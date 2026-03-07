10 loại thuế và phí người Việt có thể phải trả khi đi du lịch nước ngoài

Trong vài năm gần đây, nhiều thành phố và quốc gia trên thế giới bắt đầu áp dụng thêm các loại phí dành cho du khách. Những khoản tiền này có thể xuất hiện ở nhiều khâu trong chuyến đi - từ khi đặt phòng khách sạn, làm thủ tục nhập cảnh cho tới khi tham quan các điểm du lịch.

Đối với du khách Việt Nam chuẩn bị đi Nhật Bản , châu Âu hay Đông Nam Á , việc hiểu rõ các loại phí này sẽ giúp tránh bất ngờ khi thanh toán và chủ động tính toán chi phí chuyến đi.

Dưới đây là 10 loại thuế và phí du lịch phổ biến nhất mà bạn có thể gặp khi đi du lịch nước ngoài từ năm 2026.

1. Thuế lưu trú khách sạn

Đây là loại phí phổ biến nhất khi du lịch quốc tế. Khoản tiền này được tính theo mỗi đêm lưu trú tại khách sạn.

Ví dụ:

- Kyoto ( Nhật Bản ): khoảng 200 - 1000 yen mỗi đêm tùy giá phòng

- Paris ( Pháp ): khoảng 1 - 15 euro mỗi đêm tùy loại khách sạn

Khi đặt phòng trên các nền tảng như Booking hay Agoda , khoản phí này đôi khi không hiển thị trong giá phòng ban đầu mà chỉ được tính khi thanh toán tại khách sạn.

2. Phí vào thành phố

Một số thành phố du lịch nổi tiếng bắt đầu thu phí đối với du khách tham quan.

Ví dụ nổi bật là Venice ( Ý ). Thành phố này đã bắt đầu thu khoảng 5 euro đối với khách tham quan trong ngày nhằm hạn chế tình trạng du lịch quá tải.

Nếu du khách Việt Nam đi du lịch châu Âu và ghé Venice , khoản phí này có thể phải thanh toán trước khi vào trung tâm thành phố.

3. Phí môi trường

Một số điểm đến thiên nhiên áp dụng phí môi trường để bảo vệ hệ sinh thái.

Ví dụ như Bali ( Indonesia ) đã bắt đầu thu 150.000 rupiah (khoảng 10 USD) đối với mỗi du khách quốc tế.

Khoản phí này thường được thu ngay khi du khách nhập cảnh hoặc qua cổng điện tử.

4. Phí du lịch quốc gia

Một số quốc gia thu phí du lịch chung cho toàn quốc.

Ví dụ New Zealand thu International Visitor Levy khoảng 35 NZD.

Khoản tiền này được sử dụng để phát triển hạ tầng du lịch và bảo tồn thiên nhiên.

5. Phí bảo tồn di sản

Nếu tham quan các địa danh nổi tiếng thế giới, du khách có thể phải trả phí bảo tồn di sản.

Ví dụ:

- Angkor Wat ( Campuchia )

- Machu Picchu ( Peru )

Khoản phí này thường khá cao nhưng được dùng để bảo tồn các di tích lịch sử.

6. Phí hạ tầng du lịch

Một số thành phố thu phí nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ du khách.

Khoản phí này thường được gộp vào giá phòng khách sạn hoặc vé tham quan, nên nhiều du khách không nhận ra mình đang trả thêm một loại phí mới.

7. Phí nhập cảnh điện tử

Ngày càng nhiều quốc gia yêu cầu du khách đăng ký ETA hoặc visa điện tử trước chuyến đi.

Ví dụ:

- Anh đang triển khai hệ thống ETA mới cho nhiều quốc gia.

- Một số nước châu Á yêu cầu đăng ký e-visa trước khi nhập cảnh.

Phí này thường dao động từ 10 đến 100 USD tùy quốc gia.

8. Phí sân bay

Hầu hết các quốc gia đều có phí sân bay, và khoản tiền này thường được cộng trực tiếp vào giá vé máy bay.

Nhiều chuyên gia cho biết phí sân bay có thể chiếm 20-30% giá vé trên một số tuyến bay quốc tế.

9. Phí du lịch trong ngày

Một số thành phố áp dụng phí riêng với du khách chỉ đến tham quan trong ngày mà không lưu trú qua đêm.

Những khoản phí này nhằm hạn chế lượng khách đông nhưng chi tiêu thấp.

10. Phí du lịch bền vững

Một số điểm đến đang áp dụng mô hình du lịch bền vững, trong đó du khách phải đóng góp một khoản phí để bảo vệ môi trường và văn hóa.

Ví dụ như Bhutan thu phí phát triển bền vững khoảng 100 USD mỗi ngày đối với du khách quốc tế.

Chính sách này giúp kiểm soát lượng khách và bảo vệ bản sắc địa phương.

Du khách Việt cần lưu ý điều gì?

Đối với người Việt Nam có kế hoạch du lịch nước ngoài, các chuyên gia khuyên nên kiểm tra kỹ các loại phí khi đặt phòng, đọc thông tin về phí nhập cảnh của điểm đến, chuẩn bị thêm ngân sách cho các khoản phí phát sinh.

Mặc dù nhiều khoản phí không quá lớn, nhưng khi cộng lại trong một chuyến đi dài ngày, tổng chi phí có thể tăng đáng kể.

Trong bối cảnh nhiều điểm đến đang chuyển sang mô hình du lịch bền vững và kiểm soát số lượng du khách, những khoản phí này có thể sẽ ngày càng phổ biến trong tương lai.