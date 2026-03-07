Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin vui: Duy nhất ngày 15/3, tất cả người dân TP.HCM được dùng miễn phí dịch vụ này

07-03-2026 - 14:08 PM | Sống

Người dân đang sinh sống tại TP.HCM cần nắm rõ thông tin dưới đây.

Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu di chuyển của cử tri đến các điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM chính thức thông báo triển khai chương trình miễn giá vé dịch vụ vận tải hành khách công cộng.

Để khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng và hỗ trợ cử tri đi lại thuận tiện trong ngày hội toàn dân, Trung tâm thực hiện miễn 100% giá vé trong duy nhất ngày 15 tháng 3 năm 2026 cho các loại hình sau:

- Hệ thống xe buýt: Miễn phí vé cho hành khách trên 109 tuyến xe buýt có trợ giá trên toàn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến xe buýt không trợ giá, cụ thể: tuyến 67, 109, 171, 172, 60-1, 60-3, 60-5, 60-7 và 63-1.

- Hệ thống đường sắt đô thị: Miễn phí vé trên toàn Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Metro số 1).

Tin vui: Duy nhất ngày 15/3, tất cả người dân TP.HCM được dùng miễn phí dịch vụ này - Ảnh 1.

Hành khách sẽ được đi lại miễn phí trên tàu metro số 1 vào ngày 15/3. Ảnh: VGP

Việc miễn phí vé không chỉ nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của cử tri Thành phố mà còn khẳng định vai trò của vận tải hành khách công cộng trong việc:

- Khuyến khích người dân thay thế phương tiện cá nhân, góp phần giảm ùn tắc giao thông trong ngày bầu cử.

- Tăng cường sự thuận tiện cho người dân khi tiếp cận các điểm bầu cử trên khắp Thành phố.

Cùng với chính sách miễn vé, Trung tâm đã chỉ đạo các đơn vị vận tải chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân sự dự phòng và tăng cường giám sát trực tuyến qua GPS/Camera để đảm bảo lộ trình xuyên suốt, an toàn.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM

