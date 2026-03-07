Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hoa ban bung nở ngập tràn Điện Biên

07-03-2026

Những ngày này, trên nhiều tuyến đường, sườn đồi và triền núi của tỉnh Điện Biên, hoa ban trắng bung nở. Năm nay, Lễ hội Hoa Ban được tỉnh Điện Biên tổ chức từ ngày 6-12/3 với nhiều điểm nhấn mới, kết hợp nghệ thuật truyền thống và công nghệ số hiện đại.

Khi sắc đào, sắc mận dần phai từ cuối tháng 2, hoa ban﻿ - loài hoa biểu trưng của núi rừng Điện Biên, Tây Bắc - lại bắt đầu vào mùa nở rộ, phủ trắng các tuyến đường dẫn vào trung tâm tỉnh Điện Biên.

Nhiều năm qua, hoa ban đã trở thành biểu tượng, thương hiệu của du lịch Điện Biên, thu hút rất đông du khách khắp nơi tìm về mỗi độ tháng 3, tháng 4.

Hoa ban gắn bó sâu sắc với đời sống văn hóa của cộng đồng người Thái. Trong tâm thức người Thái vùng Tây Bắc, loài hoa này gợi nhớ câu chuyện về mối tình trong sáng, thủy chung giữa nàng Ban và chàng Khum - biểu tượng cho khát vọng tình yêu và hạnh phúc lứa đôi được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Những bông hoa ban trắng muốt nở thành từng chùm trên cành, cánh hoa mỏng, điểm nhụy tím nhạt.

Hoa ban xuất hiện ở nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đặc biệt tại các khu vực các huyện cũ như Mường Chà, Điện Biên, Điện Biên Đông, Tủa Chùa… Nhiều cánh rừng ban mọc tự nhiên trên sườn núi, ven đường liên xã, tạo thành những khoảng trắng nổi bật giữa màu xanh của núi rừng.

Tại khu vực trung tâm như phường Điện Biên Phủ, Mường Thanh, hoa ban cũng được trồng dọc nhiều tuyến phố. Trên các con đường như Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Hữu Thọ hay khu vực Him Lam - cửa ngõ vào thành phố Điện Biên Phủ, hàng cây ban đang vào mùa nở rộ, phủ sắc trắng hai bên đường.

Một cây hoa ban lớn đứng bên hồ, tán rộng phủ đầy những chùm hoa trắng muốt.

Sáng sớm tinh mơ là thời điểm hoa ban tỏa mùi hương thơm nhất.

Loài hoa này không chỉ đẹp mà qua bàn tay khéo léo của người Thái, những búp, hoa, lá non của cây ban đều trở thành món ăn ngon, độc đáo.

Nhiều bạn trẻ và du khách dừng chân chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc bên những tán hoa ban đang nở rộ. Chị Nguyễn Thị Nga - một du khách đến từ Hà Nội - cho biết, khung cảnh hoa ban nở trắng ven hồ khiến chị đặc biệt ấn tượng. “Tôi từng xem ảnh hoa ban nhiều lần, nhưng khi tận mắt nhìn thấy cả tán cây nở trắng như thế này thì cảm giác rất khác. Không khí cũng trong lành và yên bình hơn”, chị Nga chia sẻ.

Theo kế hoạch của tỉnh Điện Biên, Lễ hội Hoa Ban diễn ra từ ngày 6-12/3, quy tụ chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn. Điểm nhấn nổi bật là chương trình khai mạc được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và ứng dụng công nghệ số hiện đại, khắc họa sâu sắc vẻ đẹp thiên nhiên, chiều sâu lịch sử và bản sắc văn hóa đặc trưng của vùng đất cực Tây Tổ quốc.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng của người dân và du khách đến Điện Biên trong tháng 3, Vietnam Airlines đã bổ sung các chuyến bay khứ hồi vào các ngày 19, 21, 22, 24 và 26/3/2026.

Riêng trong thời gian diễn ra Lễ hội Hoa Ban Điện Biên năm 2026, hãng tăng cường thêm các chuyến bay vào ngày 6 và 8/3, khởi hành vào khung giờ trưa và chiều, tạo thuận lợi cho du khách đến tham dự và trải nghiệm các hoạt động lễ hội đặc sắc của vùng Tây Bắc. Hiện Vietnam Airlines đang khai thác chặng Hà Nội - Điện Biên với tần suất 2 chuyến mỗi ngày.

Theo Thành Đạt

Tiền Phong

