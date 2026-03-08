Thế giới có đón ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 rầm rộ như người Việt không?

Ngày 8/3 tại Việt Nam thường tràn ngập hoa, quà tặng và những lời chúc tụng nồng nhiệt dành cho phái đẹp từ đường phố đến mạng xã hội. Tuy nhiên, nếu nhìn ra toàn cầu, cách thế giới đón nhận ngày này có sự khác biệt rất lớn tùy thuộc vào văn hóa và lịch sử của từng quốc gia.

Tại các quốc gia Đông Âu và một số nước thuộc Liên xô cũ như Nga, Ukraine hay Belarus, ngày 8/3 là một ngày lễ chính thức và người dân được nghỉ làm. Ở những nơi này, không khí có phần giống Việt Nam khi đàn ông thường tặng hoa và quà cho phụ nữ trong gia đình, đồng nghiệp và bạn bè. Hoa tulip và hoa mimosa là những biểu tượng phổ biến nhất trong ngày này tại Nga, nơi doanh số bán hoa có thể tăng vọt gấp nhiều lần so với ngày thường.

Ngược lại, tại các quốc gia phương Tây như Mỹ, Anh hay Pháp, ngày Quốc tế Phụ nữ thường mang tính chất chính trị và xã hội nhiều hơn là một dịp để tặng quà lãng mạn. Thay vì tiệc tùng hay tặng hoa, người dân tập trung vào các cuộc tuần hành, hội thảo và chiến dịch nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, quyền bầu cử và chống bạo lực đối với phụ nữ. Đối với họ, đây là dịp để nhìn lại những rào cản mà phụ nữ vẫn đang phải đối mặt trong môi trường làm việc và đời sống thay vì chỉ là một ngày lễ kỷ niệm hình thức.

Tại Ý, ngày 8/3 được gọi là La Festa della Donna. Một nét đặc trưng riêng biệt của người Ý là tặng những nhành hoa mimosa vàng rực rỡ cho phụ nữ. Truyền thống này bắt nguồn từ sau Thế chiến II, khi loài hoa này được chọn vì sự bền bỉ và vẻ đẹp khiêm nhường nhưng tràn đầy sức sống. Phụ nữ Ý thường ra ngoài ăn tối cùng nhau, tận hưởng một buổi tối tự do và đoàn kết giữa những người chị em.

Ở một số quốc gia Á Đông khác như Trung Quốc, phụ nữ thường được tặng quà và chúc mừng như tại Việt Nam. Các trang thương mại điện tử tại đây cũng tận dụng dịp này để tung ra các chương trình giảm giá lớn, biến 8/3 thành một "ngày hội mua sắm" cho phái nữ tương tự như ngày lễ Độc thân.

Nhìn chung, trong khi người Việt coi trọng việc bày tỏ tình cảm cá nhân qua quà cáp và hoa, thế giới lại chia thành hai thái cực rõ rệt. Một bên là những lễ kỷ niệm truyền thống đầy màu sắc, và một bên là những phong trào đấu tranh quyết liệt cho quyền lợi của phụ nữ. Dù cách thức có khác nhau, thông điệp chung của ngày 8/3 trên toàn cầu vẫn là sự tôn vinh và ghi nhận những đóng góp không thể thay thế của phụ nữ trong xã hội.