Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loại trà nhiều chất chống oxy hóa gấp 9 lần trà xanh: “Thần dược” của người Nhật, Việt Nam cũng rất sẵn

10-11-2025 - 19:50 PM | Sống

Từ hàng thế kỷ nay, người Nhật đã xem loại trà này như “thần dược” cho sức khỏe và tinh thần.

Ly trà matcha sánh mịn với lớp bọt mượt mà không chỉ khiến nhiều người mê mẩn vì vẻ đẹp mà còn vì công dụng vượt trội. Từ hàng thế kỷ nay, người Nhật xem matcha như “thần dược” cho sức khỏe và tinh thần. Và giờ đây, loại trà này cũng đã trở thành thức uống quen thuộc với nhiều người Việt.

Ngoài trà, bột matcha cũng được sử dụng nhiều trong các món sinh tố, bánh ngọt. Loại bột này được bày bán rộng rãi ở các siêu thị thực phẩm tại Việt Nam. 

Trà matcha giàu chất chống oxy hóa gấp hơn 9 lần trà xanh

Loại trà nhiều chất chống oxy hóa gấp 9 lần trà xanh: “Thần dược” của người Nhật, Việt Nam cũng rất sẵn- Ảnh 1.

Trà matcha (trái) và trà xanh (phải) (Ảnh: Verywell Health).

Theo tạp chí Real Simple, một cốc trà matcha có thể chứa tới 945 mg chất chống oxy hóa, cao hơn 9 lần so với trà xanh thông thường (50 - 100mg). Sở dĩ hàm lượng chất chống oxy hóa của trà matcha vượt trội so với trà xanh là vì bột trà matcha được đánh tan trong nước, giúp người uống hấp thụ toàn bộ lá trà thay vì chỉ ngâm trà lấy nước uống và bỏ bã như trà xanh.

Amy Woodman, chuyên gia dinh dưỡng và chủ sở hữu Farmington Valley Nutrition and Wellness (Mỹ), giải thích: “Trà matcha chứa lượng chất chống oxy hóa cao hơn hẳn vì khi uống matcha nghĩa là bạn tiêu thụ toàn bộ lá trà, không chỉ phần nước pha”. 

Trong khi đó, Jessica Villalvir, chuyên gia dinh dưỡng tại New York (Mỹ), cho biết: “Trà matcha là một kho chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm, cải thiện cholesterol và tăng khả năng tập trung”. 

Còn Jamie Baham, chuyên gia dinh dưỡng, chủ sở hữu Ladybug Nutrition, khẳng định trà matcha là lựa chọn tự nhiên tuyệt vời để duy trì năng lượng, giúp cơ thể tỉnh táo mà không gây ra phản ứng bồn chồn như cà phê.

Tại Nhật Bản, matcha là một phần trong nghi lễ trà đạo truyền thống, là biểu tượng của sự thanh lọc, tĩnh tâm và kết nối tinh thần. Loại trà này thậm chí còn được coi là “thần dược” của người Nhật, báo Tiền Phong thông tin. 

8 lợi ích lớn từ việc uống matcha mỗi ngày

Loại trà nhiều chất chống oxy hóa gấp 9 lần trà xanh: “Thần dược” của người Nhật, Việt Nam cũng rất sẵn- Ảnh 2.

Trà matcha (Ảnh: Getty).

Tạp chí Health liệt kê 8 lợi ích cực lớn của việc bổ sung matcha trong chế độ ăn hàng ngày. 

1. Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Các nghiên cứu cho thấy hoạt chất EGCG trong matcha được chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển tế bào ung thư và giảm nguy cơ tái phát ở người bệnh giai đoạn sớm.

2. Cải thiện tâm trạng, giảm trầm cảm

Một nghiên cứu trên phụ nữ sau mãn kinh cho thấy, nhóm thường xuyên uống matcha có mức độ trầm cảm thấp hơn. Caffeine tự nhiên kết hợp cùng axit amin L-Theanine trong matcha giúp ổn định tâm lý và tăng cảm giác thư giãn.

3. Bảo vệ chức năng não bộ

Phân tích 36 nghiên cứu cho thấy, người uống matcha có nguy cơ suy giảm nhận thức và Alzheimer thấp hơn. Các hợp chất trong matcha giúp tăng cường trí nhớ, khả năng học hỏi và duy trì sự tập trung.

4. Cải thiện sức khỏe sinh sản nam giới

Nhờ chứa nhiều polyphenol, matcha giúp tăng số lượng và chất lượng tinh trùng, đồng thời bảo vệ tế bào sinh sản khỏi tổn thương oxy hóa. Một nghiên cứu cho thấy đàn ông uống trà matcha ít nhất 3 lần/tuần có tổng lượng tinh trùng cao hơn đáng kể.

5. Giúp giảm cholesterol, bảo vệ tim mạch

Những người uống trà xanh và trà matcha thường xuyên có mức LDL (“cholesterol xấu”) thấp hơn, giúp giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và các bệnh tim mạch.

6. Hạ huyết áp, cải thiện lưu thông máu

Matcha giúp thư giãn mạch máu, giảm viêm, từ đó hạ cả huyết áp tâm thu lẫn tâm trương. 

7. Bảo vệ xương, giảm nguy cơ loãng xương

Nghiên cứu tại Hàn Quốc chỉ ra rằng, những người uống trà matcha 3 lần/ngày có mật độ xương cao hơn, ít gặp tình trạng mất khối lượng xương ở cột sống và đùi.

8. Hỗ trợ giảm cân, đốt mỡ hiệu quả

Matcha chứa lượng caffeine giúp tăng quá trình đốt cháy chất béo trong khi tập thể dục. Đây là lý do nhiều người chọn matcha làm thức uống trước khi luyện tập.

4 loại trà “phá thận" thầm lặng, khỏe mạnh đến đâu cũng khó chịu nổi

Theo Lam Chi

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thêm một thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua Zalo, Facebook và TikTok, người dùng tuyệt đối cảnh giác nếu không muốn mất tiền trong tài khoản

Thêm một thủ đoạn lừa đảo tinh vi qua Zalo, Facebook và TikTok, người dùng tuyệt đối cảnh giác nếu không muốn mất tiền trong tài khoản Nổi bật

Bà lão 60 tuổi lương hưu 7 triệu đồng, tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng vẫn sống chẳng vui: “Cả đời tằn tiện, tôi quá hối hận vì sống sai cách”

Bà lão 60 tuổi lương hưu 7 triệu đồng, tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng vẫn sống chẳng vui: “Cả đời tằn tiện, tôi quá hối hận vì sống sai cách” Nổi bật

Cậu bé mang 5 chỉ vàng đi bán, chủ tiệm chỉ trả gần 700.000 đồng, cha mẹ biết chuyện lại cảm ơn rối rít

Cậu bé mang 5 chỉ vàng đi bán, chủ tiệm chỉ trả gần 700.000 đồng, cha mẹ biết chuyện lại cảm ơn rối rít

19:37 , 10/11/2025
395 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

395 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

19:13 , 10/11/2025
Cụ bà 65 tuổi được yêu cầu chuyển khoản 136 triệu đồng với nội dung ‘chuyển tiền đám cưới’: Công an vào cuộc, buộc dừng giao dịch

Cụ bà 65 tuổi được yêu cầu chuyển khoản 136 triệu đồng với nội dung ‘chuyển tiền đám cưới’: Công an vào cuộc, buộc dừng giao dịch

18:48 , 10/11/2025
Thừa kế 99.000 tỷ đồng từ vợ đại gia hơn 38 tuổi, người đàn ông hào phóng cho "người dưng": Cuối đời nhiều tiền nhưng chẳng thể tiêu

Thừa kế 99.000 tỷ đồng từ vợ đại gia hơn 38 tuổi, người đàn ông hào phóng cho "người dưng": Cuối đời nhiều tiền nhưng chẳng thể tiêu

18:47 , 10/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên