Người mua vàng lâu năm thường có một nguyên tắc rất đơn giản, đôi khi bạn rất dễ bỏ qua

07-03-2026 - 15:06 PM | Lifestyle

Đôi khi không phải cứ đem hết tiền đi mua vàng là tốt.

Mỗi khi giá vàng tăng mạnh, câu hỏi quen thuộc lại xuất hiện ở khắp nơi: “Có nên mua vàng lúc này không?”. Người mới thường lo mình mua trễ, còn người đã mua vàng nhiều năm lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Với anh T. (36 tuổi, TP.HCM), người đã có gần 10 năm tích lũy vàng, sự bình tĩnh đó đến từ một vài nguyên tắc rất đơn giản.

Anh T. kể rằng những năm đầu đi làm, anh cũng từng mua vàng theo cảm xúc giống nhiều người khác. Thấy giá tăng thì sợ bỏ lỡ, nghe bạn bè nói “vàng còn lên nữa” thì mua thêm. Có những lần mua xong vài tuần giá quay đầu, cảm giác khá hụt hẫng. “Sau vài lần như vậy mình mới hiểu, vàng không phải thứ nên mua theo cảm xúc.”

Người mua vàng lâu năm thường có một nguyên tắc rất đơn giản, đôi khi bạn rất dễ bỏ qua- Ảnh 1.

Dòng người xếp hàng mua vàng gần Ngày thần tài (Ảnh: Ngọc Linh)

Theo kinh nghiệm của anh, nguyên tắc đầu tiên là không mua khi đang FOMO. Những thời điểm giá vàng tăng mạnh thường kéo theo rất nhiều cảm giác sợ bỏ lỡ. Nhưng đó cũng là lúc thị trường dễ biến động nhất. “Nếu mua chỉ vì thấy người khác đang mua, khả năng cao là mình đang mua vì cảm xúc chứ không phải vì kế hoạch.” Thay vì lao vào những lúc giá đang nóng, anh thường chờ thị trường bình tĩnh hơn hoặc đơn giản là quay lại đúng nhịp mua định kỳ của mình.

Nguyên tắc thứ hai là mua từng phần nhỏ. Thay vì đợi đến khi có một khoản tiền lớn rồi mua một lần, anh T. chọn cách tích lũy dần. Có khi là nửa chỉ, có khi là một chỉ, tùy vào số tiền tiết kiệm được trong từng giai đoạn. Cách làm này khiến việc mua vàng trở thành một thói quen tích lũy dài hạn thay vì một quyết định lớn nhiều áp lực. “Mua từng chút giúp mình đỡ phải đoán đỉnh đáy. Giá lên hay xuống cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý.”

Người mua vàng lâu năm thường có một nguyên tắc rất đơn giản, đôi khi bạn rất dễ bỏ qua- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Nguyên tắc thứ ba là không bao giờ dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để mua vàng. Sau nhiều năm theo dõi thị trường, anh nhận ra vàng rất tốt cho việc giữ giá trị, nhưng lại không phải tài sản linh hoạt khi cần tiền gấp. Nếu dồn quá nhiều tiền vào vàng, mỗi khi cần chi tiêu lớn lại phải bán ra trong thế bị động. Vì vậy, anh luôn giữ một phần tiền mặt và các khoản tiết kiệm khác, còn vàng chỉ chiếm một tỷ lệ nhất định trong tổng tài sản.

Sau gần một thập kỷ tích lũy, anh T. cho rằng kinh nghiệm lớn nhất của mình không nằm ở việc dự đoán giá vàng, mà ở cách giữ kỷ luật. “Vàng không phải kênh làm giàu nhanh. Nó giống một lớp bảo vệ tài sản hơn. Nếu mua có nguyên tắc và kiên nhẫn tích lũy, vàng sẽ phát huy đúng vai trò của nó.”

Cũng vì vậy, khi được hỏi có nên mua vàng lúc này không, câu trả lời của anh thường khá đơn giản: nếu đã có kế hoạch tài chính rõ ràng thì mua lúc nào cũng được. Còn nếu chỉ mua vì sợ mình đang đứng ngoài cuộc, có lẽ nên bình tĩnh lại một chút. Vì với những người mua vàng lâu năm, điều quan trọng nhất hiếm khi là thời điểm, mà là kỷ luật trong cách mua.

Một thập kỷ mua vàng của chàng trai TP.HCM để rồi nhận ra: Trước khi nghĩ tới vàng, hãy làm 3 việc này trước

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

