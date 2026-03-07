Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người phụ nữ Thanh Hoá có dòng tiền 400 triệu đồng chuyển vào tài khoản của 1 người quốc tịch Nga: Cảnh sát Kinh tế vào cuộc làm rõ giao dịch

07-03-2026 - 20:38 PM | Sống

Ngay sau khi tiếp nhận đơn, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh.

Ngày 6/3 vừa qua, công an tỉnh Khánh Hòa đã thông tin về việc vận động người nước ngoài trao trả lại 400 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, vào ngày 26/2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được đơn trình báo của người dân liên quan việc chuyển nhầm tiền vào tài khoản của người khác, đề nghị Phòng Cảnh sát kinh tế hỗ trợ giải quyết.

Ảnh minh hoạ

Căn cứ nội dung đơn, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định: Ngày 25/2 bà L.T.M (SN 1979, trú xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) thực hiện giao dịch qua ứng dụng ngân hàng và chuyển nhầm số tiền 400 triệu đồng vào tài khoản của bà V.E (quốc tịch Nga, SN 1982, tạm trú tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Ngay sau khi tiếp nhận đơn, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ để giải quyết nhu cầu chính đáng của người dân.

Chiều ngày 26/02/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm việc với bà V.E để xác minh vụ việc, đồng thời thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động công dân hoàn trả số tiền bị chuyển nhầm. Cùng ngày, bà V.E đã tự nguyện trao trả toàn bộ số tiền trên cho bà L.T.M.

Qua những vụ việc chuyển khoản nhầm, cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, đặc biệt là số tài khoản và tên chủ tài khoản trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp phát hiện nhận tiền chuyển nhầm, cần chủ động thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa

