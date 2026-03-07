5 món đồ nhà bếp từng bị chê mua phí tiền - đến khi dùng đúng cách mới biết đáng giá đến vậy

Thế nhưng điều thú vị là sau một thời gian, khi mang chúng ra sử dụng đúng cách, nhiều người mới nhận ra: những món đồ tưởng như "mua cho vui" ấy lại trở thành trợ thủ cực kỳ hữu ích trong việc nấu nướng mỗi ngày.

Thực tế, vấn đề không phải nằm ở thiết bị, mà ở cách chúng ta sử dụng chúng. Khi hiểu đúng công năng, nhiều món đồ từng bị chê bai lại trở thành thứ gần như không thể thiếu trong căn bếp hiện đại .

Dưới đây là 5 thiết bị nhà bếp từng bị xem là "không cần thiết", nhưng ngày càng được nhiều gia đình đánh giá cao.

1. Lò vi sóng - không chỉ để hâm nóng đồ ăn

Nhiều người nghĩ rằng lò vi sóng chỉ có một chức năng duy nhất: hâm nóng thức ăn thừa . Nhưng trên thực tế, đây là một trong những thiết bị đa năng nhất trong nhà bếp.

Ví dụ, khi hâm nóng bánh bao hoặc bánh mì, chỉ cần rưới một chút nước lên bề mặt rồi quay trong lò vi sóng khoảng 1 phút. Bánh sẽ mềm trở lại, không bị khô hay cứng như khi hấp lại bằng nồi.

Lò vi sóng cũng có thể giúp làm tan mỡ heo rất nhanh. Chỉ cần cắt nhỏ phần mỡ, cho vào bát chịu nhiệt, quay khoảng 8-10 phút là đã có thể thu được mỡ nước sạch sẽ, không khói và ít bắn dầu.

Ngoài ra, nhiều người còn tận dụng lò vi sóng để rang đậu phộng. Sau khi rửa sạch và để ráo, chỉ cần trộn với một chút dầu rồi quay vài lần, mỗi lần khoảng 1–2 phút. Kết quả là những hạt đậu giòn tan mà không cần chiên ngập dầu.

Một mẹo khác ít người biết là dùng lò vi sóng để tạo môi trường ủ bột vào mùa đông . Chỉ cần đặt một bát nước nóng trong lò, rồi cho bột vào ủ cùng. Nhiệt độ ấm trong lò giúp bột nở nhanh hơn, rút ngắn đáng kể thời gian làm bánh.

2. Bếp điện mini - "vị cứu tinh" của người sống một mình

Nhiều người từng nghĩ bếp điện mini chỉ phù hợp với sinh viên hoặc người ở trọ, và chỉ dùng để nấu mì ăn liền. Nhưng thực tế, thiết bị nhỏ gọn này có thể làm được nhiều hơn thế.

Với lòng nồi bằng thép không gỉ hoặc lớp chống dính, bếp điện mini có thể dùng để rán trứng, xào cơm, nấu canh, thậm chí hấp bánh bao .

Đặc biệt vào mùa đông, nếu muốn ăn lẩu mà ngại ra ngoài, một chiếc nồi điện nhỏ hoàn toàn có thể trở thành "bếp lẩu cá nhân". Chỉ cần cho nước dùng và nguyên liệu vào là có thể thưởng thức bữa lẩu nóng hổi ngay tại nhà.

Ở nhiều văn phòng, nhân viên còn mang theo nồi điện nhỏ để nấu bữa trưa. Một bát mì nóng hay món canh đơn giản đôi khi cũng đủ khiến bữa trưa trở nên dễ chịu hơn.

Điểm đáng chú ý là nhiều loại bếp điện hiện nay đều có chức năng tự ngắt khi quá nhiệt hoặc cạn nước , giúp tăng độ an toàn khi sử dụng.

3. Ấm nấu trà dưỡng sinh - "bạn đồng hành" của người thích chăm sóc sức khỏe

Khi mới xuất hiện trên thị trường, nhiều người từng cho rằng ấm nấu trà dưỡng sinh chỉ là một phiên bản "nâng cấp đắt tiền" của ấm điện .

Nhưng những ai từng sử dụng thường nhận ra sự tiện lợi rõ rệt. Thiết bị này được thiết kế để nấu các loại trà thảo mộc hoặc nước dưỡng sinh chỉ với một nút bấm.

Ví dụ, chỉ cần cho táo đỏ, kỷ tử và một ít hoàng kỳ vào ấm, chọn chế độ nấu trà thảo mộc, khoảng 20 phút sau là đã có một ấm nước thơm nhẹ và ấm bụng.

Đối với những người làm việc văn phòng, một ấm trà lê và hoa cúc cũng rất dễ chuẩn bị. Chỉ cần cho lê thái nhỏ, hoa cúc và một ít đường phèn vào ấm, chọn chế độ nấu trà là xong.

Thậm chí, nhiều người còn tận dụng ấm dưỡng sinh để nấu canh tuyết nhĩ, hạt sen hoặc các món chè nhẹ - tiện lợi hơn nhiều so với việc phải canh bếp như cách nấu truyền thống.

4. Chảo nướng điện - thiết bị bị đánh giá thấp trong căn bếp

Không ít gia đình từng mua chảo nướng điện với ý định làm bánh hoặc nướng đồ ăn, nhưng sau vài lần sử dụng lại cất vào tủ.

Tuy nhiên, nếu khai thác đúng cách, chảo nướng điện có thể dùng để chế biến rất nhiều món.

Chẳng hạn, nhiều người dùng chảo điện để làm cơm cháy hoặc cơm niêu tại nhà . Chỉ cần cho cơm và gia vị vào chảo, nấu chậm trên lửa nhỏ, lớp cơm dưới đáy sẽ giòn vàng rất hấp dẫn.

Ngoài ra, chảo điện cũng rất thích hợp cho các buổi nướng tại nhà. Chỉ cần ướp thịt trước, sau đó nướng trực tiếp trên chảo là đã có một bữa BBQ đơn giản nhưng thơm lừng.

Thậm chí, nhiều người còn dùng chảo điện để làm bánh cuốn, bánh trứng hoặc bánh pancake cho bữa sáng – nhanh gọn và ít dầu mỡ hơn so với chiên truyền thống.

5. Nồi chiên không dầu - thiết bị gây tranh cãi nhất

Trong số các thiết bị nhà bếp hiện đại, nồi chiên không dầu có lẽ là món gây tranh cãi nhiều nhất. Có người xem nó là "trợ thủ tuyệt vời", nhưng cũng có người cho rằng nó chỉ là món đồ tốn tiền.

Thực tế, khi biết cách sử dụng, nồi chiên không dầu có thể thay thế nhiều phương pháp nấu nướng nhiều dầu mỡ.

Ví dụ, sườn nướng tỏi có thể được chế biến rất đơn giản: ướp sườn rồi nướng ở 180°C khoảng 20 phút mỗi mặt. Kết quả là lớp vỏ giòn nhẹ bên ngoài và thịt mềm bên trong.

Đùi gà nướng bơ tỏi cũng là món rất phổ biến. Sau khi ướp, chỉ cần nướng khoảng 20–30 phút là đã có món gà thơm, ít dầu hơn so với chiên.

Ngay cả bữa sáng cũng có thể chuẩn bị nhanh bằng nồi chiên không dầu. Một lát bánh mì nhúng trứng, nướng vài phút là đã có món bánh mì kiểu Pháp giòn nhẹ, thơm ngon.

Kết luận

Trong nhiều căn bếp, không ít thiết bị từng bị bỏ quên chỉ vì chúng ta chưa tìm ra cách sử dụng phù hợp .

Khi hiểu rõ công năng và áp dụng đúng nhu cầu của gia đình, những món đồ từng bị chê là "mua phí tiền" có thể trở thành trợ thủ đắc lực giúp việc nấu nướng nhẹ nhàng hơn rất nhiều .

Đôi khi, vấn đề không phải là món đồ đó có hữu ích hay không – mà là chúng ta đã thực sự biết cách tận dụng nó hay chưa.