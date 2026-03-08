Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giao dịch để nhận món hàng chứa 50.000 USD toàn tiền mặt, người phụ nữ Lâm Đồng bị công an điều tra

08-03-2026 - 15:09 PM | Sống

Sau khi nắm thông tin, cán bộ công an đã giải thích, phân tích rõ về trường hợp của chị T.

Ngày 7/3 vừa qua, Công an phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng thông tin, đơn vị vừa kịp thời can thiệp, ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại, giúp người dân bảo toàn được tài sản.

Cụ thể ngày 5/3, chị N.T.T, thường trú tại phường Đông Gia Nghĩa, (Lâm Đồng) đã đến Công an phường Đông Gia Nghĩa để hỏi về cách thức chuyển tiền cho một người nước ngoài. Sau khi tiếp xúc, chị có biểu hiện lo lắng, cán bộ Công an phường Đông Gia Nghĩa đã trấn an, đồng thời trao đổi để nắm thông tin.

Chị T. cho biết, khoảng một tuần chị quen biết một người đàn ông có nickname “Frank Wiliam” qua ứng dụng messenger của mạng xã hội Facebook, và tự xưng là “phi công người Anh”.

Trong quá trình trò chuyện, đối tượng liên tục tán tỉnh và xây dựng mối quan hệ thân mật từ xa, sau đó nói rằng đã gửi cho chị một món quà bên trong có 50.000 USD tiền mặt qua đường hàng không nhưng do vận chuyển qua đường hàng không mất nhiều chi phí nên bảo chị T phải gửi cho đối tượng 14 triệu đồng để làm phí gửi hàng.

Sau một thời gian không thấy chị T. chuyển tiền, đối tượng lại tiếp tục yêu cầu chị T. chuyển 7 triệu đồng làm phí gửi hàng.

Do không biết cách chuyển tiền cho người nước ngoài và nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, chị T. đã đến Công an phường Đông Gia Nghĩa để trình báo, nhờ tư vấn.

Chị T. được Công an phường Đông Gia Nghĩa giải thích thủ đoạn của đối tượng lừa đảo qua mạng.

Sau khi nắm thông tin, cán bộ công an đã giải thích, phân tích để chị T nhận ra đây là thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng. Sau khi được giải thích, chị T. đã hiểu và không chuyển tiền cho đối tượng.

Trước vụ việc trên, Công an phường Đông Gia Nghĩa khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần trình báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý.

Theo Báo điện tử tỉnh Lâm Đồng

Vừa nâng hạn mức tín dụng, chưa kịp vay, nữ sinh 19 tuổi đã nhận tin nhắn SMS trừ 262 triệu đồng trong thẻ: Ngân hàng chỉ ra điểm bất thường

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tiếng khóc 1,1kg và khoảnh khắc nín thở giữa hai sinh mạng của nữ bác sĩ

Tiếng khóc 1,1kg và khoảnh khắc nín thở giữa hai sinh mạng của nữ bác sĩ Nổi bật

Ai sống lâu hơn: người ít vận động hay tập thể dục mỗi ngày? Một cuộc khảo sát 36.383 người cao tuổi đã đưa ra câu trả lời

Ai sống lâu hơn: người ít vận động hay tập thể dục mỗi ngày? Một cuộc khảo sát 36.383 người cao tuổi đã đưa ra câu trả lời Nổi bật

Tử vi tuần mới (9/3 - 15/3) 12 con giáp: Ai thăng hoa công việc, ai tài lộc khởi sắc?

Tử vi tuần mới (9/3 - 15/3) 12 con giáp: Ai thăng hoa công việc, ai tài lộc khởi sắc?

14:34 , 08/03/2026
Con gái vừa sinh, 2 tháng sau mẹ ruột U50 cũng đẻ sinh đôi ở Bắc Ninh: Câu chuyện bất ngờ phía sau

Con gái vừa sinh, 2 tháng sau mẹ ruột U50 cũng đẻ sinh đôi ở Bắc Ninh: Câu chuyện bất ngờ phía sau

14:06 , 08/03/2026
Thu nhập từ 50 triệu giảm còn 30 triệu: Làm sao để không bị “sốc lối sống”?

Thu nhập từ 50 triệu giảm còn 30 triệu: Làm sao để không bị “sốc lối sống”?

13:52 , 08/03/2026
Nhà tuyển dụng: "Tại sao nhốt sư tử và thỏ vào hang, sư tử lại chết?", cô gái có câu trả lời xuất sắc được nhận ngay tại chỗ

Nhà tuyển dụng: "Tại sao nhốt sư tử và thỏ vào hang, sư tử lại chết?", cô gái có câu trả lời xuất sắc được nhận ngay tại chỗ

13:24 , 08/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên