi đặc biệt thích những form dáng tôn được nét thanh thoát, rất hợp với hình ảnh “Cô gái Quan họ” mà mình đang xây dựng”, Minh Ngọc chia sẻ.

Sau dấu mốc biểu diễn tại Đấu trường Sấm , Minh Ngọc cho biết cô sẽ tiếp tục theo đuổi con đường đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ thông qua các dự án âm nhạc mới và những sân khấu hiện đại. “Tôi muốn giữ hồn dân ca, nhưng cũng phải làm mới đủ để người trẻ cảm thấy gần gũi”, nữ ca sĩ nói.