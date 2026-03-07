Thấy dấu hiệu này ở mắt, cẩn thận kẻo đột quỵ đang "gõ cửa"

Trong cuộc sống hàng ngày, không ít người từng trải qua cảm giác nhìn một vật nhưng thấy thành hai hình ảnh, hay còn gọi là nhìn đôi. Nhiều người cho rằng đây chỉ là biểu hiện tạm thời do làm việc quá lâu trước màn hình, thiếu ngủ hoặc căng thẳng. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết trong một số trường hợp, hiện tượng này có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của đột quỵ.

Nhìn đôi có thể là dấu hiệu của đột quỵ (Ảnh minh họa).

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương Quốc Anh, tình trạng nhìn đôi được định nghĩa là việc nhìn thấy hai hình ảnh khi chỉ nhìn vào một vật thể. Triệu chứng này có thể ảnh hưởng đến một mắt hoặc cả hai mắt.

Nhìn đôi xuất hiện đột ngột, cần đặc biệt cảnh giác

Bác sĩ Nadeem Ali, chuyên gia phẫu thuật mắt tại London Squint Clinic (Vương Quốc Anh), cho biết nhìn đôi không nên bị xem nhẹ, đặc biệt khi nó xuất hiện bất ngờ.

“Nếu một người đột nhiên xuất hiện tình trạng nhìn đôi, đặc biệt nếu trước đây chưa từng gặp phải, đừng chậm trễ trong việc đi khám”, bác sĩ Ali cảnh báo.

Theo bác sĩ Ali, nếu nhìn đôi đi kèm với các dấu hiệu như méo mặt, yếu tay chân, nói khó, khó đi lại hoặc chóng mặt nghiêm trọng, người bệnh cần được xử lý như tình trạng cấp cứu y khoa.

Đột quỵ (Ảnh minh họa).

Một dấu hiệu đáng lo ngại khác là đau đầu dữ dội xuất hiện cùng lúc với nhìn đôi. Tình trạng này có thể liên quan đến viêm cấp tính, nhiễm trùng hoặc chảy máu trong não. Đó là những vấn đề cần được kiểm tra y tế ngay lập tức.

Các chuyên gia cho biết nhìn đôi cũng có thể là biểu hiện của cơn thiếu máu não thoáng qua, hay còn được gọi là “đột quỵ mini”. Đây là tình trạng lưu lượng máu đến não bị gián đoạn tạm thời, gây ra các triệu chứng giống đột quỵ nhưng thường biến mất trong vòng 24 giờ.

Dù vậy, thiếu máu não thoáng qua thường được xem là dấu hiệu cảnh báo sớm trước khi đột quỵ thực sự xảy ra. Vì vậy, việc theo dõi và can thiệp y tế kịp thời là rất quan trọng.

Không phải lúc nào nhìn đôi cũng là đột quỵ

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng nhìn đôi không phải lúc nào cũng do đột quỵ, nhưng đây vẫn là triệu chứng cần được chú ý.

Theo bác sĩ Ali, các dây thần kinh điều khiển chuyển động của mắt bắt nguồn từ não. Vì vậy, bất kỳ sự trục trặc nào ở các dây thần kinh này đều cần được xác định nguyên nhân.

Nhìn đôi xảy ra khi hai mắt không thẳng hàng, khiến não nhận được hai hình ảnh khác nhau. Nguyên nhân có thể liên quan đến cơ mắt, dây thần kinh điều khiển mắt hoặc các vùng não liên quan đến thị giác.

Trong một số trường hợp, tình trạng này cũng có thể liên quan đến u não, khi khối u hoặc tình trạng sưng trong não gây áp lực lên các dây thần kinh kiểm soát chuyển động mắt.

Ngoài ra, nhìn đôi cũng có thể xuất phát từ các nguyên nhân khác như tiểu đường, đa xơ cứng, rối loạn tuyến giáp hoặc mỏi mắt do làm việc gần quá lâu.

Dù nguyên nhân là gì, các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc khám và đánh giá sớm giúp bác sĩ nhanh chóng loại trừ những tình trạng nguy hiểm và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp.