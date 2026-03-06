Phát hiện sinh vật khổng lồ dài hơn 15m mắc trong lưới, chuyên gia lập tức tới tận nơi: Cảnh khó tin!

Sinh vật khổng lồ bất ngờ mắc trong lưới đánh cá ngoài khơi

Sáng 4/3, ngư dân tại một ngư trường đặt lưới cố định ngoài khơi Hoa Liên (Đài Loan, Trung Quốc) đã phát hiện một sinh vật khổng lồ mắc trong hệ thống lưới. Khi tiếp cận gần hơn, họ nhận ra đó là xác của một cá thể cá voi có kích thước rất lớn.

Ngư dân tại một ngư trường đặt lưới cố định ngoài khơi Hoa Liên (Đài Loan, Trung Quốc) đã phát hiện một sinh vật khổng lồ mắc trong hệ thống lưới. (Ảnh: Knews)

Theo thông tin từ Cơ quan Bảo tồn Đại dương thuộc Ủy ban Hải dương Đài Loan, cá thể này dài khoảng 15,4 mét. Khi được tìm thấy, xác cá voi đã có dấu hiệu phân hủy rõ rệt, cơ thể phồng lên do khí tích tụ bên trong quá trình phân hủy.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng tuần duyên cùng các cơ quan liên quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý. Xác cá voi sau đó được kéo vào bãi biển Chongde, gần khu vực phát hiện, đồng thời được phủ bạt và dựng hàng rào để kiểm soát khu vực, tránh người dân tiếp cận quá gần.

Khi tiếp cận gần hơn, họ nhận ra đó là xác của một cá thể cá voi có kích thước rất lớn. (Ảnh: Knews)

Các chuyên gia sinh vật biển ban đầu nhận định cá thể này có thể thuộc nhóm cá voi tấm sừng hàm (baleen whale). Dựa trên hình dạng cơ thể và các nếp gấp ở vùng cổ họng, nhiều khả năng đây là cá voi vây – loài cá voi lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau cá voi xanh. Một giả thuyết khác cho rằng nó có thể là cá voi Omura, một loài hiếm hơn thường xuất hiện ở vùng biển nhiệt đới.

Tuy nhiên, danh tính chính xác của sinh vật khổng lồ này vẫn cần được xác định thông qua quá trình giải phẫu và phân tích mẫu sinh học.

Nhiều tổ chức khoa học phối hợp giải phẫu, tìm nguyên nhân tử vong

Ngay trong ngày 5/3, một nhóm chuyên gia gồm các nhà khoa học từ Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Quốc gia, Đại học Quốc gia Đài Loan, Đại học Thành Công, Hiệp hội Cá voi – Cá heo Trung Hoa, Quỹ Giáo dục Đại dương Kuroshio và Công viên Đại dương Farglory đã có mặt tại hiện trường.

Nhóm nghiên cứu tiến hành giải phẫu xác cá voi và thu thập các mẫu mô để phục vụ nghiên cứu. Theo kế hoạch, sau khi hoàn tất quá trình phân tích, bộ xương của cá voi sẽ được chuyển đến Bảo tàng Khoa học Tự nhiên Quốc gia tại Đài Trung để bảo tồn và phục vụ mục đích giáo dục, khoa học.

Các chuyên gia sinh vật biển ban đầu nhận định cá thể này có thể thuộc nhóm cá voi tấm sừng hàm (baleen whale). (Ảnh: Knews)

Các nhà khoa học cho biết việc khám nghiệm những cá thể cá voi trôi dạt vào bờ là cơ hội quan trọng để hiểu rõ hơn về sức khỏe của quần thể cá voi trong tự nhiên, cũng như những mối đe dọa mà chúng đang phải đối mặt.

Hiện nguyên nhân khiến cá thể cá voi tử vong vẫn chưa được xác định. Một số giả thuyết được đưa ra bao gồm quá trình lão hóa tự nhiên, bệnh tật, va chạm với tàu thuyền, nuốt phải rác thải nhựa trong đại dương hoặc mắc vào các loại ngư cụ đánh bắt.

Cảnh báo nguy hiểm từ xác cá voi đang phân hủy

Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng xác cá voi đang trong quá trình phân hủy có thể tích tụ lượng khí lớn bên trong cơ thể, tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm nếu bị tác động mạnh.

Trong quá khứ, từng xảy ra trường hợp xác cá voi phát nổ do áp suất khí bên trong tăng cao khi phân hủy. Vì vậy, việc xử lý xác cá voi thường được thực hiện hết sức thận trọng và có sự giám sát của các chuyên gia.

Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng xác cá voi đang trong quá trình phân hủy có thể tích tụ lượng khí lớn bên trong cơ thể, tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm nếu bị tác động mạnh. (Ảnh: Knews)

Nhờ ảnh hưởng của dòng hải lưu Kuroshio và địa hình hẻm núi biển sâu, nơi đây thường xuyên ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài cá voi và cá heo. (Ảnh: Knews)

Vùng biển ngoài khơi Hoa Liên từ lâu được xem là một trong những khu vực giàu tài nguyên sinh thái biển của Đài Loan (Trung Quốc). Nhờ ảnh hưởng của dòng hải lưu Kuroshio và địa hình hẻm núi biển sâu, nơi đây thường xuyên ghi nhận sự xuất hiện của nhiều loài cá voi và cá heo.

Chính vì vậy, phát hiện lần này không chỉ gây chú ý đối với người dân địa phương mà còn thu hút sự quan tâm của giới khoa học. Các nhà nghiên cứu hy vọng việc phân tích mẫu sinh học từ cá thể cá voi khổng lồ này sẽ giúp cung cấp thêm dữ liệu về các loài động vật biển lớn đang sinh sống tại vùng biển phía đông Đài Loan.