Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tử vi ngày mới 21/2: 3 con giáp như thỏi nam châm hút tiền, hưởng trọn cát khí ngày mồng 5 Tết

21-02-2026 - 08:31 AM | Sống

Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp dưới đây không nhé.

Trong ngày Mùng 5 Tết Bính Ngọ (tức thứ Bảy, 21/2/2026) cục diện địa chi cho thấy đây là ngày Bính Dần, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ, một ngày "Cực Dương" khi hỏa khí của năm và mộc khí của tháng cùng hội tụ tại chi Dần, tạo nên thế "Tam Thoa Tụ Đỉnh" vô cùng mạnh mẽ.

Tử vi học có nói, dưới đây là 3 con giáp hưởng trọn tinh hoa của ngày này và cách tối ưu tài lộc cho từng con giáp mà bạn có thể tham khảo để giúp vận may của mình ngày càng tỏa sáng nhé.

1. Con giáp tuổi Ngọ (Tam Hợp: Dần – Ngọ – Tuất)

Theo tử vi học, là con giáp chủ quản của năm, gặp ngày Bính Dần (Mộc sinh Hỏa), tuổi Ngọ sẽ như "Hổ mọc thêm cánh", vận trình hanh thông rực rỡ bậc nhất trong ngày mồng 5 Tết. Đây là cơ hội tuyệt vời để con giáp này bắt đầu công việc sau Tết và gặt hái thành công đầu năm.

Tử vi ngày mới 21/2: 3 con giáp như thỏi nam châm hút tiền, hưởng trọn cát khí ngày mồng 5 Tết- Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc: Con giáp bản mệnh dễ dàng nhận được những khoản lộc bất ngờ từ người thân hoặc đối tác lớn tìm đến xông đất, khai trương sớm. Uy tín của bạn tăng cao, giúp các kế hoạch kinh doanh ấp ủ bấy lâu nay nhận được sự ủng hộ tuyệt đối về vốn liếng, tăng khả năng thành công.

- Cách tối ưu: Tuổi Ngọ có thể thực hiện nghi thức khai bút hoặc khai trương vào giờ Ngọ (11h-13h) để tối ưu vận đỏ. Ngoài ra, con giáp này có thể cân nhắc việc mặc trang phục màu đỏ hoặc tím để cộng hưởng với hỏa khí, giúp thu hút tài lộc bền vững cho mình trong những ngày đầu xuân năm mới này.

2. Con giáp tuổi Tuất (Tam Hợp: Dần – Ngọ – Tuất)

Tuổi Tuất là con giáp nằm trong bộ Tam Hợp, gặp ngày Dần (Mộc) và năm Ngọ (Hỏa) tạo nên chu trình tương sinh khép kín, giúp tiền bạc tụ lại vững chắc. Có thể nói, ngay trong những ngày đầu năm, tuổi Tuất đã là con giáp có nền tảng tài chính đáng mơ ước. Hãy tiếp tục nguồn năng lượng tích cực này để "tiền đẻ ra tiền" trong ngày mới 21/2 này nhé.

Tử vi ngày mới 21/2: 3 con giáp như thỏi nam châm hút tiền, hưởng trọn cát khí ngày mồng 5 Tết- Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc: Tài vận của tuổi Tuất không chỉ đến từ chính nỗ lực của họ, mà còn cả từ sự hỗ trợ của quý nhân phương xa hoặc những thông tin đầu tư quý giá nhận được trong ngày hôm nay. Đây là thời điểm lý tưởng để bạn quyết định các giao dịch liên quan đến điền sản hoặc ký kết những thỏa thuận mang tính dài hạn, mang đến lợi ích lâu dài cho mình trong suốt cả năm Bính Ngọ 2026.

- Cách tối ưu: Tuổi Tuất hãy đặt một vật phẩm bằng gốm sứ màu vàng ở hướng Chính Nam của phòng khách. Ngoài ra, việc đi lễ chùa cầu an vào buổi sáng sớm sẽ giúp bạn "nạp" thêm phúc khí, bảo vệ túi tiền trước các hung tinh nhỏ.

3. Con giáp tuổi Hợi (Nhị Hợp: Dần – Hợi)

Tử vi học có nói, mối quan hệ Nhị Hợp với địa chi ngày (Dần) giúp tuổi Hợi trở thành con giáp có một ngày Mùng 5 Tết ngập tràn niềm vui và sự sung túc. Hãy tận dụng nguồn năng lượng tốt trong ngày lành này để gặt hái thành công nhé.

Tử vi ngày mới 21/2: 3 con giáp như thỏi nam châm hút tiền, hưởng trọn cát khí ngày mồng 5 Tết- Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc: Con giáp bản mệnh không cần quá vất vả nhưng tiền bạc vẫn tìm đến thông qua các khoản hoa hồng, quà biếu hoặc trúng thưởng đầu xuân. Sự khéo léo, vui vẻ, tích cực, lạc quan và thật thà - đặc trưng của những người tuổi Hợi chính là "thỏi nam châm" thu hút khách hàng và đối tác tiềm năng ngay trong những câu chuyện phiếm đầu năm.

- Cách tối ưu: Tuổi Hợi hãy mang theo một đồng xu may mắn hoặc vật phẩm hình Hổ (Dần) bằng gỗ bên mình. Nên xuất hành theo hướng Chính Đông để đón Tài Thần và tăng cường sự hanh thông cho các kế hoạch kiếm tiền sắp tới.

* Lưu ý chung cho 3 con giáp: Do ngày Bính Dần có hỏa khí rất vượng, các bạn nên giữ tâm thái điềm tĩnh, tránh nóng nảy khi đưa ra các quyết định tài chính tức thời. "Hòa khí sinh tài" – hãy dùng sự nhã nhặn để giữ trọn vẹn lộc trời ban trong ngày đại cát này. Và dù bạn có là con giáp nào trong số 12 con giáp thì một tâm thế vui vẻ, lạc quan sẽ luôn mang đến may mắn cho bạn. Chúc bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe, bình an và thành công nhé!

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Bậc thầy phong thủy Trung Quốc dự đoán 4 con giáp giàu có nhất năm 2026: Top 1 tăng mạnh tài sản ròng

Theo Gia Linh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ung thư "rất sợ" nhóm thực phẩm quen thuộc này: Đọc xong nhiều người sẽ thay đổi cách đi chợ!

Ung thư "rất sợ" nhóm thực phẩm quen thuộc này: Đọc xong nhiều người sẽ thay đổi cách đi chợ! Nổi bật

Du khách đổ lên Tuyên Quang, xe nối dài nhích từng mét chiều mùng 4 Tết

Du khách đổ lên Tuyên Quang, xe nối dài nhích từng mét chiều mùng 4 Tết Nổi bật

Đầu tư vàng thắng lớn, chủ chuỗi siêu thị chi 50 tỷ đồng chia thưởng cho nhân viên: "Tăng thu nhập cho họ là niềm vui của tôi"

Đầu tư vàng thắng lớn, chủ chuỗi siêu thị chi 50 tỷ đồng chia thưởng cho nhân viên: "Tăng thu nhập cho họ là niềm vui của tôi"

08:29 , 21/02/2026
Tết về quê biếu bố mẹ chồng 26 triệu đồng sửa nhà, vừa bước vào phòng ngủ, con dâu lập tức đặt vé về lại thành phố

Tết về quê biếu bố mẹ chồng 26 triệu đồng sửa nhà, vừa bước vào phòng ngủ, con dâu lập tức đặt vé về lại thành phố

08:05 , 21/02/2026
7 năm đi làm, lần đầu tiên tôi biết cảm giác: Hết Tết mà 30 triệu tiền thưởng còn nguyên!

7 năm đi làm, lần đầu tiên tôi biết cảm giác: Hết Tết mà 30 triệu tiền thưởng còn nguyên!

06:39 , 21/02/2026
Nhà còn đầy thức ăn thừa sau Tết, chị em học ngay cách bảo quản này để an toàn cho cả nhà, tránh ngộ độc

Nhà còn đầy thức ăn thừa sau Tết, chị em học ngay cách bảo quản này để an toàn cho cả nhà, tránh ngộ độc

05:07 , 21/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên