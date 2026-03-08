Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bảo tàng Đạo Mẫu của nghệ sĩ Xuân Hinh có thông báo nóng

08-03-2026 - 18:28 PM | Lifestyle

Người dân cần thận trọng trước những thông tin đang được lan truyền liên quan đến Bảo tàng Đạo Mẫu

Sáng ngày 8/3, trang fanpage chính thức của Bảo tàng Đạo Mẫu ra thông báo khẳng định hiện chưa mở cửa đón khách, đồng thời cảnh báo người quan tâm cần thận trọng với những thông tin chưa được xác thực trên mạng.

Thông báo từ phía Bảo tàng Đạo Mẫu. Ảnh chụp màn hình

Theo nội dung được chia sẻ, đơn vị này cho biết sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị sẽ công bố chính thức lịch mở cửa cũng như hướng dẫn chi tiết về cách đăng ký tham quan. Các thông tin này sẽ chỉ được đăng tải trên hai kênh chính thức là fanpage của nghệ sĩ Xuân Hinh (có dấu tích xanh) và trang Bảo tàng Đạo Mẫu .

“Khi đã chuẩn bị sẵn sàng, bảo tàng sẽ có thông báo chính thức về lịch mở cửa và hướng dẫn chi tiết cách đăng ký,” thông báo nêu rõ, đồng thời đề nghị công chúng theo dõi các kênh chính thức để tránh tiếp cận những nguồn tin chưa được kiểm chứng.

Đáng chú ý, phía bảo tàng cũng giải thích về việc một số nền tảng bản đồ số hiện đang hiển thị địa điểm này ở trạng thái “Mở cửa”, khiến nhiều người hiểu nhầm rằng bảo tàng đã bắt đầu hoạt động. Theo fanpage, đây chỉ là lỗi hiển thị thường gặp của các dịch vụ bản đồ trực tuyến, không phản ánh tình trạng vận hành thực tế của bảo tàng.

Theo đó, Bảo tàng Đạo Mẫu là công trình tâm huyết của nghệ sĩ Xuân Hinh. Ông đã dành 5 năm sưu tập hàng triệu viên gạch, viên ngói cổ để xây dựng bảo tàng.

Ảnh: Bảo tàng Đạo Mẫu

Năm 2023, Bảo tàng Đạo Mẫu đã được Domus - tạp chí thiết kế và kiến trúc uy tín của Italy - xếp vào top 14 dự án tốt nhất năm. Viết về Bảo tàng Đạo Mẫu , tạp chí này đã dành nhiều lời khen ngợi. Đây có thể được coi là niềm tự hào đối với ngành kiến trúc Việt Nam khi được đứng chung trong hàng ngũ kiến trúc thế giới.

