Mùa hè nóng 40°C, tường từng dột nước: 8 năm sống ở căn hộ áp mái khiến tôi hiểu một sự thật

Thế nhưng tôi lại làm điều ngược lại.

Chỉ vì một lý do rất đơn giản: tôi muốn có sân thượng .

Vì vậy, tôi đã mua một căn hộ áp mái với sân thượng rộng khoảng 40m² . Lúc đó nhiều người nói tôi "liều", thậm chí có người bảo: "Mua tầng trên cùng là tự rước phiền phức vào người".

Nhưng bây giờ, sau 8 năm sống ở đây , tôi có thể nói thật: căn hộ áp mái không hoàn hảo, nhưng cũng không đáng sợ như nhiều người nghĩ. Nó giống như một cuộc trao đổi - bạn chấp nhận một số bất tiện để đổi lấy những trải nghiệm mà các tầng khác không có.

Năm đầu tiên: Tôi từng nghĩ mình đã mua nhầm nhà

Trải nghiệm năm đầu tiên gần như khiến tôi muốn bỏ cuộc.

Mùa hè đầu tiên sau khi chuyển đến, nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 40°C . Dù bật điều hòa hết công suất, trong nhà vẫn nóng. Hóa đơn tiền điện tháng đó cao gấp nhiều lần bình thường.

Lúc đó tôi mới hiểu vì sao người ta nói: "Tầng trên cùng - mùa hè nóng, mùa đông lạnh."

Chưa hết.

Mùa mưa đầu tiên, một đêm tôi tỉnh giấc vì nghe tiếng nước nhỏ giọt. Khi bật đèn lên, tôi thấy vết nước đang lan ra trên tường như một bông hoa xám.

Đêm đó, tôi phải đặt chậu hứng nước ngay giữa phòng khách.

Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: "Có lẽ mình đã mua sai nhà rồi".

Sau vài năm, tôi mới hiểu lợi thế thật sự của tầng áp mái

Điều thú vị là càng sống lâu, tôi lại càng thấy quyết định này không tệ như mình từng nghĩ .

1. Không có hàng xóm tầng trên - sự yên tĩnh hiếm có

Ai từng sống trong chung cư chắc đều hiểu cảm giác này.

- Nửa đêm nghe tiếng kéo ghế. Sáng sớm nghe tiếng chạy nhảy. Cuối tuần nghe tiếng khoan đục.

- Khi sống ở tầng trên cùng, tất cả những âm thanh đó biến mất .

- Không có ai đi lại trên đầu bạn. Không có tiếng kéo đồ. Không có tiếng bước chân.

Đó là sự yên tĩnh mà nhiều người chỉ nhận ra giá trị khi đã từng sống trong những căn hộ tầng giữa.

2. Sân thượng trở thành "khoảng thở" của cả gia đình

Khoảng sân thượng 40m² ban đầu chỉ là lý do tôi mua nhà. Nhưng sau này, nó lại trở thành không gian quan trọng nhất của căn hộ .

Vợ tôi trồng cây ở đó. Tôi đặt một bếp nướng nhỏ. Bọn trẻ chạy nhảy, chơi nước, thổi bong bóng.

Có những buổi tối, cả nhà nằm trên ghế xếp, nhìn lên bầu trời. Thành phố nhiều ánh đèn nên không thấy nhiều sao, nhưng vài chấm sáng lấp lánh giữa gió đêm cũng đủ khiến người ta thấy nhẹ lòng.

Những khoảnh khắc đó khiến tôi nhận ra:

Một khoảng không gian ngoài trời đôi khi quý hơn vài mét vuông diện tích trong nhà.

3. Không còn chuyện "đồ rơi từ tầng trên"

Khi còn ở tầng giữa, ban công nhà tôi thường xuyên bị rơi tàn thuốc, giấy vụn hay những thứ không rõ từ đâu.

Sau khi chuyển lên tầng trên cùng, chuyện đó hoàn toàn biến mất.

Không ai ở trên đầu bạn nữa.

4. Muỗi cũng ít hơn đáng kể

Một điều khá bất ngờ là muỗi ở tầng cao ít hơn nhiều .

Có lần bạn tôi đến chơi. Anh ấy bị muỗi đốt khi đứng chờ thang máy ở tầng dưới. Nhưng lên đến sân thượng nhà tôi thì gần như không thấy con nào.

Không phải hoàn toàn không có, nhưng ít hơn rất nhiều so với tầng thấp.

Nhưng căn hộ áp mái cũng có những rắc rối thật sự

Nói thẳng: tầng trên cùng không phải lựa chọn dành cho tất cả mọi người .

Sau nhiều năm sống ở đây, tôi gặp không ít vấn đề.

1. Chống thấm là chuyện sớm muộn cũng phải làm

Nhà tôi từng bị dột.

Không phải một lần, mà ba lần .

Lần đầu tôi thuê thợ sửa nhanh – chỉ vài tháng lại dột. Lần thứ hai ban quản lý tòa nhà xử lý – kéo dài khoảng nửa năm. Cuối cùng tôi phải làm lại toàn bộ lớp chống thấm sân thượng .

Chi phí tổng cộng gần 20.000 nhân dân tệ (khoảng 70 triệu đồng ).

Sau lần đó mới thực sự ổn.

Bài học rút ra: nếu mua căn hộ áp mái, hãy chuẩn bị sẵn ngân sách sửa chữa.

2. Nhiệt độ luôn khắc nghiệt hơn các tầng khác

Nhà tôi tốn điện nhiều hơn khoảng 30-40% so với hàng xóm tầng dưới vào mùa hè.

Sau này tôi phải:

- Lắp mái che sân thượng

- Tăng lớp cách nhiệt mái

- Bổ sung vật liệu cách nhiệt trần nhà

Chi phí không nhỏ, nhưng giúp cải thiện đáng kể nhiệt độ trong nhà.

3. Nếu không có thang máy, việc leo cầu thang sẽ rất mệt

Căn hộ của tôi nằm ở tầng sáu của tòa nhà cũ không có thang máy .

Khi xách đồ nặng lên nhà, tôi thường thở dốc từ tầng ba.

Nếu mua đồ lớn, tôi phải nhờ người giao hàng giúp mang lên. Có lần về nhà sau buổi nhậu, tôi thậm chí còn ngủ gục giữa cầu thang.

Vì vậy:

Gia đình có người già hoặc trẻ nhỏ nên cân nhắc kỹ khi chọn tầng trên cùng.

4. Áp lực nước đôi khi không ổn định

Tôi từng gặp nhiều lần đang tắm thì nước yếu hẳn . Sau đó tôi lắp thêm máy bơm tăng áp và vấn đề được giải quyết.

Ai thực sự phù hợp với căn hộ áp mái?

Sau nhiều năm sống ở đây, tôi nhận ra: tầng trên cùng chỉ phù hợp với một số kiểu người.

Phù hợp với

- Người rất ghét tiếng ồn từ tầng trên

- Người thích trồng cây, nướng BBQ, tận dụng sân thượng

- Người muốn không gian rộng với chi phí thấp hơn

- Người không ngại tự sửa chữa những việc nhỏ

Không phù hợp với

- Người thích cuộc sống tiện lợi, ít rắc rối

- Gia đình có người lớn tuổi

- Người sợ độ cao

- Người không muốn phát sinh chi phí sửa chữa

Cuối cùng: Căn hộ áp mái có đáng mua không?

Nếu hỏi tôi bây giờ:

"Có nên mua căn hộ áp mái chỉ vì sân thượng không?"

Câu trả lời của tôi là:

- Nếu bạn thích không gian riêng, thích ngắm hoàng hôn từ trên cao, thích một khoảng sân để trồng cây và tụ tập bạn bè - nó rất đáng giá.

- Nhưng nếu bạn muốn cuộc sống tiện lợi, ít sửa chữa, nhiệt độ ổn định - tầng giữa của tòa nhà sẽ dễ sống hơn nhiều.

Sau 8 năm sống ở căn hộ áp mái, tôi hiểu một điều rất đơn giản:

Không có căn nhà nào hoàn hảo. Chỉ có căn nhà phù hợp với cách bạn muốn sống. Đôi khi, chỉ cần một buổi tối ngồi trên sân thượng, nhìn ánh hoàng hôn phủ lên cả thành phố, bạn sẽ thấy mọi rắc rối trước đó đều đáng giá.