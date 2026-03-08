Ngày 7/3 vừa qua, Công an phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng thông tin, đơn vị vừa kịp thời can thiệp, ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại, giúp người dân bảo toàn được tài sản.

Cụ thể ngày 5/3, chị N.T.T, thường trú tại phường Đông Gia Nghĩa, (Lâm Đồng) đã đến Công an phường Đông Gia Nghĩa để hỏi về cách thức chuyển tiền cho một người nước ngoài. Sau khi tiếp xúc, chị có biểu hiện lo lắng, cán bộ Công an phường Đông Gia Nghĩa đã trấn an, đồng thời trao đổi để nắm thông tin.

Chị T. cho biết, khoảng một tuần chị quen biết một người đàn ông có nickname “Frank Wiliam” qua ứng dụng messenger của mạng xã hội Facebook, và tự xưng là “phi công người Anh”.

Trong quá trình trò chuyện, đối tượng liên tục tán tỉnh và xây dựng mối quan hệ thân mật từ xa, sau đó nói rằng đã gửi cho chị một món quà bên trong có 50.000 USD tiền mặt qua đường hàng không nhưng do vận chuyển qua đường hàng không mất nhiều chi phí nên bảo chị T phải gửi cho đối tượng 14 triệu đồng để làm phí gửi hàng.

Sau một thời gian không thấy chị T. chuyển tiền, đối tượng lại tiếp tục yêu cầu chị T. chuyển 7 triệu đồng làm phí gửi hàng.

Do không biết cách chuyển tiền cho người nước ngoài và nghi ngờ có dấu hiệu bất thường, chị T. đã đến Công an phường Đông Gia Nghĩa để trình báo, nhờ tư vấn.

Chị T. được Công an phường Đông Gia Nghĩa giải thích thủ đoạn của đối tượng lừa đảo qua mạng.

Sau khi nắm thông tin, cán bộ công an đã giải thích, phân tích để chị T nhận ra đây là thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng. Sau khi được giải thích, chị T. đã hiểu và không chuyển tiền cho đối tượng.

Trước vụ việc trên, Công an phường Đông Gia Nghĩa khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần trình báo ngay cho cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý.

Theo Báo điện tử tỉnh Lâm Đồng