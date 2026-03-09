Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt cho biết từ ngày 8/3/2026 sẽ điều chỉnh tăng 10% giá vé hành khách và 15% giá cước vận chuyển hàng hóa.

Theo doanh nghiệp này, thị trường nhiên liệu đang có nhiều biến động mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí hoạt động của các doanh nghiệp vận tải.

Dữ liệu từ Petrolimex cho thấy giá dầu Diesel tại thời điểm 15 giờ ngày 7/3/2026 ở mức 30.230 đồng/lít, tăng 31,26% so với ngày 5/3 và tăng 56,88% so với thời điểm 26/2.

Việc điều chỉnh được cân nhắc nhằm chia sẻ một phần áp lực chi phí nhiên liệu tăng cao, đồng thời vẫn đảm bảo duy trì chất lượng dịch vụ và vận hành an toàn, ổn định của hệ thống vận tải đường sắt.

Thông tin chi tiết về giá vé, cước vận chuyển và lịch trình tàu được cập nhật tại các kênh chính thức của ngành đường sắt.

Theo Đường sắt Việt Nam