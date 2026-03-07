Đại lý Porsche bị kiện vì nghi bán xe lỗi cho khách: Lật lại lịch sử phát hiện quá khứ xe từng bị tháo rời nhiều lần

Một chủ xe tại Mỹ đã đệ đơn kiện Porsche cùng một đại lý tại bang Pennsylvania sau khi phát hiện chiếc Porsche 911 GT3 mà mình mua với tình trạng gần như mới thực chất từng được dùng làm xe đào tạo kỹ thuật viên trước khi bán ra.

Theo đơn kiện, người mua tên Abdul Azizi đã chi 281.940 USD để sở hữu chiếc 911 GT3 đời 2022 với chỉ 34 dặm (khoảng 55 km) trên đồng hồ. Đại lý khi đó khẳng định chiếc xe chỉ được sử dụng cho mục đích trưng bày và marketing, nên vẫn được xem như xe mới.

Một chiếc Porsche 911 GT3. Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, sau khi nhận xe, Azizi cho biết chiếc xe bắt đầu xuất hiện nhiều lỗi điện và vấn đề ở phần gầm. Những dấu hiệu này khiến ông nghi ngờ chiếc xe từng trải qua quá trình sử dụng nặng hơn so với thông tin được cung cấp.

Nghi ngờ càng tăng khi Azizi yêu cầu đại lý cung cấp tem thông tin xe dán ở kính (thường thấy trên các xe mới ở Mỹ) nhưng được thông báo rằng xe không có. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau khi nhận xe, ông lại tìm thấy chính tem này trong hộc găng tay.

Theo đơn kiện, trên tem dán có dòng chữ màu đỏ nổi bật: “PCNA CAR NOT FOR SALE” (xe thuộc Porsche Cars North America – không được bán). Điều này cho thấy chiếc xe vốn thuộc sở hữu của Porsche Bắc Mỹ và thường chỉ dùng cho đội xe báo chí, huấn luyện kỹ thuật hoặc mục đích nội bộ, chứ không để bán trực tiếp cho khách hàng.

Đơn kiện cho rằng chiếc xe đã được sử dụng trong khoảng một năm tại một trường đào tạo kỹ thuật viên, nơi nó bị tháo rời và lắp lại nhiều lần phục vụ mục đích giảng dạy.

Chiếc Porsche 911 GT3 của Azizi được cho là không được bán ra thị trường, do là xe sử dụng mục đích nội bộ.

Sau khi xe phát sinh lỗi điện nghiêm trọng, một kỹ thuật viên được Porsche chứng nhận đã kiểm tra và nhận định rằng chiếc xe có dấu hiệu từng bị can thiệp kỹ thuật trước đó, phù hợp với việc từng được sử dụng làm xe huấn luyện.

Theo nguyên đơn, chiếc xe sau đó không thể sửa chữa triệt để và gần như không thể sử dụng. Từ đầu năm 2025 đến nay, chiếc GT3 đã phải nằm gara trong phần lớn thời gian.

Vụ kiện cáo buộc Porsche và đại lý đã gian lận và che giấu thông tin, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại liên quan đến chiếc xe. Hiện vẫn chưa rõ thời điểm chính xác Azizi nhận xe cũng như phản hồi chính thức từ phía Porsche trong vụ việc này.