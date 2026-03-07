Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trên đời không có ai U50 vẫn trẻ dã man thế này đâu: Nhìn mặt như mới 18, sắc đẹp vĩnh cửu là có thật

07-03-2026 - 16:35 PM | Lifestyle

Nữ diễn viên luôn khiến khán giả bất ngờ mỗi lần cô xuất hiện.

Trong làng giải trí Hàn Quốc, chuyện nghệ sĩ trẻ trung, "hack tuổi" không phải hiếm. Nhưng để những diễn viên dày dặn kinh nghiệm đóng vai học sinh, sinh viên một cách tự nhiên, không bị lố thì thật sự không nhiều. Ha Ji Won chính là trường hợp hiếm hoi đó. Ở tuổi U50, nữ diễn viên vẫn sở hữu gương mặt trẻ trung khó tin, đứng ở sân trường có thể lập tức hóa thân thành nữ sinh 18 tuổi.

Đó cũng là hình ảnh của Ha Ji Won trong show đầu tiên trong sự nghiệp mang tên tạm dịch là Tân Sinh Viên Ji Won Khóa 26, dự kiến lên sóng vào 19/3. Nội dung chương trình xoay quanh việc nữ diễn viên sẽ trở lại làm sinh viên năm nhất, chính thức "nhập học" cùng thế hệ Gen Z và trải nghiệm trọn vẹn cuộc sống đại học.

Thực tế, Ha Ji Won từng tốt nghiệp khoa Điện ảnh - Kịch nghệ của Đại học Dankook. Lần này, cô sẽ quay lại môi trường đại học với tư cách tân sinh viên, tham gia đầy đủ những hoạt động quen thuộc của đời sống sinh viên như chọn môn học, nghe giảng, thực tập, sinh hoạt câu lạc bộ. Thậm chí chương trình còn hé lộ những trải nghiệm mang màu sắc tuổi trẻ như các buổi giao lưu hay hoạt động hẹn hò kiểu sinh viên.

Ý tưởng nghe qua khá thú vị, nhưng điều khiến khán giả bất ngờ hơn cả là visual của Ha Ji Won. Trong những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, nữ diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài trẻ trung, năng động, nếu đứng giữa sân trường thì hoàn toàn có người nhầm cô là tân sinh viên thật.

Ngoài ra, chương trình còn khiến nhiều người tò mò khi hé lộ rằng khán giả có thể phần nào khám phá bí quyết giữ gìn vóc dáng và nhan sắc "đóng băng thời gian" củaHa Ji Won. Với lịch trình bận rộn suốt nhiều năm trong nghề nhưng vẫn giữ được làn da và năng lượng trẻ trung đáng kinh ngạc, trở thành hình mẫu lão hóa ngược của showbiz Hàn.

Bên cạnh chương trình thực tế mới, năm 2026 cũng đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Ha Ji Won trên màn ảnh nhỏ. Nữ diễn viên sẽ góp mặt trong bộ phim Climax sau 4 năm vắng bóng truyền hình. Bộ phim khai thác mặt tối phía sau thế giới hào nhoáng của chính trị và ngành giải trí Hàn Quốc. Nam chính là công tố viên Bang Tae Seop (Ju Ji Hoon), người chấp nhận bước vào mạng lưới quyền lực ngầm để tìm đường tiến thân. Trên hành trình đó, anh vướng vào mối quan hệ phức tạp với Sang So Ah (Ha Ji Won). Khi tình cảm và tham vọng va chạm, cuộc chơi quyền lực ngày càng trở nên căng thẳng, cuốn tất cả vào vòng xoáy không lối thoát.

Nếu web show cho thấy một Ha Ji Won năng động như sinh viên Gen Z thì bộ phim lại là nơi cô thể hiện kinh nghiệm diễn xuất dày dặn sau nhiều năm chinh chiến ở cả điện ảnh lẫn truyền hình. Với bối cảnh căng thẳng và màu sắc chính trị và quyền lực, Climax mang đến một hình ảnh hoàn toàn khác của Ha Ji Won so với vẻ trẻ trung, gần gũi trong chương trình tân sinh viên, và cả 2 đều là dự án đáng mong chờ của nữ diễn viên trong năm 2026.

Nguồn: The Kdaily

Theo Lam Phương

Phụ nữ mới

