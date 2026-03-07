Khách Trung Quốc chuyển hướng du lịch sang 3 nước châu Á: Việt Nam đang trở thành “ngôi sao mới” của khu vực

Theo các báo cáo ngành du lịch châu Á, nhiều du khách Trung Quốc đang chuyển hướng sang ba điểm đến nổi bật trong khu vực: Thái Lan, Hàn Quốc và Việt Nam.

Sự thay đổi này không chỉ phản ánh hành vi du lịch mới của du khách Trung Quốc, mà còn cho thấy bản đồ du lịch châu Á đang dần thay đổi.

Việt Nam nổi lên như "ngôi sao mới" của khu vực

Trong số các điểm đến mới, Việt Nam đang được nhắc đến ngày càng nhiều trên các nền tảng du lịch và mạng xã hội Trung Quốc.

Các thành phố như Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc thường xuyên xuất hiện trong các video du lịch trên Douyin hoặc Xiaohongshu - những nền tảng có sức ảnh hưởng lớn tới quyết định du lịch của giới trẻ Trung Quốc.

Nhiều du khách chia sẻ rằng họ bị thu hút bởi cảnh quan thiên nhiên đa dạng, chi phí du lịch hợp lý, ẩm thực phong phú cũng như khoảng cách bay ngắn.

Những địa điểm như Vịnh Hạ Long, cầu Vàng ở Bà Nà Hills hay các bãi biển Nha Trang đang trở thành những điểm check-in quen thuộc của du khách Trung Quốc.

Một trong những yếu tố giúp Việt Nam thu hút du khách là thời gian bay ngắn.

Từ nhiều thành phố lớn của Trung Quốc, chuyến bay tới Hà Nội hoặc Đà Nẵng chỉ mất khoảng 2-3 giờ. Điều này khiến Việt Nam trở thành lựa chọn thuận tiện cho các chuyến du lịch ngắn ngày.

Ngoài ra, chi phí du lịch tại Việt Nam cũng được đánh giá khá cạnh tranh so với nhiều điểm đến khác trong khu vực.

Giá phòng khách sạn, ẩm thực và dịch vụ du lịch tại các thành phố ven biển thường thấp hơn đáng kể so với các điểm đến nổi tiếng ở Đông Á.

Thái Lan vẫn ở vị trí quen thuộc

Dù Việt Nam đang nổi lên mạnh mẽ, Thái Lan vẫn là điểm đến quen thuộc với nhiều du khách Trung Quốc.

Bangkok , Phuket hay Chiang Mai có hệ thống du lịch phát triển lâu đời, từ khách sạn, khu mua sắm cho tới các hoạt động giải trí.

Ngoài ra, mạng lưới chuyến bay giữa Trung Quốc và Thái Lan cũng rất dày đặc, giúp du khách dễ dàng di chuyển.

Chính vì vậy, Thái Lan vẫn giữ vị trí quan trọng trong bản đồ du lịch của du khách Trung Quốc.

Hàn Quốc hưởng lợi từ K-culture

Bên cạnh Đông Nam Á, Hàn Quốc cũng thu hút lượng lớn du khách Trung Quốc nhờ sức ảnh hưởng của văn hóa đại chúng.

Các khu phố như Myeongdong , Hongdae hay Gangnam thường xuyên xuất hiện trong các video du lịch trên mạng xã hội.

Nhiều du khách trẻ muốn trải nghiệm những địa điểm từng xuất hiện trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc hoặc các chương trình giải trí.

Mạng xã hội đang thay đổi bản đồ du lịch và cuộc cạnh tranh mới của du lịch châu Á

Theo các chuyên gia trong ngành, mạng xã hội đang đóng vai trò ngày càng lớn trong việc định hình xu hướng du lịch.

Chỉ cần một video viral trên Douyin hoặc Xiaohongshu , một điểm đến có thể trở nên nổi tiếng chỉ trong vài tuần. Điều này cũng giải thích vì sao nhiều địa điểm tại Việt Nam - từ Hội An , Phú Quốc cho tới Hà Giang - bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều trong các video du lịch của du khách Trung Quốc.

Theo các chuyên gia trong ngành du lịch, sự thay đổi điểm đến của du khách Trung Quốc đến từ nhiều yếu tố.

Trước hết là chi phí du lịch. Khi giá vé máy bay và chi phí lưu trú tại một số quốc gia tăng cao, du khách thường tìm những điểm đến có giá cả hợp lý hơn.

Bên cạnh đó, yếu tố chính sách và ngoại giao cũng có thể ảnh hưởng tới lựa chọn của du khách. Những thay đổi trong quan hệ giữa các quốc gia đôi khi khiến dòng khách du lịch dịch chuyển nhanh chóng.

Ngoài ra, mạng xã hội cũng đóng vai trò ngày càng lớn. Những video du lịch lan truyền trên các nền tảng như Xiaohongshu hay Douyin có thể khiến một điểm đến bất ngờ trở nên nổi tiếng chỉ sau vài tuần.

Sự dịch chuyển của du khách Trung Quốc đang khiến các quốc gia trong khu vực cạnh tranh mạnh hơn để thu hút dòng khách này.

Không chỉ cạnh tranh về cảnh quan hay dịch vụ, các quốc gia còn phải đầu tư vào chính sách visa, kết nối hàng không, chiến lược quảng bá trên mạng xã hội và trải nghiệm du lịch mới.

Trong cuộc đua đó, Việt Nam đang có cơ hội lớn để khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch châu Á.

Và nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, những điểm đến như Hà Nội , Đà Nẵng hay Phú Quốc có thể sẽ trở thành những cái tên quen thuộc hơn nữa trong hành trình của du khách Trung Quốc trong những năm tới.

Theo Oriental Daily, World Journal