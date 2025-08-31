Loại trà màu tím có lịch sử nghìn năm này bổ dưỡng lại thơm ngon, trẻ con cũng yêu thích giúp bệnh vặt tan biến

Người hiện đại chúng ta thường quen với điều hòa, đồ uống lạnh, hải sản nhiều dầu mỡ... nên cơ thể dễ tích tụ hàn khí và ẩm thấp mà không hay biết. Kết quả là những cơn cảm cúm nhẹ, sổ mũi, đau bụng vặt thường xuất hiện khi thời tiết chuyển mùa. Đông y có một “bảo bối” đã tồn tại từ thời Tống (Trung Quốc), gọi là tử tô ẩm (trà lá tía tô) - loại thảo dược uống vào không chỉ tán hàn, trừ thấp, mà còn giúp kiện tỳ, dưỡng vị, ấm cơ thể. Đặc biệt, chỉ cần vài nguyên liệu quen thuộc, bạn có thể dễ dàng nấu tại nhà để cả gia đình cùng thưởng thức, vừa ngon miệng lại tốt cho sức khỏe.

Tử tô ẩm: Trà quốc dân đã lưu truyền cả nghìn năm

Trà tử tô từng phổ biến từ thời nhà Tống, được coi như một “quốc dân lương trà” giúp người dân xua tan ẩm hàn và giữ dương khí trong những ngày giao mùa.

Tía tô: Vừa là rau ăn, vừa là dược liệu quý, có tác dụng phát tán phong hàn, ôn ấm tỳ vị, hóa giải đầy trệ.

Khi kết hợp với các vị thuốc khác như trần bì, cam thảo, gừng, táo đỏ… hiệu quả càng mạnh mẽ: Vừa ấm áp lại vừa dễ uống.

Trong tiết trời mưa nhiều, độ ẩm cao, uống một cốc tử tô ẩm ấm nóng chẳng khác nào một liều “thần dược dân gian” giúp khí huyết lưu thông, tinh thần phấn chấn.

Công dụng nổi bật của trà tử tô

- Giúp cơ thể đào thải hàn khí sau khi ngồi điều hòa lâu, uống nhiều nước lạnh hay chơi dưới nước.

- Hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy bụng, ăn uống ngon miệng hơn.

- Điều hòa khí huyết: Giúp tinh thần thư thái, giảm mệt mỏi.

- Phòng bệnh vặt cho trẻ nhỏ: Trẻ em sau khi đi bơi, đi chơi công viên nước thường dễ bị cảm lạnh, uống một cốc trà tử tô ấm sẽ giúp cơ thể ấm lại, tránh sổ mũi hay cảm cúm nhẹ.

Cách nấu tử tô ẩm (trà tía tô) đơn giản tại nhà

Nguyên liệu (cho cả gia đình 3–4 người):

- Lá tía tô tươi: 10 lá (hoặc khô cũng được)

- Nước: 800ml

- Trần bì: 3g

- Cam thảo: 2g

- Đường phèn: 10g

- Có thể thêm vài lát gừng, 2–3 quả táo đỏ, nửa quả chanh

Cách làm:

Lá tía tô rửa sạch, ngâm muối loãng 5 phút rồi vớt ra. Cho tía tô, trần bì, cam thảo vào ấm, thêm 800ml nước.

Đun sôi khoảng 8 phút cho lá tía tô mềm và ra chất. Thêm đường phèn, đun thêm 2 phút cho tan ngọt dịu.

Lọc bỏ bã, để nguội bớt rồi vắt thêm chanh. Nước trà sẽ chuyển sang màu hồng phớt đẹp mắt.

Với trẻ nhỏ, có thể thêm chút đường để dễ uống hơn. Nếu muốn bổ dưỡng, có thể thêm vài lát gừng và táo đỏ để tăng hương vị và công hiệu.

Khi nào nên uống?

- Sau khi đi bơi, chơi dưới nước, đi mưa về.

- Khi cảm thấy bụng đầy, người lạnh do uống nước đá hoặc ăn hải sản.

- Những ngày mưa ẩm, khí hậu oi bức, cơ thể uể oải.

Một cốc trà tử tô ấm nóng sẽ giúp bạn “hồi dương khí”, làm ấm tỳ vị, ngăn những cơn cảm vặt đến bất ngờ.

Trong đời sống hiện đại, chúng ta dễ bị cuốn vào thói quen dùng đồ lạnh, khiến cơ thể ngấm hàn khí mà không biết. Uống một ly tử tô ẩm trước khi qua hết mùa nóng không chỉ là một thói quen dưỡng sinh, mà còn là bí quyết để cả nhà khỏe mạnh, vui vẻ và ít bệnh vặt.

Đơn giản, rẻ tiền, hiệu quả, chẳng trách loại trà này đã tồn tại và “hot” suốt mấy trăm năm!