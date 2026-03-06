Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thấy ổ gà trên đường, người đàn ông tự tay lấp lại để đảm bảo an toàn cho mọi người: Cảnh sát phát hiện phạt hơn 24 triệu đồng

06-03-2026 - 16:24 PM | Sống

Ông còn bị yêu cầu phải khôi phục cái hố về trạng thái ban đầu.

Năm 2023, một cụ ông người Ý đã rất ngỡ ngàng khi bị phạt gần 882 Euro (khoảng 24 triệu VNĐ) vì tội lấp một ổ gà.

Ông Claudio Trenta đã quá thất vọng trước việc hội đồng địa phương không chịu sửa chữa ổ gà rộng 30cm trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ ở Barlassina, một thị trấn nhỏ tại Lombardy, đến mức cụ ông 72 tuổi này đã quyết định tự mình hành động bằng cách lấp đầy nó bằng nhựa đường nguội.

Hành động này đã dẫn đến khoản tiền phạt 882 Euro (khoảng 24 triệu VNĐ) nhưng đồng thời cũng khơi mào một cuộc tranh luận về thực trạng ổ gà đang tàn phá các con đường tại Ý.

Những ổ gà trên đường gây nguy hiểm và mất mỹ quan

Trong một bài đăng trên Facebook, ông Trenta đã chia sẻ bức ảnh về lá thư nhận được từ cảnh sát, cáo buộc ông vi phạm luật giao thông đường bộ. Ông bị phạt vì đã thực hiện một công việc tiềm ẩn nguy hiểm trong không gian công cộng mà không có giấy phép hoặc năng lực chuyên môn để làm việc đó.

Ông Trenta còn bị yêu cầu phải khôi phục cái hố về trạng thái ban đầu. “Nếu họ nghĩ tôi là kẻ ngốc, họ đã nhầm,” ông nói với tờ Corriere della Sera. “Họ đã khiêu khích tôi, và vì vậy bây giờ tôi đang nộp đơn kiện ngược lại hội đồng thành phố vì sự lơ là trách nhiệm.”

Ông Trenta rất bất bình khi bị phạt tiền

Cụ ông cho biết đã báo cáo về ổ gà này với chính quyền địa phương nhiều lần trong suốt ba tháng, đã nhận được một làn sóng ủng hộ từ khắp nước Ý. Một người bình luận trên Facebook viết: “Hôm nay tôi đã gửi một email phản đối đến tòa thị chính Barlassina. Tôi biết rõ thực trạng ở Calabria và Sicily, nơi đường xá đã biến thành những cái rây và nếu người dân không tự mình hành động, mọi thứ sẽ sụp đổ.”

Một người khác viết: “Hội đồng thành phố lẽ ra phải hoàn trả cho ông số tiền đã bỏ ra để mua túi nhựa đường mới đúng.”

Vittorio Sgarbi, một thứ trưởng tại Bộ Văn hóa Ý, cũng tham gia vào cuộc tranh luận. “Ngoài luật giao thông đường bộ ra thì còn có lẽ phải,” ông nói. “Lẽ phải đáng lẽ phải thôi thúc cảnh sát địa phương gửi lời cảm ơn tới quý ông này.”

Vụ lùm xùm ổ gà này đã thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông, ông Trenta đã được mời xuất hiện trong chương trình Le Iene của đài Mediaset để làm rõ hơn về vụ việc.

“Tôi không quen với việc được quảng bá rầm rộ thế này,” ông nói với tờ Monza Today. “Tôi sẽ chiến đấu đến cùng để hủy bỏ khoản phạt này vì theo ý kiến của tôi, đó là một sự bất công. Tại sao lại phạt tôi thay vì phạt những kẻ đã biết về vấn đề này mà không can thiệp?”

Nguồn: The Guardian

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

