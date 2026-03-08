Con gái vừa sinh, 2 tháng sau mẹ ruột U50 cũng đẻ sinh đôi ở Bắc Ninh: Câu chuyện bất ngờ phía sau

Mới đây, mạng xã hội xôn xao, bất ngờ trước câu chuyện 2 mẹ con ruột cùng sinh con chỉ cách nhau 2 tháng. Hình ảnh 3 em bé sơ sinh là 2 cậu và cháu trai bằng tuổi nhau cùng nằm chơi khiến nhiều người vô cùng thích thú.

Được biết, câu chuyện trên là của gia đình chị Lê Phương Thuỷ (SN 2000, ở Bắc Ninh). Chị Thuỷ sinh con trai đầu lòng vào tháng 8/2025. Chỉ 2 tháng sau, mẹ ruột của chị Thuỷ là bà Thân Thị Hương (SN 1983) cũng hạ sinh một cặp sinh đôi.

Chia sẻ trên Tri thức - Znews , chị Thuỷ cho biết mẹ của chị mang thai nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Bản thân đi lấy chồng, còn em gái thì đi học, chị Thuỷ mong bố mẹ sinh thêm em để bớt trống trải, nhà có thêm người cho đông vui. Hơn nữa, bố mẹ chị Thuỷ cũng còn trẻ tuổi.

Mong ước của gia đình đã trở thành hiện thực khi bà Hương thụ thai thành công. Tháng 10/2025, cặp sinh đôi 2 bé trai khoẻ mạnh, kháu khỉnh, chào đời với cân nặng lần lượt là 2,2kg và 2,3kg.

Vợ chồng chị Thuỷ (bên trái ảnh) và vợ chồng bà Hương (bên trái ảnh) bên các nhóc tỳ đáng yêu. (Ảnh: Tri thức - Znews)

Sự xuất hiện của 3 thiên thần nhỏ khiến cuộc sống của gia đình chị Thuỷ có nhiều thay đổi. Lấy chồng gần nhà nên chị có thời gian chạy đi chạy về thăm nom, hỗ trợ bố mẹ. Cả nhà luôn chân, luôn tay chăm sóc cho 3 em bé.

Người phụ nữ cho hay, có những lúc vừa dỗ con trai xong thì đến lượt em khóc. Thời gian đầu, sinh hoạt chung của gia đình bị xáo trộn, bữa cơm đều phải người ăn trước, người ăn sau, tranh thủ theo nhịp ăn, ngủ của 3 nhóc tỳ. Bố và các bác trong nhà cũng mỗi người một tay, một chân hỗ trợ mẹ con chị Thuỷ. Dần dần, mọi người thích nghi được với cuộc sống mới. 3 em bé trộm vía ít quấy khóc, sinh hoạt đi vào nề nếp nên việc chăm sóc đỡ vất vả.

Câu chuyện của gia đình chị Thuỷ khiến nhiều người ngưỡng mộ, để lại nhiều bình luận chúc mừng tới gia đình: " 3 cậu cháu đồng trang lứa sau này có bạn chơi vui quá luôn" ; " Thêm con là thêm của, chúc mừng gia đình "; " Ngưỡng mộ quá, gia đình vốn đã đầm ấm nay càng thêm rộn ràng tiếng cười trẻ thơ ";...