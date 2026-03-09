Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bất động sản của Hòa Minzy

09-03-2026 - 15:22 PM | Lifestyle

Hòa Minzy sở hữu khối bất động sản không phải dạng vừa.

Nhắc đến Hòa Minzy, nhiều người không chỉ ấn tượng với giọng hát nội lực mà còn ngưỡng mộ sự chăm chỉ và bền bỉ của cô sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Nhờ sự miệt mài làm việc và không ngừng nỗ lực, nữ ca sĩ sinh năm 1995 đã tích lũy được khối tài sản đáng nể. Cô từng mạnh tay chi hàng chục tỷ đồng để tổ chức fan concert hoành tráng tại TP.HCM, đồng thời thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, quyên góp số tiền lớn ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, bão lũ. Không chỉ đầu tư cho công việc và kinh doanh, Hòa Minzy còn được nhiều người gọi vui là "bà trùm bất động sản" khi sở hữu nhà cửa ở nhiều nơi như TP.HCM, Hà Nội, Đà Lạt và cả quê nhà Bắc Ninh.

Bất động sản của Hòa Minzy- Ảnh 1.

Khám phá khối bất động sản của Hòa Minzy

Khối bất động sản của Hòa Minzy khiến nhiều người không khỏi trầm trồ. Nữ ca sĩ từng rao bán hai căn hộ cao cấp nằm tại quận 9 (TP.HCM) và Nam Từ Liêm (Hà Nội), mỗi căn có giá khoảng 7-8 tỷ đồng. Ngoài ra, Hòa Minzy còn sở hữu một căn villa tại Đà Lạt được thiết kế sang trọng, đồng thời kết hợp làm nơi kinh doanh riêng. Tết năm 2022, Hòa Minzy tiếp tục thu hút sự chú ý khi hé lộ căn biệt thự 5 tầng bề thế được cô xây dựng để tặng bố mẹ tại quê nhà Bắc Ninh. Công trình khang trang này nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Bất động sản của Hòa Minzy- Ảnh 2.
Bất động sản của Hòa Minzy- Ảnh 3.
Bất động sản của Hòa Minzy- Ảnh 4.
Bất động sản của Hòa Minzy- Ảnh 5.

Căn hộ 50m2 của Hòa Minzy ở Nam Từ Liêm (Hà Nội)

Bất động sản của Hòa Minzy- Ảnh 6.
Bất động sản của Hòa Minzy- Ảnh 7.

Căn hộ cao cấp ở Q9, TP.HCM

Bất động sản của Hòa Minzy- Ảnh 8.

Căn villa sang chảnh ở Đà Lạt

Cận cảnh biệt thự 5 tầng Hòa Minzy xây tặng bố mẹ

Hòa Minzy là người "tài trợ" toàn bộ chi phí để xây dựng cơ ngơi khang trang dành tặng bố mẹ tại quê nhà Bắc Ninh. Căn biệt thự cao 5 tầng với diện tích rộng rãi, xung quanh trồng nhiều cây xanh và có khoảng sân vườn thoáng đãng. Không gian này cũng trở thành nơi sum họp quen thuộc của đại gia đình mỗi dịp lễ, Tết, khi mọi người cùng quây quần và check-in trong khuôn viên căn nhà.

Bất động sản của Hòa Minzy- Ảnh 9.
Bất động sản của Hòa Minzy- Ảnh 10.
Bất động sản của Hòa Minzy- Ảnh 11.
Bất động sản của Hòa Minzy- Ảnh 12.
Bất động sản của Hòa Minzy- Ảnh 13.

Biệt thự 5 tầng Hòa Minzy xây tặng bố mẹ ở Bắc Ninh

Theo Phác Thái Anh

Thanh niên Việt

