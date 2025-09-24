Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chưa nhiều người tận dụng loại nước này: Không phải trà xanh nhưng cực tốt, thay thế được cả cà phê, Việt Nam cũng có bán

24-09-2025

Chưa nhiều người tận dụng loại nước này: Không phải trà xanh nhưng cực tốt, thay thế được cả cà phê, Việt Nam cũng có bán

Loại nước này có lợi cho người tập thể dục thể thao, tốt cho tim mạch và có thể ngăn ngừa bệnh tim, bệnh tiểu đường.

Yerba Mate là một loại trà thảo dược được làm từ lá và thân của cây Ilex paraguariensis có nguồn gốc từ vùng Nam Mỹ. Lá loại cây này thường được sấy khô trên lửa, sau đó ngâm trong nước nóng để pha trà.

Yerba Mate bắt đầu xuất hiện từ khoảng 5.000 năm trước. Đây có thể coi là di sản văn hóa của châu Mỹ nói chung, rất phổ biến ở các quốc gia như Uruguay, Paraguay, Brazil, Argentina… Lý do khiến nhiều người yêu thích Yerba Mate chính bởi loại nước mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe và hiệu suất tập luyện. Dưới đây sẽ là những tác dụng đáng kể của Yerba Mate đã được khoa học chứng minh.

Chưa nhiều người tận dụng loại nước này: Không phải trà xanh nhưng cực tốt, thay thế được cả cà phê, Việt Nam cũng có bán- Ảnh 1.

Giúp tỉnh táo

Theo nghiên cứu từ Ba Lan, trong mỗi cốc Yerba Mate chứa đến 80mg caffeine, gần bằng lượng caffeine trong 1 tách cà phê. Nhờ đó, Yerba Mate có thể làm tăng năng lượng, có lợi cho sự tập trung tinh thần và giảm mệt mỏi mà không gây bồn chồn. Ngoài ra trà Yerba Mate còn chứa các hợp chất theobromine và theophylline giúp giảm căng thẳng, giúp tinh thần thoải mái hơn.

Kiểm soát đường huyết hiệu quả

Theo các nghiên cứu được đăng trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, Yerba Mate có thể giúp làm giảm lượng đường trong máu cũng như các biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường bằng cách cái thiện insulin.

Trong một nghiên cứu năm 2011, những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 đã được cho uống 330ml Yerba Mate 3 lần mỗi ngày. Sau 2 tháng, họ có lượng đường huyết lúc đói thấp hơn đáng kể, đây là một dấu hiệu kiểm soát lượng đường trong máu lâu dài.

Chưa nhiều người tận dụng loại nước này: Không phải trà xanh nhưng cực tốt, thay thế được cả cà phê, Việt Nam cũng có bán- Ảnh 2.

Tốt cho tim mạch

Yerba Mate chứa các hợp chất chống oxy hóa, chẳng hạn như dẫn xuất caffeoyl và polyphenol, có thể bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tim. Bên cạnh đó, loại trà này cũng được cho là có thể làm giảm mức cholesterol.

Một nghiên cứu từ Tây Ban Nha ở 119 phụ nữ thừa cân cho thấy rằng khi sử dụng Yerba Mate hàng ngày sẽ giúp giảm cholesterol toàn phần và LDL (có hại) trong khoảng thời gian 12 tuần. Hơn nữa, Yerba Mate còn làm giảm đáng kể mức chất béo trung tính khi kết hợp với chế độ ăn ít calo.

Hỗ trợ giảm cân

Theo nghiên cứu từ Brazil, Yerba Mate có thể giúp hỗ trợ kiểm soát cân nặng và có hiệu quả trong việc giảm trọng lượng cơ thể, mỡ bụng… Cùng với đó, nó cũng có thể làm tăng lượng chất béo dự trữ được đốt cháy để lấy năng lượng.

Trong một nghiên cứu ở Hàn Quốc vào năm 2015, những người thừa cân đã dùng 3g bột Yerba Mate mỗi ngày đã giảm trung bình được 0,7kg trong 12 tuần. Tỷ lệ vòng eo/vòng hông cũng giảm xuống 2%, điều này cho thấy mỡ bụng đã được giảm đi.

Chưa nhiều người tận dụng loại nước này: Không phải trà xanh nhưng cực tốt, thay thế được cả cà phê, Việt Nam cũng có bán- Ảnh 3.

Nâng cao hiệu suất vận động

Theo một số nghiên cứu từ Canada, caffeine còn được biết là có tác dụng cải thiện sự co cơ, giảm mệt mỏi và cải thiện hiệu suất thể thao lên tới 5%. Vì Yerba Mate cũng chứa một lượng caffeine vừa phải nên nó cũng có thể mang đến những lợi ích tương tự.

Trên thực tế, trong một nghiên cứu năm 2014 của Anh và Qatar, những người được uống một viên 1g lá Yerba Mate nghiền ngay trước khi tập thể dục sẽ đốt cháy nhiều chất béo nhiều hơn 24% so với bình thường.

Lưu ý

Loại trà này hiện được bán khá phổ biến tại Việt Nam. Điều cần lưu ý là phụ nữ đang mang thai và cho con bú, người đang sử dụng thuốc trị trầm cảm và điều trị bệnh Parkinson không nên uống trà Yerba Mate vì có thể dẫn đến các tác dụng phụ. Người khỏe mạnh chỉ nên tiêu thụ dưới 400mg, không nên dùng cùng các đồ uống chứa caffeine khác để tránh gây mất ngủ, đau đầu.

Kim Linh

