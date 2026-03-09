Cô gái 31 tuổi mắc ung thư đại tràng: Cảnh báo món ăn sáng quen thuộc có thể làm tăng nguy cơ ung thư

Trong nhịp sống bận rộn, nhiều người chọn những bữa sáng nhanh gọn như bánh mì kẹp xúc xích, hotdog hay thịt xông khói. Những món này tiện lợi, dễ mua ở cửa hàng tiện lợi hoặc quán ăn sáng. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo rằng việc tiêu thụ thường xuyên các loại thịt chế biến sẵn có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng, ngay cả ở người trẻ.

Một trường hợp được giới truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) nhắc đến gần đây khiến nhiều người giật mình: một phụ nữ thường xuyên ăn cơm hộp và thực phẩm chế biến sẵn, trong đó có xúc xích, cuối cùng được chẩn đoán ung thư đại trực tràng khi mới 31 tuổi. Câu chuyện này một lần nữa làm dấy lên câu hỏi: Những món ăn tưởng như vô hại trong bữa sáng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài như thế nào?

Thịt chế biến sẵn: Nhóm thực phẩm đã được xác định có nguy cơ gây ung thư

Từ năm 2015, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp thịt chế biến sẵn, bao gồm xúc xích, thịt xông khói (bacon), giăm bông, hotdog, thịt hamburger… vào nhóm 1 - chất gây ung thư ở người.

Đây là nhóm có mức bằng chứng khoa học cao nhất, cùng nhóm với thuốc lá và amiăng, dù mức độ nguy cơ khác nhau.

Theo báo cáo của IARC dựa trên hơn 800 nghiên cứu dịch tễ học, việc tiêu thụ thịt chế biến sẵn có mối liên hệ rõ ràng với ung thư đại trực tràng. Các nhà khoa học ước tính:

Ăn khoảng 50g thịt chế biến sẵn mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng khoảng 18%. Trong khi đó, 100g thịt đỏ mỗi ngày cũng có thể làm tăng nguy cơ khoảng 17%.

Những con số này không có nghĩa là cứ ăn một lần sẽ gây bệnh, nhưng nguy cơ tăng lên khi thói quen ăn uống kéo dài trong nhiều năm.

Vì sao thịt chế biến sẵn có thể gây hại?

Một trong những lý do nằm ở các chất phụ gia dùng trong quá trình chế biến.

Để bảo quản thịt lâu hơn và giữ màu đỏ đẹp mắt, nhà sản xuất thường sử dụng natri nitrit hoặc nitrat. Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, khi vào cơ thể, những hợp chất này có thể chuyển hóa thành nitrosamine - nhóm chất được chứng minh có khả năng gây tổn thương DNA và thúc đẩy quá trình hình thành tế bào ung thư.

Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy khi thịt được chế biến ở nhiệt độ cao như chiên hoặc nướng, có thể tạo ra các hợp chất như: HCA (heterocyclic amines) và PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons).

Cả hai đều được xem là các chất có khả năng gây đột biến gen trong các thí nghiệm trên động vật.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí The Lancet Oncology cho thấy những người tiêu thụ nhiều thịt chế biến sẵn có tỷ lệ ung thư đại trực tràng cao hơn đáng kể so với nhóm ăn ít hoặc hiếm khi ăn.

Người trẻ cũng không nên chủ quan

Trước đây, ung thư đại trực tràng thường được xem là bệnh của người trung niên hoặc cao tuổi. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều quốc gia ghi nhận tỷ lệ bệnh đang tăng ở người trẻ dưới 50 tuổi.

Theo nghiên cứu đăng trên Journal of the National Cancer Institute, tỷ lệ ung thư đại trực tràng ở người dưới 50 tuổi tại nhiều nước phương Tây đã tăng dần trong hơn hai thập kỷ qua. Các nhà khoa học cho rằng chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến, ít chất xơ, ít rau quả là một trong những yếu tố nguy cơ đáng chú ý.

Các bác sĩ cho biết, ngoài thịt chế biến sẵn, những thói quen sau cũng có thể góp phần làm tăng nguy cơ bệnh:

Ăn ít rau và chất xơ

Thừa cân, béo phì

Ít vận động

Uống rượu và hút thuốc

Thường xuyên ăn đồ chế biến sẵn hoặc đồ chiên nướng

Bác sĩ khuyến cáo nên điều chỉnh chế độ ăn

Theo bác sĩ ngoại khoa từng thực hiện hàng nghìn ca phẫu thuật ung thư đại trực tràng, ngay cả khi tiêu thụ với lượng không quá lớn, thịt chế biến sẵn vẫn tiềm ẩn rủi ro nếu ăn thường xuyên. Vì vậy, cách tốt nhất là giảm tần suất hoặc hạn chế tối đa các loại thực phẩm này trong chế độ ăn hằng ngày.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên:

Tăng cường rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt - nguồn cung cấp chất xơ giúp bảo vệ đường ruột.

Ăn đa dạng nguồn protein như cá, trứng, đậu và các loại hạt.

Hạn chế đồ ăn chế biến sẵn, thực phẩm quá mặn hoặc nhiều chất bảo quản.

Đặc biệt, vitamin C và các chất chống oxy hóa trong rau quả được cho là có thể giúp giảm bớt sự hình thành nitrosamine trong cơ thể, từ đó góp phần giảm nguy cơ tổn thương tế bào.

Ung thư đại trực tràng là bệnh có thể phòng ngừa phần nào thông qua lối sống và chế độ ăn uống. Những thay đổi nhỏ trong bữa ăn hằng ngày như giảm xúc xích, thịt xông khói hay hotdog, có thể là bước quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe đường ruột trong dài hạn.