Thời điểm uống nước trà xanh tốt nhất cho sức khỏe

09-03-2026 - 15:30 PM | Sống

Nước trà xanh là thức uống lành mạnh được nhiều người yêu thích, vậy uống nước trà xanh vào thời điểm nào tốt nhất cho sức khỏe.

Các chuyên gia khuyến cáo, dù bạn uống trà xanh vì mục đích giảm cân hay vì đặc tính chống oxy hóa của nó cũng phải lưu ý tiêu thụ trà xanh ở mức độ vừa phải và thời điểm phù hợp. Dưới đây là thời điểm uống nước trà xanh tốt nhất cho sức khỏe:

Buổi sáng

Báo Dân trí dẫn nguồn trang Healthline cho biết, nhiều người chọn uống một tách trà xanh nhẹ nhàng vào buổi sáng để tăng cường sự tập trung. Đặc tính cải thiện trí óc của thức uống này một phần do sự hiện diện của caffeine, một chất kích thích được chứng minh là giúp tăng cường sự chú ý và tỉnh táo.

Tuy nhiên, không giống như cà phê và các thức uống có chứa caffein khác, trà xanh cũng chứa L-theanine, một loại axit amin có tác dụng thư giãn.

L-theanine và caffeine làm việc cùng nhau để cải thiện chức năng não và tâm trạng mà không gây ra các tác dụng phụ tiêu cực có thể đi kèm với việc tiêu thụ caffeine.

Vì lý do này, thưởng thức món trà này đầu tiên vào buổi sáng là một cách tuyệt vời để bắt đầu một ngày mới của bạn một cách thuận lợi.

Một nghiên cứu được công bố trong Journal of Nutritional Biochemistry đã chỉ ra rằng, việc uống trà xanh vào buổi sáng có thể giúp cải thiện trạng thái tinh thần và tăng cường sự tỉnh táo.

Uống nước trà xanh đúng thời điểm rất tốt cho sức khỏe

Ngay trước bước ăn

Uống trà xanh trước bữa ăn có thể hỗ trợ quá trình tiêu hóa và giảm nguy cơ tiểu đường. Báo Dân trí dẫn nguồn trang Healthline cho biết, một nghiên cứu từ The Journal of Nutrition cho thấy rằng việc uống trà xanh trước bữa ăn giúp giảm mức đường huyết sau khi ăn.

Chất catechin trong trà xanh được chứng minh là có khả năng làm giảm đường huyết và cải thiện chuyển hóa đường trong cơ thể.

Đầu buổi tối

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời Fabien Badariotti, Tiến sĩ sinh học phân tử, thành viên hội đồng khoa học của Trung tâm nghiên cứu thực vật Pháp cho biết, trong khi trà xanh thường liên quan đến caffeine và năng lượng, nó cũng có thể có tác dụng làm dịu và giúp ngủ ngon hơn. Thời điểm tốt nhất để uống trà xanh để hỗ trợ giấc ngủ là vào đầu buổi tối, ít nhất 2 giờ trước khi đi ngủ.

Để thúc đẩy giấc ngủ tốt hơn, nên uống trà xanh vào đầu buổi tối và hạn chế lượng caffeine vào cuối ngày. Điều này cho phép caffeine mất tác dụng và tác dụng làm dịu của theanine trong trà xanh có hiệu lực. Ngoài ra, bạn có thể chọn các loại trà như trà hoa cúc làm thức uống trước khi đi ngủ để thúc đẩy giấc ngủ.

Không uống trà trước khi đi ngủ

Không nên uống trà xanh trước khi đi ngủ vì nó chứa caffeine và có tác dụng lợi tiểu. Mặc dù trà xanh chứa ít caffeine hơn so với các loại trà khác nhưng ngay cả hàm lượng caffeine thấp hơn cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng ngủ.

Hơn nữa, vì nó có tác dụng lợi tiểu, uống trước khi đi ngủ sẽ khiến bạn phải thức giấc vào nhà vệ sinh và làm gián đoạn giấc ngủ. Vì vậy, hãy uống trà xanh ít nhất 1-2 giờ trước khi đi ngủ. Điều này sẽ giúp bạn đốt cháy chất béo ngay cả khi bạn đang ngủ.

Trong lúc căng thẳng và lo lắng

Trà xanh chứa amino acid L-theanine, chất được chứng minh là giúp giảm căng thẳng và lo lắng. Khi kết hợp với caffeine, L-theanine tạo ra tác động bình tĩnh và tập trung. Nghiên cứu từ Nutritional Neuroscience đã chỉ ra rằng, trà xanh có thể giúp cải thiện trạng thái tâm lý và giảm cảm giác lo âu.

Khi bị cảm cúm

Uống trà xanh khi bị cảm cúm có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch và giảm triệu chứng của bệnh. Trà xanh chứa các hợp chất chống vi khuẩn và kháng viêm giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch trong việc chống lại các tác nhân gây bệnh.

Việt Nam có 1 loại "lá trường thọ", được Mỹ đánh giá tốt hơn cả trà xanh: Từ rễ đến ngọn đều là thuốc, bổ ngang tổ yến nhân sâm

Theo Thanh Thanh/VTCnews

VTCnews

