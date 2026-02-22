Chạm trán những sinh vật ngoạn mục dưới đáy biển sâu

Các nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Thủy cung Vịnh Monterey (MBARI), bang California - Mỹ vừa công bố một video tổng kết cuối năm, giới thiệu những cuộc chạm trán với sinh vật biển sâu ấn tượng nhất được ghi lại trong năm 2025.

Đoạn phim tổng hợp các nội dung nổi bật từ hành trình thám hiểm tại những vùng đại dương sâu và tối nhất, được ghi hình bằng các phương tiện lặn điều khiển từ xa, trang bị camera 4K siêu độ nét cao.

Video ghi lại nhiều dạng sinh vật biển sâu, bao gồm bọt biển, mực ma cà rồng, và loài cá hàm lỏng đáng sợ trông như sinh vật bước ra từ loạt phim về người ngoài hành tinh.

Thông cáo báo chí của MBARI cho biết nhóm nghiên cứu của họ trong năm 2025 đã phát hiện các loài cá "siêu đen", thủy tức ống chuyển động uốn lượn mềm mại, các loài bọt biển ngoạn mục và vô số cư dân biển sâu rực rỡ khác. Những phát hiện này nêu bật sự đa dạng đáng kinh ngạc của sự sống trong không gian sống lớn nhất trên trái đất.

Video của Viện Nghiên cứu Thủy cung Vịnh Monterey (MBARI), giới thiệu những cuộc chạm trán với sinh vật biển sâu ấn tượng nhất được ghi lại trong năm 2025. Nguồn: MBARI



Loài cá hàm lỏng (trái) và mực ma cà rồng trong đoạn video của MBARI

Theo MBARI, những sinh vật này được ghi nhận trong các cuộc khảo sát được tiến hành ở độ sâu hơn 914 mét dưới mặt biển – nơi ánh sáng mặt trời không thể xuyên tới và điều kiện nghiên cứu vô cùng khắc nghiệt.

Những thước phim được thu thập nhờ các robot tự hành cỡ nhỏ và các phương tiện điều khiển từ xa, được thiết kế để hoạt động ở độ sâu cực lớn mà vẫn ghi lại hình ảnh với độ chi tiết cao.

Một số sinh vật xuất hiện trong video tổng hợp lần này được ghi hình lần đầu tiên, qua đó bổ sung dữ liệu khoa học về đa dạng sinh học biển sâu.

MBARI cho biết mỗi cuộc chạm trán đều mang lại những thông tin mới về sự sống nơi đại dương sâu thẳm – một trong những môi trường ít được khám phá nhất trên trái đất. “Những phát hiện đầy cuốn hút này góp phần soi sáng sự đa dạng đáng kinh ngạc của sự sống trong không gian sinh tồn lớn nhất trên trái đất" - MBARI cho biết.

Loài bạch tuộc bảy xúc tu. Ảnh: MBARI

Ảnh: MBARI

Trước đó, theo trang PetaPixel, MBARI đã ghi lại được hình ảnh hiếm hoi của loài bạch tuộc bảy xúc tu ở độ sâu 700 mét dưới mặt nước trong một chuyến thám hiểm tại Vịnh Monterey trong năm ngoái.

Đây mới chỉ là lần thứ tư MBARI quan sát được loài sinh vật này trong gần 40 năm thám hiểm đại dương sâu.

Những thước phim mới nhất đã góp phần bổ sung vào kho tư liệu vốn còn hạn chế nhưng đang dần mở rộng về một trong những loài biển sâu khó bắt gặp nhất.

Theo MBARI, bạch tuộc bảy xúc tu cái có thể rất lớn và nặng tới khoảng 75 kg. Trong khi đó, con đực nhỏ hơn nhiều, thường chỉ dài khoảng 20 cm.

Dù mang tên gọi “bảy xúc tu”, loài này thực tế vẫn có tám xúc tu như các loài bạch tuộc khác. Ở con đực, một xúc tu (xúc tu giao phối) được giấu trong một túi nằm bên dưới mắt phải, khiến chúng trông như chỉ có bảy xúc tu.