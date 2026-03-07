“Bản thiết kế” phía sau những người phụ nữ tự tin nơi dây chuyền sản xuất

Đằng sau hình ảnh ấy không chỉ là nỗ lực cá nhân, mà còn là một "bản thiết kế" về môi trường làm việc – nơi trách nhiệm được trao rõ ràng, niềm tin được đặt đúng lúc và luôn có một hệ thống hỗ trợ để mỗi người có thể học hỏi và trưởng thành trong công việc.

Không phải ai cũng bước vào nhà máy với sự tự tin ngay từ đầu, đặc biệt là với nhân sự là nữ. Song, sự vững vàng sẽ dần được hình thành khi họ được tin tưởng đảm nhiệm nhiều trọng trách và làm việc trong một môi trường nơi đồng nghiệp và hệ thống luôn sẵn sàng hỗ trợ. Chính văn hóa đó tại Unilever đã tạo ra nền tảng để nhiều nhân sự - trong đó có Anh Thư hay Cẩm Linh - từng bước trưởng thành và tự tin trong những vai trò lớn hơn.

Ở nhà máy, Hồ Trần Anh Thư, nhân viên quản lý dự án, được nhiều đồng nghiệp nhớ đến bởi phong thái nhanh nhẹn và nguồn năng lượng tích cực. Tham gia Unilever từ khi còn là sinh viên trong chương trình Nhà Lãnh Đạo Tương Lai Unilever 2025, Thư mang đến sự sôi nổi cho các cuộc thảo luận dự án và không ngại nhận những nhiệm vụ mới. Tuy nhiên, dù vốn là người rất tin vào bản thân, thì khi mới gia nhập Unilever, Thư vẫn vô cùng bất ngờ khi một nhân sự trẻ như cô lại được cấp trên tin tưởng giao cho nhiều dự án với trách nhiệm không nhỏ.

Dự án đầu tiên của Thư tại nhà máy là một bài toán phức tạp, đòi hỏi phải phối hợp nhiều bộ phận khác nhau và đảm bảo tiến độ rõ ràng. Khi nhận nhiệm vụ, Thư thừa nhận mình đã có cảm giác hoang mang nhất định, nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài… 5 phút.

"Nếu đợi đủ tự tin mới bắt đầu, bạn sẽ chẳng bao giờ bắt đầu," Thư chia sẻ, nhưng điều khiến Thư nhanh chóng bước qua cảm giác ban đầu không chỉ là quyết tâm cá nhân.

"Ở Unilever, mình không phải làm mọi thứ một mình," Thư nói. Bên cạnh cô luôn có mentor và các anh chị trong đội ngũ sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, cùng phân tích vấn đề và gợi ý cách tiếp cận. Khi gặp những điểm chưa rõ, cô có thể trao đổi trực tiếp với các bộ phận liên quan để tìm giải pháp. Chính sự đồng hành đó giúp những thử thách ban đầu không còn là áp lực phải vượt qua một mình, mà trở thành cơ hội để học hỏi và trưởng thành nhanh hơn trong công việc.

Trong môi trường Unilever, năng lực của mỗi người thường được kiểm chứng ngay trong quá trình làm việc. Người trẻ được trao trách nhiệm thật - nhưng đồng thời cũng có những người đi trước và cả một hệ thống hỗ trợ để cùng tìm ra hướng giải quyết.

Nếu câu chuyện của Thư cho thấy sự tự tin có thể hình thành rất nhanh khi một người được trao trách nhiệm lớn, thì hành trình của Cẩm Linh, Trưởng bộ phận quản lý chất lượng ngành hàng Chăm sóc cá nhân của Unilever, lại diễn ra theo một nhịp khác: chậm rãi, và bền bỉ.

Những năm đầu tại nhà máy, Cẩm Linh tự nhận mình không phải là người có thành tích nổi bật hay rất tự tin vào bản thân. Môi trường sản xuất với tiêu chuẩn cao và nhịp độ gấp gáp khiến bất kỳ nhân sự mới nào cũng phải mất thời gian để thích nghi. Có lúc, cô cũng tự hỏi liệu mình có thực sự phù hợp với lĩnh vực kỹ thuật hay không.

Nhưng thay vì tìm một con đường dễ chịu hơn, Linh chọn ở lại và nâng chuẩn năng lực của bản thân từng chút một. Trong quá trình ấy, không thể tránh khỏi những lần sai sót, nhưng Linh có những người quản lý sẵn sàng phản hồi thẳng thắn và một hệ thống tiêu chuẩn rõ ràng để biết mình đang ở đâu và cần cải thiện điều gì. Ở Unilever, việc thử nghiệm và làm sai không bị nhìn nhật như một thất bại, miễn là mỗi lần vấp ngã đều dẫn tới một bước tiến về năng lực.

Chính cấu trúc đó giúp quá trình trưởng thành của Linh diễn ra một cách tự nhiên. Áp lực vẫn tồn tại - bởi vận hành nhà máy không cho phép sự chủ quan - nhưng áp lực ấy đi kèm với một mạng lưới hỗ trợ đủ vững để người trẻ có thể học hỏi mà không sợ bị loại bỏ chỉ vì một sai sót.

Theo thời gian, Linh nhận ra công việc của mình không chỉ xoay quanh máy móc hay quy trình. Khi đảm nhận vai trò điều phối và làm việc với nhiều nhóm khác nhau, bài toán lớn dần chuyển sang con người: làm sao để những cá nhân với tính cách, kinh nghiệm và áp lực khác nhau vẫn có thể phối hợp hiệu quả. Nếu trước đây Linh chỉ tự hỏi liệu mình có làm tốt nhiệm vụ hay không, thì giờ đây cô quan tâm nhiều hơn đến việc làm sao để những người trong đội ngũ của mình có thể làm tốt công việc của họ.

Sự tự tin, khi đó, không còn chỉ là cảm giác cá nhân. Nó trở thành nền tảng tạo ra những nhân sự có khả năng dẫn dắt đội ngũ, tạo ra những thay đổi lớn hơn chính bản thân họ.

Qua câu chuyện của Anh Thư và Cẩm Linh có thể thấy, tại Unilever, nhân sự không phải tự mình xoay xở với những thách thức nghề nghiệp. Công việc vẫn đủ khó để buộc mỗi người phải trưởng thành, nhưng luôn đi kèm với một hệ thống hỗ trợ rõ ràng – từ mục tiêu minh bạch, tiêu chuẩn cụ thể đến mentor đồng hành và cơ chế phản hồi thường xuyên. Người trẻ được trao những trách nhiệm thực sự, đồng thời có sự hướng dẫn cần thiết để học hỏi từ những trải nghiệm đầu tiên trong công việc.

Trong môi trường như vậy, sự tự tin và trưởng thành không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn được nuôi dưỡng qua quá trình làm việc và học hỏi mỗi ngày. Những thử nghiệm mới được khuyến khích trong những giới hạn an toàn, và sai sót được nhìn nhận như một phần tự nhiên của hành trình phát triển năng lực.

Với một tổ chức, điều quan trọng không chỉ là tìm ra một vài cá nhân xuất sắc, mà là tạo ra một môi trường nơi nhiều người có thể cùng tiến bộ. Khi niềm tin được trao đủ sớm và hệ thống hỗ trợ đủ vững, sự trưởng thành của mỗi con người trong tổ chức không còn là điều ngẫu nhiên.

Đó cũng là cách Unilever từng bước mở ra thêm cơ hội để các nhân sự nữ – đặc biệt trong khối nhà máy và sản xuất – tự tin phát triển, đảm nhận những trách nhiệm lớn hơn và khẳng định năng lực của mình



