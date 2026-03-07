"Hoà Minzy sinh con gái" lọt tìm kiếm, chuyện gì đây?

Hoà Minzy chính thức gia nhập đường đua "cẩu lương" khi công khai bạn trai sau thời gian dài giấu kín. Cụ thể, Hòa Minzy đã xác nhận đang hẹn hò với Văn Cương, cả hai quen biết trong thời gian ghi hình chương trình Sao Nhập Ngũ. Theo một số nguồn tin thân cận, cặp đôi đã có thời gian tìm hiểu khá kín tiếng trước khi quyết định công khai mối quan hệ vào đúng dịp nữ ca sĩ ra mắt sản phẩm mới.

Song song với việc "khui" thông tin đàng trai và chuyện tình kín tiếng thì cụm từ “Hòa Minzy sinh con gái” bất ngờ xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội và nhanh chóng lọt top tìm kiếm. Nguồn cơn xuất phát từ việc nhiều người tự nhận là hàng xóm, "team qua đường" tiết lộ đã bắt gặp Hoà Minzy sinh con, nhóc tỳ thứ 2 là một bé gái nay đã tầm 1-2 tuổi. Trong khi chính chủ vẫn giữ thái độ im lặng thì hội "thám tử mạng" nhanh chóng nhập cuộc.

Từ những lời bàn tán này, cư dân mạng bắt đầu “đào lại” nhiều chi tiết trong quá khứ của Hòa Minzy. Một trong những điểm được nhắc đến nhiều nhất là giai đoạn từ giữa năm 2023 đến đầu năm 2024, khi nữ ca sĩ ít xuất hiện trong các hoạt động biểu diễn. Thời điểm đó, Hòa Minzy cũng từng bị soi diện trang phục rộng rãi, thùng thình và lộ vòng hai có phần lùm lùm trong một số hình ảnh.

Những chi tiết này nhanh chóng trở thành “manh mối” để nhiều người suy đoán rằng nữ ca sĩ có thể đã bí mật mang thai. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, Hòa Minzy không xác nhận tin đồn. Khi được nhắc đến chuyện ngoại hình thay đổi, cô chỉ hài hước cho biết bản thân tăng cân chứ không đề cập đến việc có tin vui.

Hiện tại, Hòa Minzy vẫn chưa lên tiếng về thông tin liên quan đến việc sinh con thứ hai. Những đồn đoán xoay quanh việc nữ ca sĩ có bé gái vẫn chỉ dừng ở mức suy đoán từ phía cư dân mạng.

Có một thời gian dài, Hoà Minzy bị soi diện trang phục rộng khác với phong cách thường này của cô

Nữ ca sĩ còn bị soi vòng 2 lùm lùm khi diện váy rộng

Cách Đức Phúc đặt tay lên bụng Hoà Minzy cũng từng gây bàn tán

Trước đây, Hoà Minzy cũng giữ kín bưng thông tin sinh bé Bo. Đến khi nhóc tỳ cứng cáp hơn cô mới thoải mái chia sẻ bé trước công chúng. Hoà Minzy từng giải thích: "Tại trước mẹ Hoà không có được yêu quý nhiều nên mẹ Hoà sợ ảnh hưởng đến Bo. Mẹ Hoà cố gắng từng ngày thay đổi để nhận được tình yêu thương của mọi người và cảm nhận được mình cũng được thêm nhiều sự yêu thương và tâm lý không còn nhạy cảm như trước nữa nên quyết định công khai".

Trong cuộc trò chuyện vào tháng 9/2025, khi được hỏi về hạnh phúc, Hoà Minzy nói với chúng tôi: "Mọi người chỉ cần biết hiện tại Hoà đang sống những ngày tháng rất hạnh phúc và trọn vẹn. Trong sự nghiệp, Hoà không có tham vọng phải vượt qua người này người kia, mà chỉ muốn vượt lên chính bản thân mình so với những năm trước, và năm nay Hoà đã làm được điều đó. Người ta nói năm số 9 là năm thanh lọc nhưng đến giờ này, các mối quan hệ từ bạn bè, gia đình, sự nghiệp, con cái đối với Hoà đều đang rất ổn và trọn vẹn. Mọi người không cần phải lo lắng gì cả. Chỉ cần khán giả ở bên cạnh, Hoà có thể làm được tất cả mọi thứ".

Hoà Minzy từng giữ kín thông tin sinh con đầu lòng nên cư dân mạng cho rằng nếu đã lên chức lần 2, cô sẽ chọn giai đoạn thích hợp để chia sẻ

Bạn trai Hoà Minzy tên Văn Cương, cả hai gặp gỡ ở Sao Nhập Ngũ 2022

Ảnh: FBNV