Công an khuyến cáo liên quan đến việc mua xăng, dầu: Người dân lưu ý có thể ảnh hưởng đến tính mạng

Theo Công an tỉnh Sơn La, trước những biến động của giá xăng, dầu, những ngày gần đây, tại một số địa phương xuất hiện tình trạng người dân mua xăng, dầu để tích trữ trong nhà.

Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo người dân không nên tích trữ xăng, dầu trong nhà vì tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ mất an toàn, cháy, nổ rất cao.

Ảnh minh họa

Tại sao không nên tích trữ xăng, dầu trong nhà?

Dù giá xăng dầu có biến động, việc biến ngôi nhà của bạn thành một kho chứa nhiên liệu là một quyết định vô cùng nguy hiểm vì những lý do sau:

- Nguy cơ cháy nổ cực cao: Xăng dầu là chất lỏng dễ bay hơi, dễ bắt cháy. Chỉ cần một tia lửa điện từ ổ cắm, một tàn thuốc hay ma sát tĩnh điện cũng có thể gây ra hỏa hoạn kinh hoàng.

- Gây hại cho sức khỏe: Hơi xăng dầu tích tụ trong không gian kín ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp và thần kinh của các thành viên trong gia đình.

- Nguy hiểm khi cháy xảy ra: Khi xăng dầu cháy, vận tốc cháy lan rất nhanh, tỏa ra nhiệt lượng lớn và khói độc dày đặc, khiến việc thoát nạn trở nên vô cùng khó khăn.

- Vi phạm pháp luật: Việc tích trữ xăng dầu không đảm bảo điều kiện an toàn có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Công an tỉnh Sơn La khẳng định số tiền tiết kiệm được từ việc mua trữ xăng không bao giờ xứng đáng với sự an toàn tính mạng của gia đình bạn.

Kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy xăng, dầu

Xăng dầu có đặc tính nhẹ hơn nước và không tan trong nước. Tuyệt đối không dùng nước để dập lửa xăng dầu vì nước sẽ làm xăng nổi lên trên và lan rộng đám cháy hơn.

Các bước xử lý đúng cách:

(1) Báo động ngay lập tức: Hô hoán cho mọi người biết và gọi ngay cho lực lượng PCCC qua số 114.

(2) Ngắt điện: Ngắt cầu dao tổng để tránh chập cháy lan truyền.

(3) Các phương pháp khi xảy ra cháy:

- Sử dụng bình chữa cháy xách tay phun trực tiếp vào gốc lửa.

- Sử dụng Cát chữa cháy: Cát có tác dụng ngăn cách lửa với oxy và hấp thụ nhiệt. Đây là cách cực kỳ hiệu quả đối với các đám cháy xăng dầu nhỏ trên mặt đất.

- Sử dụng Chăn chiên hoặc vải dày nhúng nước: Phủ kín lên toàn bộ bề mặt đám cháy để cách ly oxy.

- Di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm: Nếu đám cháy đã lan rộng và không thể kiểm soát, hãy nhanh chóng thoát ra ngoài theo hướng gió, dùng khăn ướt bịt mũi miệng để tránh khói độc.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo, vì sự an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, mỗi người dân hãy:

- Không tích trữ xăng dầu tại gia đình.

- Không chủ quan với các nguồn lửa, nguồn nhiệt.

- Trang bị kiến thức và phương tiện PCCC ban đầu trong nhà.