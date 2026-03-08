Tử vi ngày mới 8/3: 3 con giáp vận may tươi sáng, gặt hái thành công bất ngờ, tiền bạc rủng rỉnh dịp cuối tuần

Trong ngày Chủ nhật đặc biệt 08/03/2026 (tức 20/1 âm lịch), còn gọi là ngày Tân Tỵ, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ, năng lượng Kim (Tân) tương sinh cho Thủy (nạp âm ngày Bạch Lạp Kim), tạo nên một ngày "vàng mười" cho các hoạt động tài chính. Đặc biệt, địa chi Tỵ gặp năm Ngọ tạo nên cục diện đồng hành hành Hỏa, giúp nhiệt huyết kiếm tiền dâng cao.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất và chiến thuật bùng nổ tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo nhé.

1. Con giáp tuổi Dậu (Tam Hợp: Tỵ - Dậu - Sửu)

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu là con giáp may mắn bậc nhất, có thể gọi là "ngôi sao" sáng nhất ngày hôm nay nhờ mối quan hệ Tam Hợp vượng phát. Hãy phát huy các thế mạnh của mình để gặt hái những thành quả rực rỡ trong ngày Chủ nhật 8/3 này nhé.

- Tài lộc chi tiết: Thần Tài gõ cửa giúp con giáp bản mệnh này đón nhận tin vui về tiền bạc ngay từ sáng sớm. Các khoản lợi nhuận từ đầu tư hoặc kinh doanh tay trái sẽ thi nhau đổ về túi của bạn. Mặc dù là ngày nghỉ nhưng đừng bỏ qua cơ hội kiếm tiền vì đây là ngày cực tốt để tuổi Dậu chốt các thương vụ lớn hoặc nhận được những khoản thưởng "nóng" nhờ sự nhạy bén với thị trường.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Hành động: Tuổi Dậu hãy quyết liệt trong đàm phán và chốt giao dịch vào khung giờ hoàng đạo 07h - 09h (giờ Thìn) để tối ưu khả năng thành công nhé.

+ Mẹo phong thủy: Con giáp này có thể cân nhắc việc mang theo ví tiền hoặc phụ kiện màu vàng kim hoặc trắng để kích hoạt tối đa năng lượng Kim, giúp "tiền đẻ ra tiền".

2. Con giáp tuổi Sửu (Tam Hợp: Tỵ - Dậu - Sửu)

Theo tử vi, do cùng nằm trong bộ Tam Hợp, tuổi Sửu cũng sẽ là con giáp đón nhận nguồn cát khí dồi dào, quý nhân phù trợ sát cánh, dễ gặt hái nhiều tài lộc trong ngày hôm nay.

- Tài lộc chi tiết: Vận trình tài chính mang tính bền vững. Tuổi Sửu sẽ dễ dàng thu hồi công nợ hoặc nhận được sự hỗ trợ tài chính từ người thân, đối tác. Những dự án bạn đang theo đuổi từ đầu xuân bắt đầu cho "quả ngọt". Khả năng quản lý dòng tiền thông minh giúp con giáp bản mệnh tích lũy được một khoản đáng kể, giúp cho việc chi tiêu thoải mái hơn, hoặc đầu tư cho tương lai.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Giao thiệp: Tuổi Sửu nên chủ động kết nối với những đối tác lâu năm. Một lời gợi ý từ họ có thể mở ra ngách đầu tư mới rất tiềm năng, giúp bạn lấn sân sang những lĩnh vực khác và gặt hái thành công.

+ Mẹo phong thủy: Con giáp đặt một vật phẩm bằng kim loại ở hướng Tây của bàn làm việc để chiêu tài tiến bảo.

3. Con giáp tuổi Thân (Lục Hợp: Tỵ - Thân)

Theo tử vi, nhờ mối quan hệ Lục Hợp (nhị hợp), tuổi Thân cũng sẽ là con giáp có một ngày vận trình hanh thông, biến thách thức thành lợi nhuận một cách ngoạn mục. Với trí thông minh, sự nhanh nhẹn và đầy sáng tạo của mình, tuổi Thân hãy nắm bắt thật tốt cơ hội trời cho này nhé.

- Tài lộc chi tiết: Bạn gặp may mắn về Thiên tài (lộc bất ngờ). Có thể trúng thưởng, nhận quà tặng giá trị hoặc có lợi nhuận đột biến từ các khoản đầu tư ngắn hạn. Sự linh hoạt giúp bạn chiếm ưu thế trong các cuộc đàm phán, mang về những hợp đồng có giá trị cao hơn dự kiến.

- Cách tối ưu tài lộc:

+ Kế hoạch: Tuổi Thân hãy dành thời gian rà soát lại danh mục đầu tư để chuẩn bị cho các kế hoạch lớn hơn trong tháng 2 âm lịch sắp tới, thời điểm cực kỳ may mắn của họ.

+ Giờ tốt: Con giáp này có thể cân nhắc thực hiện các giao dịch chuyển tiền vào giờ Thân (15h - 17h) để tận dụng năng lượng bản mệnh tương hỗ.

* Lời khuyên chung: Ngày Tân Tỵ mang nạp âm Bạch Lạp Kim (Vàng trong nến). Hãy giữ tâm thế tự tin nhưng cần sự tỉ mỉ, trau chuốt trong công việc để lộc khí luôn vững bền. Và dù bạn có là con giáp nào trong số 12 con giáp thì cũng xin chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sự bình an, may mắn và hạnh phúc nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.