Tử vi tuần mới (9/3 - 15/3) 12 con giáp: Ai thăng hoa công việc, ai tài lộc khởi sắc?

Bước sang tuần thứ hai của tháng 3, khi nhịp sống và công việc đã hoàn toàn đi vào quỹ đạo ổn định, bài toán cân đối giữa áp lực kiếm tiền và chăm lo gia đình lại trở thành chủ đề được nhiều chị em văn phòng quan tâm. Dưới góc nhìn tử vi phương Đông, tuần mới từ 9/3 đến 15/3 đánh dấu khoảng thời gian vận khí có nhiều sự dịch chuyển. Có những con giáp sẽ đón nhận tin vui về tài chính nhờ sự nỗ lực bền bỉ trong suốt thời gian qua, nhưng cũng có những tuổi cần chậm lại một nhịp để đánh giá lại hiệu quả công việc.

Dù ở trong hoàn cảnh nào, việc thấu hiểu vận trình của bản thân sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định tỉnh táo hơn, từ việc deal lương, chuyển việc cho đến việc cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết trong bối cảnh giá cả sinh hoạt tại các đô thị lớn đang ngày một đắt đỏ.

Nhóm con giáp có vận trình khởi sắc, cơ hội gia tăng thu nhập rõ rệt (Tý, Thìn, Thân)

Đối với những người tuổi Tý , Thìn và Thân , tuần mới mang đến bầu không khí vô cùng tích cực nơi công sở. Sau một khoảng thời gian dài nỗ lực cày cuốc, đây là lúc những đóng góp của bạn bắt đầu được cấp trên ghi nhận một cách xứng đáng. Đặc biệt với những chị em tuổi Tý đang làm trong lĩnh vực dịch vụ, sale hoặc kinh doanh tự do, các hợp đồng và khách hàng mới sẽ tìm đến nhiều hơn, giúp cải thiện đáng kể nguồn thu nhập. Với mức chi phí sinh hoạt thường có xu hướng tăng vào giai đoạn chuyển mùa hiện nay, khoản tài chính tăng thêm này sẽ giúp gia đình bạn giải tỏa được khá nhiều áp lực.

Riêng với tuổi Thìn và tuổi Thân , công việc trong tuần có sự hanh thông bất ngờ nhờ khả năng sắp xếp thời gian nhạy bén. Nếu bạn đang ấp ủ một dự án làm thêm ngoài giờ hoặc muốn đề xuất một mức đãi ngộ mới với công ty, khoảng thời gian từ giữa tuần trở đi sẽ là thời điểm thích hợp để mở lời.

Lời khuyên thiết thực dành cho nhóm con giáp này là hãy tranh thủ trích lập ngay một khoản tiết kiệm nhỏ khi vừa nhận được thù lao, bởi việc giữ tiền đôi khi còn khó hơn việc kiếm ra tiền, nhất là khi chúng ta rất dễ sa đà vào các chương trình mua sắm trực tuyến.

Nhóm con giáp cần cẩn trọng chi tiêu, giữ nhịp độ công việc ổn định (Sửu, Mùi, Tuất)

Ngược lại với sự bứt phá kể trên, những người tuổi Sửu , Mùi và Tuất lại bước vào một tuần đòi hỏi sự khéo léo và thận trọng hơn trong việc quản lý tài chính. Thực tế cho thấy, nhiều người ở độ tuổi đi làm thường gặp khó khăn trong việc tích lũy nếu không có kế hoạch chi tiêu rõ ràng. Trong tuần này, bạn có thể sẽ phải đối mặt với một vài khoản chi phí phát sinh ngoài dự kiến liên quan đến nhà cửa, xe cộ hoặc hiếu hỉ họ hàng. Việc cần làm không phải là lo lắng thái quá, mà là chủ động rà soát lại quỹ dự phòng của gia đình để có phương án xoay sở chủ động nhất.

Về mặt công việc, tiến độ có thể không nhanh như bạn kỳ vọng. Những nút thắt trong giao tiếp với đồng nghiệp hoặc đối tác có thể khiến một vài kế hoạch bị trì hoãn. Thay vì tỏ ra nôn nóng hay cố gắng phô diễn năng lực, tuổi Sửu , Mùi và Tuất nên tập trung vào việc hoàn thiện các phần việc còn dang dở. Đôi khi, sự điềm tĩnh và thái độ làm việc trách nhiệm lại là điểm cộng lớn nhất trong mắt lãnh đạo.

Hãy nhớ rằng, trong môi trường công sở, không phải lúc nào tỏa sáng cũng tốt, việc duy trì một phong độ ổn định và đáng tin cậy mới là chìa khóa giữ vững vị trí của bạn trong thời kỳ kinh tế có nhiều biến động.

Nhóm con giáp ưu tiên cải thiện các mối quan hệ và chăm sóc sức khỏe (Dần, Mão, Tỵ, Ngọ, Dậu, Hợi)

Với nhóm các con giáp còn lại bao gồm Dần , Mão , Tỵ , Ngọ , Dậu và Hợi , điểm sáng nhất trong tuần không nằm ở những con số trong tài khoản ngân hàng mà là sự cải thiện chất lượng đời sống tinh thần. Đối với phụ nữ hiện đại, áp lực cân bằng giữa công việc xã hội và việc chăm sóc con cái đôi khi vắt kiệt năng lượng. Tuần này, tử vi chỉ ra rằng bạn sẽ tìm được tiếng nói chung với người bạn đời của mình trong việc san sẻ việc nhà. Những mâu thuẫn nhỏ nhặt trước đây sẽ được hóa giải nếu hai bên biết ngồi lại lắng nghe và thấu hiểu những mệt mỏi của đối phương.

Bên cạnh đó, thời tiết đang trong giai đoạn giao mùa, đặc biệt là kiểu thời tiết nồm ẩm tại miền Bắc hay nắng nóng thất thường ở miền Nam, rất dễ gây ra các vấn đề về hô hấp và da liễu. Tuổi Tỵ , Ngọ và Hợi cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe của bản thân và các thành viên nhỏ tuổi trong nhà.

Đừng vì mải mê chạy theo tiến độ công việc mà bỏ qua những dấu hiệu mệt mỏi của cơ thể. Một buổi tối nghỉ ngơi trọn vẹn, một bữa cơm nhà tự nấu không chỉ đảm bảo dinh dưỡng mà còn là giải pháp chữa lành tinh thần cực kỳ hiệu quả. Suy cho cùng, sức khỏe và sự bình yên trong gia đình mới là nền tảng vững chắc nhất để bạn yên tâm kiến tạo những giá trị vật chất về sau.

