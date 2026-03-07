Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

20 thực phẩm giàu chất béo tốt: Có món bán đầy ngoài chợ Việt nhưng nhiều người chưa biết

07-03-2026 - 10:28 AM | Sống

Khi kết hợp với rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và protein chất lượng cao, những thực phẩm này có thể giúp tăng cảm giác no, ổn định đường huyết và hỗ trợ sức khỏe lâu dài.

Trong nhiều năm, "ăn ít chất béo" từng được xem là nguyên tắc vàng của chế độ ăn lành mạnh. Nhưng vài năm trở lại đây, các nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy không phải chất béo nào cũng có hại. Thậm chí, một số loại chất béo còn đóng vai trò quan trọng với tim mạch, não bộ và quá trình trao đổi chất.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Monica Auslander Moreno (RSP Nutrition), chất béo lành mạnh giúp cơ thể no lâu, tăng hương vị món ăn và tham gia vào nhiều quá trình chuyển hóa quan trọng. Ngoài ra, chúng còn giúp giảm nhu cầu thêm đường vào thực phẩm - điều đang được các chuyên gia sức khỏe khuyến cáo hạn chế.

Chuyên gia dinh dưỡng Brittany Modell cũng nhấn mạnh, cơ thể cần chất béo để hấp thu các vitamin tan trong dầu như A, D, E và K. Một số chất béo, đặc biệt là omega-3, còn có thể giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

Tuy nhiên, không phải chất béo nào cũng giống nhau. Những thực phẩm chế biến sẵn nhiều dầu mỡ không mang lại lợi ích tương tự. Các chuyên gia khuyến nghị nên ưu tiên thực phẩm nguyên bản, giàu chất béo không bão hòa và có nguồn gốc tự nhiên.

Dưới đây là 20 thực phẩm giàu chất béo tốt, nhiều loại trong số đó rất quen thuộc và dễ tìm ở chợ Việt.

1. Hạt lanh

Hạt lanh là nguồn cung cấp alpha-linolenic acid (ALA) - một dạng omega-3 có lợi cho tim mạch.

Nhiều chuyên gia khuyên nên xay nhỏ hạt lanh rồi cho vào yến mạch, sinh tố hoặc sữa chua để cơ thể dễ hấp thu hơn.

2. Cá béo (cá hồi, cá thu, cá mòi)

Các loại cá béo là nguồn omega-3 tự nhiên rất dồi dào.

Chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên ăn ít nhất 2 bữa cá mỗi tuần để hỗ trợ sức khỏe tim mạch và não bộ.

3. Ô liu

Ô liu chứa chất béo không bão hòa đơn, loại chất béo có thể giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và duy trì cholesterol tốt (HDL).

4. Thịt gà tây

Thịt gà tây cung cấp protein chất lượng cao và một lượng omega-3 nhất định. Tuy nhiên nên chọn phần thịt nạc để giảm chất béo bão hòa.

5. Bơ

Bơ là một trong những thực phẩm giàu chất béo tốt cho tim mạch.

Ngoài ra, loại quả này còn giàu chất xơ và kali, thậm chí lượng kali còn cao hơn chuối.

6. Dừa

Dừa chứa chất béo chuỗi trung bình (MCT) - loại chất béo có thể được cơ thể sử dụng nhanh như nguồn năng lượng.

Cùi dừa tươi hoặc dừa sấy không đường đều là lựa chọn phổ biến.

7. Sữa chua Hy Lạp nguyên kem

Không chỉ cung cấp chất béo tốt, sữa chua Hy Lạp còn giàu protein và lợi khuẩn, có lợi cho hệ tiêu hóa.

8. Các loại hạt (óc chó, hạnh nhân, hạt dẻ cười…)

Các loại hạt chứa chất béo không bão hòa, protein và chất xơ, giúp no lâu và tốt cho tim mạch.

Bạn có thể rắc lên yến mạch, salad hoặc ăn như món ăn nhẹ.

9. Đậu phụ

Đậu phụ là nguồn protein thực vật hoàn chỉnh, đồng thời cũng cung cấp chất béo tốt.

Đây là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình châu Á.

10. Đậu nành non

Edamame chứa protein, chất xơ, canxi và chất béo lành mạnh, rất phù hợp làm món ăn nhẹ giúp no lâu.

11. Hạt bí

Hạt bí không chỉ giàu chất béo tốt mà còn cung cấp magie, kẽm, sắt và vitamin K.

12. Thịt gà

Nhiều chuyên gia cho rằng đùi gà có hương vị ngon hơn và cung cấp một lượng chất béo tự nhiên vừa phải so với ức gà quá nạc.

13. Hạt chia

Hạt chia chứa omega-3, chất xơ và nhiều khoáng chất, thường được thêm vào sinh tố, sữa chua hoặc yến mạch qua đêm.

14. Bơ hạt (bơ đậu phộng, bơ hạnh nhân…)

Bơ hạt cung cấp protein, chất béo lành mạnh và chất xơ.

Nên chọn loại không thêm đường, muối hoặc dầu.

15. Hạt gai dầu

Hạt gai dầu rất giàu protein thực vật và chất béo tốt, phù hợp với người ăn chay.

16. Thịt bò ăn cỏ

So với bò nuôi bằng ngũ cốc, bò ăn cỏ chứa nhiều omega-3 hơn và được xem là lựa chọn tốt hơn cho tim mạch.

17. Hạt hướng dương

Hạt hướng dương là nguồn vitamin E và selen, giúp chống oxy hóa và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

18. Trứng

Trứng cung cấp chất béo, protein và các chất chống oxy hóa như lutein, zeaxanthin, rất quan trọng cho sức khỏe mắt.

19. Mè (vừng)

Mè chứa protein, chất xơ, vitamin nhóm B và chất béo tốt, đồng thời có thể hỗ trợ kiểm soát cholesterol.

20. Hạt thông

Hạt thông thường ít được chú ý nhưng lại là nguồn chất béo lành mạnh rất tốt.

Chúng thường được dùng làm sốt pesto hoặc rắc lên salad.

Bên cạnh đó, các chuyên gia đưa ra lời khuyên: Mỗi bữa ăn nên có một nguồn chất béo tốt. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng chế độ ăn lành mạnh không cần loại bỏ hoàn toàn chất béo. Điều quan trọng là chọn đúng loại chất béo và ăn với lượng hợp lý.

Một nguyên tắc đơn giản là: Mỗi bữa ăn nên có ít nhất một nguồn chất béo tốt như cá, hạt, bơ hoặc dầu thực vật tự nhiên.

Khi kết hợp với rau củ, ngũ cốc nguyên hạt và protein chất lượng cao, những thực phẩm này có thể giúp tăng cảm giác no, ổn định đường huyết và hỗ trợ sức khỏe lâu dài.

Càng ăn càng nhanh đói? 5 thực phẩm tưởng healthy nhưng lại âm thầm “đánh cắp” cảm giác no của bạn

Theo TT

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thứ tiếng được giới trẻ Việt học nhiều nhất chỉ sau tiếng Anh, lọt top ngôn ngữ quyền lực nhất thế giới, cơ hội việc làm cao

Thứ tiếng được giới trẻ Việt học nhiều nhất chỉ sau tiếng Anh, lọt top ngôn ngữ quyền lực nhất thế giới, cơ hội việc làm cao Nổi bật

Cuộc sống hiện tại của 4 nữ Quán quân trong lịch sử Đường Lên Đỉnh Olympia

Cuộc sống hiện tại của 4 nữ Quán quân trong lịch sử Đường Lên Đỉnh Olympia Nổi bật

Nhà tuyển dụng: "Thứ gì chỉ có thể tăng, không thể giảm?", câu trả lời 2 chữ giúp chàng trai "chặt đẹp" đối thủ

Nhà tuyển dụng: "Thứ gì chỉ có thể tăng, không thể giảm?", câu trả lời 2 chữ giúp chàng trai "chặt đẹp" đối thủ

10:20 , 07/03/2026
3 nhóm ngành có nhu cầu nhân lực lớn tại Việt Nam năm 2026

3 nhóm ngành có nhu cầu nhân lực lớn tại Việt Nam năm 2026

10:12 , 07/03/2026
Đi khám tâm thần vì hoảng sợ, hồi hộp mỗi khi họp giao ban

Đi khám tâm thần vì hoảng sợ, hồi hộp mỗi khi họp giao ban

10:08 , 07/03/2026
Gia đình 4 người lần lượt qua đời vì ung thư: Đũa có 2 dấu hiệu này có thể thành “ổ độc tố”, ăn phải 1mg cũng đủ gây bệnh

Gia đình 4 người lần lượt qua đời vì ung thư: Đũa có 2 dấu hiệu này có thể thành “ổ độc tố”, ăn phải 1mg cũng đủ gây bệnh

09:15 , 07/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên