4 loại trà “phá thận" thầm lặng, khỏe mạnh đến đâu cũng khó chịu nổi

01-10-2025 - 16:20 PM | Sống

“Ngày nào cũng uống trà có hại cho thận không?”, một bệnh nhân trung niên làm việc văn phòng lâu năm đã đặt câu hỏi khi đi tái khám chức năng thận.

Theo các bác sĩ, trà vốn là thói quen của nhiều người, mang lại sự tỉnh táo, hỗ trợ tiêu hóa, thậm chí phòng ngừa bệnh tật. Nhưng nếu uống sai cách, loại thức uống tưởng như vô hại này lại có thể khiến thận phải “gồng mình”, chịu tổn thương trong âm thầm. Vấn đề không nằm ở trà, mà ở cách pha, cách uống và chất lượng trà mà mỗi người lựa chọn.

Trong trà chứa cả thành phần có lợi như chất chống oxy hóa, nhưng cũng có caffeine, oxalat và nhiều hợp chất khác buộc thận phải xử lý. Uống không đúng cách, áp lực này tích tụ theo thời gian, âm thầm đẩy thận vào tình trạng quá tải.

4 loại trà “phá thận" thầm lặng, khỏe mạnh đến đâu cũng khó chịu nổi- Ảnh 1.

Các bác sĩ chỉ rõ, 4 loại trà sau đây là “kẻ thù” số 1 của thận:

- Trà đặc : Hàm lượng caffeine cao, gây tim đập nhanh, lợi tiểu mạnh, buộc thận phải làm việc nhiều trong thời gian ngắn. Không chỉ vậy, oxalat trong trà đặc dễ kết hợp với canxi, tạo sỏi. Những viên sỏi này gây đau đớn, phá hủy mô thận lâu dài.

- Trà đã pha để qua đêm : Tưởng là tiết kiệm nhưng lại chứa đầy nguy hại. Trà đã pha để lâu khiến polyphenol bị oxy hóa, vi khuẩn sinh sôi, nồng độ nitrit tăng cao. Uống vào, thận phải vất vả lọc bỏ độc tố, kéo dài dẫn đến suy giảm chức năng.

- Trà thảo dược không rõ thành phần : Nhiều loại trà gắn mác “dưỡng sinh” nhưng chứa thảo dược không ghi rõ nguồn gốc. Một số dược liệu lợi tiểu hay thanh nhiệt, dùng lâu sẽ bào mòn thận. Nguy hiểm hơn, có loại chứa chất độc tiềm ẩn, uống trong thời gian dài dễ gây tổn thương không thể phục hồi.

4 loại trà “phá thận" thầm lặng, khỏe mạnh đến đâu cũng khó chịu nổi- Ảnh 2.

- Trà mốc : Nhiều người nghĩ “càng để lâu càng quý”, nhưng trà bảo quản không tốt rất dễ mốc, sinh ra độc tố nấm mốc. Đây là chất cực độc, có thể hủy hoại gan và thận, tích tụ âm thầm cho đến khi cơ thể bộc phát bệnh nặng.

4 loại trà “phá thận" thầm lặng, khỏe mạnh đến đâu cũng khó chịu nổi- Ảnh 3.

Các chuyên gia nhấn mạnh, thận vốn là “cơ quan thầm lặng”, khi đã có dấu hiệu như phù nề, tiểu bất thường, mệt mỏi thì thường là chức năng đã bị tổn thương đáng kể. Những thói quen uống trà sai lầm càng nguy hiểm ở chỗ chúng gây hại từ từ, khó nhận ra, đến khi phát hiện thì đã muộn.

Không phải trà nào cũng xấu, nhưng để an toàn, hãy chọn trà sạch, pha loãng, uống vừa đủ và nên dùng ngay sau khi pha. Trà chỉ thực sự tốt khi uống đúng cách, còn ngược lại, nó có thể trở thành “liều thuốc độc vô hình” đối với sức khỏe, đặc biệt là với thận.

Nguồn và ảnh: Sohu

