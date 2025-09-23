4 thực phẩm "sinh progesterone" phụ nữ trên 45 tuổi nên ăn nhiều

Ở tuổi 45, chị Lý bắt đầu thấy cơ thể thay đổi rõ rệt, ban đêm nóng bừng, mất ngủ triền miên; ban ngày lại cáu gắt, bứt rứt vô cớ. Da dẻ không còn săn chắc như trước, vòng eo thì ngày càng “phì nhiêu”. Bạn bè bảo: “Đến tuổi mãn kinh thì phải chịu thôi”, nhưng khi gặp chuyên gia dinh dưỡng, chị mới biết nguyên nhân chính là suy giảm hormone progesterone - một loại nội tiết quan trọng đối với phụ nữ.

Progesterone không chỉ liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt, khả năng sinh sản mà còn quyết định vẻ ngoài trẻ trung, giấc ngủ, xương khớp và tâm trạng. Sau 45 tuổi, buồng trứng suy giảm, lượng hormone này tụt mạnh, kéo theo mất ngủ, da nhăn chùng, tích mỡ bụng, loãng xương nhanh hơn.

Giải pháp an toàn, bền vững chính là bổ sung progesterone thực vật từ thực phẩm tự nhiên. Dưới đây là 4 loại thực phẩm được coi như “thần dược” cho phụ nữ tuổi trung niên, dinh dưỡng không kém gì thịt bò thịt cừu, thậm chí dễ hấp thu hơn.

1. Đậu nành và chế phẩm từ đậu

Trong đậu nành có isoflavone - hoạt chất được mệnh danh là “estrogen thực vật”. Chúng có khả năng điều hòa nội tiết theo cả hai chiều: thiếu thì bù, thừa thì ức chế.

Gợi ý: mỗi ngày một ly sữa đậu nành, mỗi tuần ít nhất 3 bữa có đậu phụ hay các món từ đậu. Thói quen ăn nhiều đậu nành cũng là lý do phụ nữ Nhật Bản ít bị bốc hỏa, mất ngủ khi bước vào tuổi mãn kinh.

2. Củ sắn dây

Từ xưa, củ sắn dây đã được ghi trong y thư là vị thuốc thanh nhiệt, điều hòa khí huyết. Nghiên cứu hiện đại cho thấy, trong củ chứa nhiều puerarin và isoflavone, thậm chí hoạt tính estrogen còn mạnh hơn đậu nành.

Gợi ý: uống bột sắn dây pha nước ấm hoặc nấu cùng cháo, canh. Nhiều phụ nữ trung niên kiên trì dùng vài tháng đã thấy da dẻ hồng hào, ngủ ngon hơn.

3. Các loại hạt và ngũ cốc

Hạt óc chó, mè đen, hạt lanh… giàu lignan - hợp chất có tác dụng tương tự estrogen. Chúng cũng bổ sung vitamin E và omega-3, vừa đẹp da vừa bảo vệ tim mạch.

Gợi ý: ăn 1 nắm nhỏ hỗn hợp hạt (khoảng 30g) mỗi ngày, hoặc rắc hạt xay vào sữa chua, salad. Tuy nhiên, hạt chứa nhiều năng lượng nên cần kiểm soát lượng ăn để tránh tăng cân.

4. Quả dâu tằm

Dâu tằm chứa anthocyanin và resveratrol - chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng kích thích tiết estrogen tự nhiên, giúp cải thiện nhiều triệu chứng khó chịu ở phụ nữ mãn kinh.

Gợi ý: mùa dâu ăn quả tươi, ngoài mùa có thể dùng dâu khô hoặc mứt dâu. Mỗi sáng ngâm 10 quả dâu khô với nước ấm, vừa dễ uống vừa giúp bổ máu, sáng da.

Nguồn và ảnh: QQ