Khách Việt hoảng hồn khi vào toilet ở Hàn Quốc: "Tôi tưởng như cả thành phố đang nhìn mình đi vệ sinh vậy"

Du lịch Hàn Quốc từ lâu đã là lựa chọn quen thuộc của nhiều du khách Việt, đặc biệt là thủ đô Seoul - nơi tập trung đủ loại trải nghiệm từ ăn uống, mua sắm cho tới tham quan những địa điểm nổi tiếng. Thế nhưng, bên cạnh những khoảnh khắc "check-in sang chảnh", nhiều người cũng thừa nhận rằng đi du lịch đôi khi còn mang đến những tình huống khá bất ngờ, thậm chí có phần dở khóc dở cười.

Điển hình như câu chuyện của một nữ du khách Việt chia sẻ trải nghiệm của mình khi tham quan một địa điểm nổi tiếng ở Seoul. Câu chuyện nhanh chóng khiến nhiều người bật cười vì sự "hoang mang" rất thật.

Nhân vật trong câu chuyện là Phương Thanh, một du khách đến từ Hà Nội. Trong chuyến du lịch Hàn Quốc cùng bạn bè, cô ghé thăm tháp Namsan - địa điểm tham quan nổi tiếng thường xuất hiện trong nhiều bộ phim và chương trình truyền hình Hàn Quốc.

Mọi thứ diễn ra khá bình thường cho đến khi Thanh quyết định vào nhà vệ sinh bên trong tòa tháp.

Cô kể lại rằng ngay khi bước vào bên trong, điều đầu tiên khiến cô "đứng hình" chính là… bức tường trước mặt. Thay vì tường kín như các nhà vệ sinh thông thường, phía trước lại là một mảng kính lớn.

"Lúc đó tôi thật sự ngớ người. Trước mặt mình là một bức tường kính trong suốt, nhìn thẳng ra bên ngoài. Tôi tưởng như cả thành phố đang nhìn mình đi vệ sinh vậy," Thanh chia sẻ.

Từ vị trí này, toàn cảnh Seoul hiện ra ngay trước mắt: những tòa nhà cao tầng, các con đường và cả dòng xe cộ phía xa. Vì tháp Namsan nằm trên núi và có độ cao lớn nên tầm nhìn gần như bao quát cả thành phố.

Khoảnh khắc đó khiến cô gái Hà Nội vừa bất ngờ vừa… không biết nên phản ứng thế nào.

Thanh cho biết ban đầu cô khá ngại ngần, thậm chí phải đứng một lúc để "trấn an tinh thần". Trong đầu cô lúc ấy chỉ có một suy nghĩ khá hài hước: nếu bên ngoài có người nhìn vào thì chắc chắn sẽ là một tình huống cực kỳ khó xử.

"Tôi phải đứng vài phút để làm quen tâm lý. Lúc đó chỉ nghĩ: không lẽ thiết kế thật sự như vậy sao?" cô nói.

Sau một lúc quan sát kỹ hơn, Thanh bắt đầu tự trấn an mình rằng đây có thể là loại kính một chiều. Tức là người ở bên trong có thể nhìn ra ngoài, nhưng từ phía bên ngoài lại không thể nhìn thấy vào bên trong.

Hơn thế nữa, vị trí của nhà vệ sinh cũng nằm khá cao so với mặt đất nên khả năng có người nhìn thấy từ bên ngoài gần như không có.

"Sau khi bình tĩnh lại thì tôi nghĩ chắc đây là thiết kế đặc biệt của tháp để tận dụng view thành phố. Chứ nếu ai cũng nhìn thấy bên trong thật thì chắc chẳng ai dám vào," Thanh nói thêm.

Tháp Namsan, hay còn gọi là N Seoul Tower, là một trong những biểu tượng du lịch nổi tiếng của thủ đô Hàn Quốc. Công trình nằm trên núi Namsan với chiều cao khoảng 236 mét, từ đây du khách có thể ngắm toàn cảnh Seoul từ trên cao.

Bên trong tháp có nhiều khu tham quan như đài quan sát, khu triển lãm, quán cà phê, nhà hàng và các khu check-in quen thuộc với du khách. Một số khu vực được thiết kế bằng kính để tận dụng tối đa tầm nhìn, mang lại trải nghiệm ngắm cảnh độc đáo.

Chính vì vậy, việc sử dụng tường kính trong nhà vệ sinh cũng được cho là một phần của ý tưởng thiết kế này. Tuy nhiên, với những du khách lần đầu gặp phải, cảm giác "bất ngờ" là điều khó tránh khỏi. Và đôi khi, chính những khoảnh khắc "hơi hoảng một chút" như vậy lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhất trong mỗi chuyến đi.

(Ảnh: Nhân vật cung cấp)