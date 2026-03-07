Chồng Đại uý Hoà Minzy: "Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con. Anh yêu em, vợ ơi!"

Sau khi Hòa Minzy gây chú ý khi chính thức chia sẻ về chuyện hôn nhân với Đại úy Thăng Văn Cương, mới đây nam quân nhân cũng đã có chia sẻ đầu tiên. Cụ thể, trên trang cá nhân, Thăng Văn Cương đăng tải loạt hình ảnh đời thường bên Hòa Minzy và bé Bo, kèm theo dòng chia sẻ đầy tình cảm dành cho nữ ca sĩ.

Đại uý Thăng Văn Cương chia sẻ: "Cảm ơn em vì tất cả, anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con. Anh yêu em, vợ ơi!".

Những lời nhắn gửi giản dị nhưng chân thành của nam quân nhân khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động. Đây cũng được xem là lần đầu tiên Đại uý Thăng Văn Cương công khai bày tỏ tình cảm với Hòa Minzy trên mạng xã hội kể từ khi chuyện tình của cả hai được tiết lộ.

Đại uý Thăng Văn Cương lần đầu công bố hình ảnh bên Hoà Minzy

Nhìn những hình ảnh nam quân nhân bên cạnh bé Bo đủ hiểu tình thương mà anh dành cho con riêng của Hoà Minzy

Những dòng chia sẻ của Đại uý Thương Văn Cương sau khi công khai mối quan hệ với Hoà Minzy khiến nhiều người xúc động

Trước đó, Hoà Minzy dành nhiều lời ngọt ngào khi công khai mối quan hệ: "Văn Cương - Thị Hoà. Cương sinh ngày 30/5/1995 - Hoà sinh ngày 31/5/1995. Cùng tháng cùng năm và cách nhau chỉ có 1 ngày. Nhà em trồng lúa trồng khoai, nhà anh trồng vải trồng rau đầy vườn. Chúng em ở Bắc Ninh - Bắc Giang nay đã về lại làm một. Chúng em yêu nước và cùng yêu nhau.

Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống! Để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh, bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết gia đình người hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi. Xin lỗi Fans vì giờ mới có thông báo chính thức tới mọi người. Xin lỗi anh, vì đã để anh chờ lâu! Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ e mở lòng và đã bỏ cái mong muốn cá nhân, âm thầm ở phía sau để nhường cho em thời gian tập trung công việc. Bên cạnh anh thực sự em yên tâm và phát triển công việc rực rỡ. Giờ anh có thể nói với bạn bè, người vợ mà anh hay kể tên là Hoà được rồi".

Hoà Minzy và Đại uý Thăng Văn Cương đã bên nhau 4 năm

Nam quân nhân đã sang nhà hỏi cưới Hoà Minzy

Bước ra khỏi một cuộc thi ca hát với ngôi vị Quán quân đã mở ra chương mới cho sự nghiệp nghệ thuật của Hòa Minzy. Sở hữu giọng hát cao, nội lực và đầy cảm xúc, nữ ca sĩ sinh năm 1995 được khán giả đón nhận bằng tài năng thật sự. Sau nhiều năm hoạt động, Hòa Minzy đã "bỏ túi" nhiều bản hit như Rời Bỏ, Điều Buồn Nhất Khi Yêu, Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp, Thị Mầu, Bắc Bling,...

Về chuyện tình cảm, sau hai mối tình trước đó không đi đến cái kết trọn vẹn, Hòa Minzy chính thức công khai chuyện tình cảm với doanh nhân Nguyễn Minh Hải vào năm 2017. Đến năm 2021, Hòa Minzy lần đầu giới thiệu con trai chung của cả hai với công chúng. Cậu bé được gọi bằng cái tên thân mật là Bo và nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Tuy nhiên, vào tháng 2/2022, nữ ca sĩ bất ngờ thông báo đã chia tay Minh Hải. Sau tan vỡ, Hòa Minzy chăm sóc con trai, bắt đầu cuộc sống mẹ đơn thân.