Lộ ảnh cưới của Hoa hậu Mai Phương Thuý

Showbiz Việt ít ai được như Mai Phương Thuý, tròn 2 thập kỷ đăng quang Hoa hậu Việt Nam nhưng nhất cử nhất động vẫn được công chúng quan tâm. Bên cạnh việc xây dựng cuộc sống "phú bà" giàu có, chuyện yêu đương của Mai Phương Thuý khiến netizen "đứng ngồi không yên". Dù thẳng thắn thừa nhận có bạn trai nhưng nàng hậu chưa từng để lộ ảnh hay danh tính người này. Có thời gian, Mai Phương Thuý cũng rộ hint lên xe hoa nhưng cô "im hơi lặng tiếng" chứ không xác nhận.

Cho đến mới đây, Mai Phương Thuý có động thái gây bàn tán. Không còn úp úp mở mở, Mai Phương Thuý tung ảnh làm cô dâu, còn tự khen nhan sắc của mình dịu dàng, nữ tính. Netizen nhanh chóng nhận ra Mai Phương Thuý đã dùng AI để tạo ra những bức ảnh này. Thế nhưng, hành động này của Hoa hậu Việt Nam 2006 khiến netizen cho rằng cô đang "phát tín hiệu" hỷ sự.

Bên dưới bình luận, khi một người bạn "thúc giục" chụp ảnh cưới thật thì Mai Phương Thuý nhanh chóng trả lời cô sẽ cưới trong vài năm tới, nên đợi đến thời điểm đó sẽ chụp.

Mai Phương Thuý bất ngờ tung ảnh cưới, còn úp mở vài năm nữa sẽ lên xe hoa (ảnh: FBNV)

Mai Phương Thuý nhiều lần bị soi đã đeo nhẫn ở ngón áp út (ảnh: FBNV)

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 khi chỉ mới 18 tuổi. Thời điểm đó, bên cạnh nhan sắc nổi bật thì người đẹp gốc Khánh Hòa còn ghi điểm bởi tài năng nên kết quả chung cuộc khiến nhiều người hài lòng. Sau đó, Mai Phương Thúy đại diện Việt Nam thi Miss World và xuất sắc lọt Top 17 chung cuộc. Suốt thời gian đương nhiệm, cô cân bằng việc học với sứ mệnh của một Hoa hậu. Mai Phương Thúy tích cực trong các hoạt động thiện nguyện, để lại hình ảnh nàng hậu xinh đẹp, giàu lòng nhân ái.

Hoa hậu Việt Nam 2006 khá thoải mái khi nhắc chuyện tình yêu và hé lộ một vài thông tin của "nửa kia". Mai Phương Thúy gọi người yêu là "anh xã", là người đẹp trai và ngọt ngào nên khi yêu cô không cần phải suy nghĩ nhiều. "Người ta trưởng thành mới lấy chồng, mình chưa trưởng thành sao lấy chồng được. Tốc độ trưởng thành của mỗi người khác nhau, giống như câu chuyện thành công ấy, có người 65 tuổi mới khởi nghiệp, có người 75 tuổi mới làm Tổng thống vì độ chín của mỗi người không giống. Độ trưởng thành của tôi trong việc lấy chồng chắc chậm hơn so với bạn bè rất nhiều", Mai Phương Thúy nói.

Dù bị hối thúc chuyện cưới xin nhưng Mai Phương Thuý chưa nóng vội (Ảnh: FBNV)

Mai Phương Thúy cho biết cô đã bắt đầu trữ đông trứng từ 1 năm trước và đã thực hiện được 4 lần trữ. Người đẹp cho hay: "Trước đó tôi đã dự định kết hôn và có con trước 34 tuổi nhưng bây giờ tôi đã 35 tuổi, đã ở hoàn cảnh không thực sự hoàn hảo để sinh con rồi. Sau khi trữ đông trứng, tôi đã yên tâm hơn trong việc kéo dài thời gian kết hôn và sinh con. Nhưng tất nhiên là tôi sẽ cố gắng kết hôn và sinh con sớm nhất có thể vì không có phương pháp khoa học hay y tế nào có thể giúp chúng ta trì hoãn việc này mãi và đảm bảo rằng chúng ta sẽ có thai kỳ khỏe mạnh khi là sản phụ lớn tuổi".