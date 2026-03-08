Phát hiện bảo vệ 30 tuổi lương thấp nhưng chi hơn 57 triệu đồng/tháng thuê tài xế riêng, cảnh sát vào cuộc điều tra ra sự thật bất ngờ

Từ bảo vệ trở thành “giám đốc tập đoàn”

Theo hồ sơ vụ án, tháng 10/2020, người đàn ông Trung Quốc tên Du Lin (tên nhân vật đã được thay đổi), 30 tuổi, đã rời quê lên Thượng Hải và xin vào làm bảo vệ tại một công ty với mức lương khá thấp. Một tháng sau, anh ta quen biết một số người đồng hương và được mời tham gia một nhóm giao lưu của những người cùng quê.

Trong nhóm này, các thành viên thường xuyên tổ chức những buổi gặp mặt trực tiếp. Tuy nhiên, Du Lin hiếm khi tham gia vì cảm thấy tự ti về công việc bảo vệ của mình. Khi quan sát cách nói chuyện và phong thái của nhiều người trong nhóm, anh ta cho rằng họ có địa vị và điều kiện kinh tế tốt hơn mình.

Đến tháng 1/2021, khi nhóm tiếp tục tổ chức một buổi tụ họp, Du Lin quyết định thay đổi hình ảnh để tạo ấn tượng. Trước buổi gặp mặt, anh ta đặt làm một loạt danh thiếp trên mạng với chức danh “Giám đốc điều hành tập đoàn tài chính Macau , Trung Quốc”.

Trong buổi gặp gỡ, Du Lin ăn mặc chỉnh tề, phát danh thiếp và tự giới thiệu mình đang điều hành các hoạt động kinh doanh lớn tại Macau , đồng thời sở hữu nhiều bất động sản giá trị. Hình ảnh hào nhoáng này của Du Lin nhanh chóng khiến nhiều người trong nhóm đồng hương tin tưởng và chủ động làm quen. Trong số đó có một phụ nữ hơn 40 tuổi họ Qin.

Trong lúc trò chuyện, người phụ nữ này chia sẻ rằng thời gian gần đây vận may của bà không tốt, việc kinh doanh cũng gặp nhiều trục trặc. Bà nghi ngờ phong thủy của căn nhà mới có vấn đề và muốn tìm người xem giúp.

Nghe vậy, Du Lin lập tức nảy ra ý định lừa đảo. Anh ta nói rằng trong quá trình làm ăn ở Macau đã quen biết một “đại sư phong thủy nổi tiếng” họ Chen, sẵn sàng giới thiệu vị này để giúp bà Qin xem phong thủy.

Sau buổi gặp mặt, Du Lin yêu cầu dì Qin gửi bản vẽ căn hộ và thông tin cá nhân. Trên thực tế, anh ta chỉ nhập các dữ liệu này vào một ứng dụng xem phong thủy trên điện thoại. Sau khi có kết quả từ ứng dụng, Du Lin nói với bà Qin rằng đây là kết luận của “đại sư Chen”.

Theo lời anh ta, vị đại sư khuyên bà nên đặt một tượng cóc ba chân phong thủy ( kim thiềm ) ở góc tây nam của căn phòng để hóa giải vận xấu và giúp tài lộc hanh thông. Tin tưởng hoàn toàn, bà Qin lập tức chuyển 6.800 NDT để mua “tượng kim thiềm đã được đại sư khai quang”. Thực tế, món đồ này chỉ là vật trang trí bình thường mà Du Lin mua trên mạng với giá khoảng 300 NDT.

Du Lin còn nói thêm rằng nhờ mối quan hệ thân thiết với đại sư Trần nên khoản phí tư vấn hơn 10.000 NDT đã được miễn. Điều này khiến nạn nhân càng thêm tin tưởng và cảm kích. Sau khi lần lừa đảo đầu tiên trót lọt, Du Lin nhận ra đây là cách kiếm tiền dễ dàng nên tiếp tục nghĩ thêm nhiều thủ đoạn để lừa hơn 43.000 NDT của bà Qin.

Để vở kịch thêm hoàn hảo, Du Lin còn thuê ông Tang, người đã gần 60 tuổi, làm tài xế riêng. Anh ta hứa trả người này mức lương 15.000 NDT/tháng, đồng thời thanh toán toàn bộ chi phí đỗ xe, xăng dầu và phí cầu đường.

Cuộc sống hai mặt bị vạch trần

Sau hai lần lừa tiền thành công, Du Lin tiếp tục tìm cách khai thác thêm từ nạn nhân. Trong các cuộc trò chuyện, anh ta nói mình đang kinh doanh đồ uống nhưng gần đây doanh số không tốt và đề nghị bà Qin mua giúp để “tăng doanh số”. Cứ thế, người phụ nữ này lại bị lừa thêm 8.000 NDT. Không dừng lại ở đó, Du Lin còn viện cớ thiếu tiền và vay thêm của nạn nhân hơn 20.000 NDT nữa.

Ngoài dì Qin, Du Lin còn tiếp cận một nhà đầu tư hơn 50 tuổi họ Xin và lừa đảo người này hơn 10.000 NDT.

Có tiền trong tay, Du Lin bắt đầu tiêu xài phung phí và nghiện cờ bạc trực tuyến. Chi tiêu hoang phí, số tiền trong tay người đàn ông này nhanh chóng cạn kiệt, khiến anh ta không thể trả lương cho tài xế riêng. Thậm chí, vì tin tưởng vào lời hứa về khoản lương hậu hĩnh, người tài xế này còn cho Du Lin vay thêm hơn 30.000 NDT.

Để có thêm tiền xài, Du Lin tiếp tục hóa thân thành “giám đốc tập đoàn tài chính" để lừa đảo thêm nhiều người. Khi không thể tiếp tục che giấu, anh ta nói với các nạn nhân rằng mình cần trở về Macau một thời gian.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, một người bạn của bà Qin tình cờ gặp Du Lin trên đường phố Thượng Hải và phát hiện ra sự thật. Hai người này sau đó đã trình báo sự việc cho cảnh sát.

Qua điều tra, cơ quan công tố địa phương xác định Du Lin nhiều lần bịa đặt thông tin, che giấu sự thật nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền hơn 130.000 NDT (hơn 494 triệu đồng). Sau khi Viện Kiểm sát quận Thanh Phổ truy tố, tòa án địa phương đã tuyên phạt bị cáo 3 năm 6 tháng tù giam cùng khoản tiền phạt 50.000 NDT (hơn 190 triệu đồng). Vụ việc cũng chính thức khép lại tại đây.

(Theo Guangming Daily )