Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thiếu gia nhà Shark Bình sáng lập CLB Kinh doanh ở tuổi 16: Con của 2 chủ tịch giờ lại là... chủ tịch!

23-09-2025 - 22:19 PM | Sống

Nhiều người gửi lời chúc mừng đến những kết quả mà Minh Quân - con trai Shark Bình mới đạt được.

Có cả bố và mẹ là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục thì có thể đỉnh cỡ nào? Đó chính là trường hợp của Nguyễn Ngọc Minh Quân (thường gọi là Jin, sinh năm 2009) - con trai Chủ tịch Tập đoàn NextTech Shark Bình và doanh nhân Đào Lan Hương - Chủ tịch HĐQT TEKY. 

Sau khi 2 doanh nhân ly hôn, Minh Quân và em gái sống với mẹ. Mới đây, doanh nhân Lan Hương đã đăng tải những kết quả mới của con trai trong học tập và hoạt động ở trường thu hút sự chú ý của mọi người. Trong chia sẻ, nữ doanh nhân cho biết Minh Quân đã trở thành Chủ tịch - Thành viên sáng lập CLB Business (CLB Kinh doanh) của trường.

Thiếu gia nhà Shark Bình sáng lập CLB Kinh doanh ở tuổi 16: Con của 2 chủ tịch giờ lại là... chủ tịch!- Ảnh 1.

Doanh nhân Lan Hương và 2 con (Ảnh: FBNV)

"Chúc mừng Minh Quân chính thức trở thành Chủ tịch - Thành viên sáng lập CLB Business tại trường.

Để được nhà trường chấp thuận, chàng trai đã phải nghiêm túc chuẩn bị kỹ lưỡng, xây dựng Proposal, trải qua các vòng phỏng vấn và cam kết KPIs.

Chúc mừng con cũng đạt thành tích rất tốt trong học tập, mặc dù đầu năm ngoái 2 mẹ con khá lo lắng. Đúng là phần thưởng quá đẹp cho những nỗ lực của bản thân. 

Mong con tiếp tục phấn đấu và làm rạng danh ngôi trường con luôn yêu quý” - Chủ tịch TEKY cho biết. 

Trên tài khoản Facebook của trường, kết quả học tập của Minh Quân cũng được chúc mừng công khai. Theo đó, tại kỳ thi IGCSE 2025 (International General Certificate of Secondary Education - Chứng chỉ Giáo dục Trung học Phổ thông Quốc tế), Minh Quân là một trong những học sinh đạt kết quả xuất sắc nhất của trường. 

Con trai cả của Shark Bình đã đạt 1 điểm A* cho môn Toán và 6 điểm A cho các môn còn lại. 

Thiếu gia nhà Shark Bình sáng lập CLB Kinh doanh ở tuổi 16: Con của 2 chủ tịch giờ lại là... chủ tịch!- Ảnh 2.

Kết quả tại kỳ thi IGCSE 2025 của Minh Quân (Ảnh: The International School at ParkCity Hanoi)

Phía dưới chia sẻ của doanh nhân Lan Hương, bạn bè, người thân và cư dân mạng để lại nhiều bình luận chúc mừng: “Jin quá là giỏi lại đẹp trai nữa. Năm nay cao lớn lắm rồi”, “Tuyệt vời quá. Chúc mừng Minh Quân đẹp trai nha”, “Bạn ấy giỏi quá! Chúc con thành công!”, “Chúc cháu nhiều thành công nối tiếp!”, “Chúc mừng con thành công trên con đường lập nghiệp”, “Chuẩn gen kinh doanh của bố mẹ rồi”,...

Đây không phải là lần đầu tiên kết quả học tập và phát triển kỹ năng của Minh Quân gây ấn tượng. 

Hồi tháng 7 vừa qua, khi tham dự chương trình AI Leadership của Wharton Global Youth, Minh Quân đã tự code và kết hợp với AI để lập website giúp các bạn trẻ phát triển hiểu biết và khả năng quản lý tài chính cá nhân. 

Được biết trại hè này được tổ chức bởi Wharton School - một trong những trường kinh doanh hàng đầu thế giới, thuộc Đại học Pennsylvania, thành viên của Ivy League (Mỹ).

Năm 2023, nhân dịp sinh nhật con trai, doanh nhân Lan Hương cũng flex nhẹ về con với nhiều điểm ấn tượng như thạo 3 ngoại ngữ, mới 14 tuổi nhưng đã có 9 năm kinh nghiệm lập trình, biết đầu tư chứng khoán, biết làm website bán thẻ game ship COD cho các bạn cùng trang lứa,… 

Ngoài ra Minh Quân cũng biết chơi piano, được rèn luyện các môn thể thao như bơi lội, piano, bóng bàn, tennis, golf, bóng rổ, bóng đá. 

Năm 2022, con trai Shark Bình từng lên sóng trong chương trình Cất Cánh trên VTV1 tiết lộ mình biết lập trình từ năm 5 tuổi, đến năm 11 tuổi đã có hàng chục phát minh trong lĩnh vực công nghệ.

Thiếu gia nhà Shark Bình sáng lập CLB Kinh doanh ở tuổi 16: Con của 2 chủ tịch giờ lại là... chủ tịch!- Ảnh 3.

Minh Quân lên sóng truyền hình năm 11 tuổi (Ảnh chụp màn hình)

"Mọi người có thể gọi con là một học sinh bình thường hay một lập trình viên, vì con cũng sở hữu vài chục sản phẩm, một trong số đó đã được giải quốc tế. Bắt đầu bước vào thế giới lập trình từ 5 tuổi. Lúc đó, mẹ con mở lớp dạy lập trình cho trẻ con, con thấy môn này khá vui, vừa được lập trình, vừa được chơi trò do chính mình làm ra", Minh Quân giới thiệu trong chương trình.

Giáo sư Việt 41 tuổi lọt top 10.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới 2025: Từng giảng dạy ở ĐH Johns Hopkins, đẹp trai "vạn người mê"

Theo S.A

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ sinh Việt chinh phục học bổng từ 10 trường đại học danh tiếng: “Nếu được chọn lại, em sẽ xoá 1 CHỮ ra khỏi từ điển của mình”

Nữ sinh Việt chinh phục học bổng từ 10 trường đại học danh tiếng: “Nếu được chọn lại, em sẽ xoá 1 CHỮ ra khỏi từ điển của mình” Nổi bật

Vì sao nhiều học sinh lớp 1 phải đóng BHYT tới 15 tháng?

Vì sao nhiều học sinh lớp 1 phải đóng BHYT tới 15 tháng? Nổi bật

Giáo sư Việt 41 tuổi lọt top 10.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới 2025: Từng giảng dạy ở ĐH Johns Hopkins, đẹp trai "vạn người mê"

Giáo sư Việt 41 tuổi lọt top 10.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới 2025: Từng giảng dạy ở ĐH Johns Hopkins, đẹp trai "vạn người mê"

22:11 , 23/09/2025
4 thực phẩm "sinh progesterone" phụ nữ trên 45 tuổi nên ăn nhiều

4 thực phẩm "sinh progesterone" phụ nữ trên 45 tuổi nên ăn nhiều

21:59 , 23/09/2025
4 loại rau này không chần nước sôi coi chừng cả nhà trúng độc, loại thứ 2 rất nhiều người mê

4 loại rau này không chần nước sôi coi chừng cả nhà trúng độc, loại thứ 2 rất nhiều người mê

21:45 , 23/09/2025
Soi trường học con trai nam diễn viên "Hương vị tình thân" mà "ngã ngửa": Học phí không tốn đồng nào, tiền ăn chỉ từ 10 ngàn/1 suất

Soi trường học con trai nam diễn viên "Hương vị tình thân" mà "ngã ngửa": Học phí không tốn đồng nào, tiền ăn chỉ từ 10 ngàn/1 suất

21:20 , 23/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên