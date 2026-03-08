Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con gái vừa sinh, 2 tháng sau mẹ ruột U50 cũng đẻ sinh đôi ở Bắc Ninh: Câu chuyện bất ngờ phía sau

08-03-2026 - 14:06 PM | Sống

Sau khi đi lấy chồng, em gái thì đi học, chị Thủy sợ bố mẹ trống trải nên động viên ông bà sinh thêm con cho vui cửa, vui nhà.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao, bất ngờ trước câu chuyện 2 mẹ con ruột cùng sinh con chỉ cách nhau 2 tháng. Hình ảnh 3 em bé sơ sinh là 2 cậu và cháu trai bằng tuổi nhau cùng nằm chơi khiến nhiều người vô cùng thích thú.

Được biết, câu chuyện trên là của gia đình chị Lê Phương Thuỷ (SN 2000, ở Bắc Ninh). Chị Thuỷ sinh con trai đầu lòng vào tháng 8/2025. Chỉ 2 tháng sau, mẹ ruột của chị Thuỷ là bà Thân Thị Hương (SN 1983) cũng hạ sinh một cặp sinh đôi.

Chia sẻ trên Tri thức - Znews , chị Thuỷ cho biết mẹ của chị mang thai nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Bản thân đi lấy chồng, còn em gái thì đi học, chị Thuỷ mong bố mẹ sinh thêm em để bớt trống trải, nhà có thêm người cho đông vui. Hơn nữa, bố mẹ chị Thuỷ cũng còn trẻ tuổi.

Mong ước của gia đình đã trở thành hiện thực khi bà Hương thụ thai thành công. Tháng 10/2025, cặp sinh đôi 2 bé trai khoẻ mạnh, kháu khỉnh, chào đời với cân nặng lần lượt là 2,2kg và 2,3kg.

Con gái vừa sinh, 2 tháng sau mẹ ruột U50 cũng đẻ sinh đôi ở Bắc Ninh: Câu chuyện bất ngờ phía sau- Ảnh 1.

Vợ chồng chị Thuỷ (bên trái ảnh) và vợ chồng bà Hương (bên trái ảnh) bên các nhóc tỳ đáng yêu. (Ảnh: Tri thức - Znews)

Sự xuất hiện của 3 thiên thần nhỏ khiến cuộc sống của gia đình chị Thuỷ có nhiều thay đổi. Lấy chồng gần nhà nên chị có thời gian chạy đi chạy về thăm nom, hỗ trợ bố mẹ. Cả nhà luôn chân, luôn tay chăm sóc cho 3 em bé.

Người phụ nữ cho hay, có những lúc vừa dỗ con trai xong thì đến lượt em khóc. Thời gian đầu, sinh hoạt chung của gia đình bị xáo trộn, bữa cơm đều phải người ăn trước, người ăn sau, tranh thủ theo nhịp ăn, ngủ của 3 nhóc tỳ. Bố và các bác trong nhà cũng mỗi người một tay, một chân hỗ trợ mẹ con chị Thuỷ. Dần dần, mọi người thích nghi được với cuộc sống mới. 3 em bé trộm vía ít quấy khóc, sinh hoạt đi vào nề nếp nên việc chăm sóc đỡ vất vả.

Câu chuyện của gia đình chị Thuỷ khiến nhiều người ngưỡng mộ, để lại nhiều bình luận chúc mừng tới gia đình: " 3 cậu cháu đồng trang lứa sau này có bạn chơi vui quá luôn" ; " Thêm con là thêm của, chúc mừng gia đình "; " Ngưỡng mộ quá, gia đình vốn đã đầm ấm nay càng thêm rộn ràng tiếng cười trẻ thơ ";...

Người phụ nữ Thanh Hoá có dòng tiền 400 triệu đồng chuyển vào tài khoản của 1 người quốc tịch Nga: Cảnh sát Kinh tế vào cuộc làm rõ giao dịch

Theo Lam Giang

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tiếng khóc 1,1kg và khoảnh khắc nín thở giữa hai sinh mạng của nữ bác sĩ

Tiếng khóc 1,1kg và khoảnh khắc nín thở giữa hai sinh mạng của nữ bác sĩ Nổi bật

Ai sống lâu hơn: người ít vận động hay tập thể dục mỗi ngày? Một cuộc khảo sát 36.383 người cao tuổi đã đưa ra câu trả lời

Ai sống lâu hơn: người ít vận động hay tập thể dục mỗi ngày? Một cuộc khảo sát 36.383 người cao tuổi đã đưa ra câu trả lời Nổi bật

Thu nhập từ 50 triệu giảm còn 30 triệu: Làm sao để không bị “sốc lối sống”?

Thu nhập từ 50 triệu giảm còn 30 triệu: Làm sao để không bị “sốc lối sống”?

13:52 , 08/03/2026
Nhà tuyển dụng: "Tại sao nhốt sư tử và thỏ vào hang, sư tử lại chết?", cô gái có câu trả lời xuất sắc được nhận ngay tại chỗ

Nhà tuyển dụng: "Tại sao nhốt sư tử và thỏ vào hang, sư tử lại chết?", cô gái có câu trả lời xuất sắc được nhận ngay tại chỗ

13:24 , 08/03/2026
Đến tuổi trung niên bạn sẽ nhận ra: Người khôn ngoan nhất thường âm thầm tiết kiệm tiền, không nói cho ai biết

Đến tuổi trung niên bạn sẽ nhận ra: Người khôn ngoan nhất thường âm thầm tiết kiệm tiền, không nói cho ai biết

12:37 , 08/03/2026
Phát hiện mối liên hệ giữa tuổi thọ và chiều cao: Người cao hay người thấp sống thọ hơn?

Phát hiện mối liên hệ giữa tuổi thọ và chiều cao: Người cao hay người thấp sống thọ hơn?

12:13 , 08/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên