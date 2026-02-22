Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chạm trán những sinh vật ngoạn mục dưới đáy biển sâu

22-02-2026 - 19:20 PM | Sống

Những cuộc chạm trán với sinh vật biển sâu nêu bật sự đa dạng đáng kinh ngạc của sự sống trong không gian sống lớn nhất trên trái đất.

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Thủy cung Vịnh Monterey (MBARI), bang California - Mỹ vừa công bố một video tổng kết cuối năm, giới thiệu những cuộc chạm trán với sinh vật biển sâu ấn tượng nhất được ghi lại trong năm 2025.

Đoạn phim tổng hợp các nội dung nổi bật từ hành trình thám hiểm tại những vùng đại dương sâu và tối nhất, được ghi hình bằng các phương tiện lặn điều khiển từ xa, trang bị camera 4K siêu độ nét cao.

Video ghi lại nhiều dạng sinh vật biển sâu, bao gồm bọt biển, mực ma cà rồng, và loài cá hàm lỏng đáng sợ trông như sinh vật bước ra từ loạt phim về người ngoài hành tinh.

Thông cáo báo chí của MBARI cho biết nhóm nghiên cứu của họ trong năm 2025 đã phát hiện các loài cá "siêu đen", thủy tức ống chuyển động uốn lượn mềm mại, các loài bọt biển ngoạn mục và vô số cư dân biển sâu rực rỡ khác. Những phát hiện này nêu bật sự đa dạng đáng kinh ngạc của sự sống trong không gian sống lớn nhất trên trái đất.

Video của Viện Nghiên cứu Thủy cung Vịnh Monterey (MBARI), giới thiệu những cuộc chạm trán với sinh vật biển sâu ấn tượng nhất được ghi lại trong năm 2025. Nguồn: MBARI

Cận cảnh những sinh vật kỳ lạ dưới đáy biển - Ảnh 1.

Loài cá hàm lỏng (trái) và mực ma cà rồng trong đoạn video của MBARI

Theo MBARI, những sinh vật này được ghi nhận trong các cuộc khảo sát được tiến hành ở độ sâu hơn 914 mét dưới mặt biển – nơi ánh sáng mặt trời không thể xuyên tới và điều kiện nghiên cứu vô cùng khắc nghiệt.

Những thước phim được thu thập nhờ các robot tự hành cỡ nhỏ và các phương tiện điều khiển từ xa, được thiết kế để hoạt động ở độ sâu cực lớn mà vẫn ghi lại hình ảnh với độ chi tiết cao.

Một số sinh vật xuất hiện trong video tổng hợp lần này được ghi hình lần đầu tiên, qua đó bổ sung dữ liệu khoa học về đa dạng sinh học biển sâu.

MBARI cho biết mỗi cuộc chạm trán đều mang lại những thông tin mới về sự sống nơi đại dương sâu thẳm – một trong những môi trường ít được khám phá nhất trên trái đất. “Những phát hiện đầy cuốn hút này góp phần soi sáng sự đa dạng đáng kinh ngạc của sự sống trong không gian sinh tồn lớn nhất trên trái đất" - MBARI cho biết.

Cận cảnh những sinh vật kỳ lạ dưới đáy biển - Ảnh 2.

Loài bạch tuộc bảy xúc tu. Ảnh: MBARI

Cận cảnh những sinh vật kỳ lạ dưới đáy biển - Ảnh 4.

Ảnh: MBARI

Trước đó, theo trang PetaPixel, MBARI đã ghi lại được hình ảnh hiếm hoi của loài bạch tuộc bảy xúc tu ở độ sâu 700 mét dưới mặt nước trong một chuyến thám hiểm tại Vịnh Monterey trong năm ngoái.

Đây mới chỉ là lần thứ tư MBARI quan sát được loài sinh vật này trong gần 40 năm thám hiểm đại dương sâu.

Những thước phim mới nhất đã góp phần bổ sung vào kho tư liệu vốn còn hạn chế nhưng đang dần mở rộng về một trong những loài biển sâu khó bắt gặp nhất.

Theo MBARI, bạch tuộc bảy xúc tu cái có thể rất lớn và nặng tới khoảng 75 kg. Trong khi đó, con đực nhỏ hơn nhiều, thường chỉ dài khoảng 20 cm.

Dù mang tên gọi “bảy xúc tu”, loài này thực tế vẫn có tám xúc tu như các loài bạch tuộc khác. Ở con đực, một xúc tu (xúc tu giao phối) được giấu trong một túi nằm bên dưới mắt phải, khiến chúng trông như chỉ có bảy xúc tu.

Đem sinh vật cổ đại trong hầm quân sự sâu 100m dưới đất về, chuyên gia hoang mang: 'Chúng đang sống lại'

Theo Hoàng Phương

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ đánh giá: Đột quỵ rất “sợ” loại hạt này, các gia đình Việt đang có sẵn rất nhiều mà không hay biết

Mỹ đánh giá: Đột quỵ rất “sợ” loại hạt này, các gia đình Việt đang có sẵn rất nhiều mà không hay biết Nổi bật

Cục CSGT: Hướng cao tốc có thể sẽ tạm cấm trong hôm nay, người dân cập nhật ngay để chủ động di chuyển

Cục CSGT: Hướng cao tốc có thể sẽ tạm cấm trong hôm nay, người dân cập nhật ngay để chủ động di chuyển Nổi bật

4 cách rửa rau tưởng sạch mà hóa “rửa càng kỹ càng bẩn”: Nhiều người đang làm mỗi ngày

4 cách rửa rau tưởng sạch mà hóa “rửa càng kỹ càng bẩn”: Nhiều người đang làm mỗi ngày

19:10 , 22/02/2026
3 sai lầm tài chính nhiều người lặp lại ngay tháng Giêng

3 sai lầm tài chính nhiều người lặp lại ngay tháng Giêng

18:05 , 22/02/2026
Một buổi liên hoan khiến tôi nhận ra gia đình không có quy tắc còn đáng sợ hơn cả nghèo đói

Một buổi liên hoan khiến tôi nhận ra gia đình không có quy tắc còn đáng sợ hơn cả nghèo đói

17:46 , 22/02/2026
Trẻ em có 3 "nhược điểm" này thường có tiềm năng trở thành những người vĩ đại

Trẻ em có 3 "nhược điểm" này thường có tiềm năng trở thành những người vĩ đại

17:27 , 22/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên